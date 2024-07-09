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債券通 | 陳茂波：債券通北向通日均成交額7年間升逾30倍（有片）

09/07/2024

　　債券通上市七周年，財政司司長陳茂波在周年論壇上致辭時指，債券通南向交易在2021年推出，成為了連接內地與國際債券市場的重要橋樑。債券通北向通的成交量一直在增長，由最初剛推出的首月平均每天15億元（人民幣．下同），增長到今年5月的日均約466億元，增長超過30倍，是境外投資者配置內地債券資產的主要途徑。

 

債券通 | 陳茂波：債券通北向通日均成交額7年間升逾30倍

 

去年國際投資者交易逾15萬億人民幣

 

　　他又指，經統計，去年國際投資者投資內地債券總量超過15萬億元，其中三分二是通過債券通進行，利率互換業務從去年推出後，讓境外投資者可以更好地管理債券和各類人民幣資產的利率風險，與債券通發展相輔相成；今年6月，互換通日均成交名義本金達到了135億元，是去年5月推出時的超過4倍。

 

　　陳茂波提到，ETF擴容於本月生效，將吸引更多資金流入兩地市場，有利兩地市場長遠發展。他表示，香港一直為國家的金融開放貢獻力量，為內地金融市場發展及開放，發揮不可替代的防火牆和實驗田的角色。展望未來，香港將繼續發揮自身優勢，把握國家持續發展的龐大機遇，不斷優化互聯互通的內容和深度。

 

　　立即去片：https://youtu.be/Sd2UYugqONU

 

 

撰文：經濟通採訪組

 

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