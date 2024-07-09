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安踏各品牌次季銷售表現不一，大行紛降目標，奧運臨近體品股也博唔過？

09/07/2024

　　安踏體育(02020)昨日(8日)公布第二季營運數據，安踏品牌零售額錄得高單位數增長，但FILA品牌只錄中單位數增長，多間大行隨即下調其目標價，今日(9日)股價最多插逾半成。雖然巴黎奧運將於7月26日開幕，但有大行指中國體育用品6月需求較5月進一步減弱，面臨消費降級、產品創新不足，以及奧運行銷無力三大風險，看來就算奧運臨近體品股也博唔過。

 

（安踏網頁截圖）

 

次季安踏品牌零售錄高單位數增長　FILA錄中單位數增長


　　安踏體育公布，2024年第二季度，安踏品牌產品之零售金額與2023年同期相比錄得高單位數的增長。期內，FILA品牌產品之零售金額與2023年同期相比錄得中單位數的增長；所有其他品牌產品(不包括2023年1月1日之後新加入集團的品牌)之零售金額與2023年同期相比錄得40至45%的正增長。


　　2024年上半年，安踏品牌產品之零售金額與2023年同期比較錄得中單位數的正增長。期內，FILA品牌產品之零售金額與2023年同期比較錄得高單位數的正增長；所有其他品牌產品之零售金額與2023年同期比較錄得35至40%的正增長。


里昂：FILA銷售表現遜預期　目標價降至97元

 

　　里昂發表研報指，安踏旗下各品牌第二季銷售表現不一，當中安踏品牌產品零售金額較去年同期錄得高單位數增長。其他品牌則表現強勁，產品零售金額錄得40%至45%增幅。FILA表現遜於市場預期，按年增幅僅達中單位數。預測上半年安踏銷售額及經常性淨利潤將分別按年增長10%及16%，管理層有信心下半年通過控制成本和更好的經營槓桿，可實現全年經營溢利率指引。隨著安踏推出更多產品，以及FILA計劃開設更多門店、進行翻新和品類擴張，下半年銷售額有望持續回升。不過考慮到消費市場情緒仍然低迷，將安踏2024年銷售額及純利預測下調1%，目標價由116元降至97元，維持「跑贏大市」評級。

　　大和表示，儘管FILA的表現可能未達到該行和市場的零售額(RSV)增長預測，但管理層仍然維持全年零售額指引，即安踏和FILA品牌按年增長10至15%，因預期今年下半年的零售額增長將會在較低基數下有所回升。在中國消費者信心疲弱的情況下，集團折扣和庫存水平令該行感到鼓舞。月初至今約18%的股價調整已反映次季的疲弱表現，目前的風險回報具吸引力，重申「買入」評級，目標價由120元下調至108元。

 

中金：市場波動下銷售仍向好　惟降目標價至95.65元

 

　　中金維持對安踏今明兩年每股盈利預測為4.63及4.94元人民幣不變，指出即使在市場波動及不利的天氣因素影響下，該公司第二季零售銷售表現仍然向好，屬「高質量達成」，在多品牌精細化經營策略持續推進下，管理層表明對全年業績達標有信心。雖然安踏去年中期收入及利潤率基數較高，但考慮到去年下半年FILA品牌備貨審慎及今年以來業務表現及成本控制情況良好，仍維持「跑贏行業」評級，因應行業估值回落，目標價則降12%至95.65元。

 

　　建銀國際指，安踏品牌銷售增長自今年首季的中單位數加快至次季的高單位數，基本符合該行預期，相信是由於銷售逐步復甦以及較去年5月基數低。相較之下，FILA品牌銷售增長由首季高單位數，放緩至第二季的中單位數，低於該行及市場預期。維持安踏品牌2024財年收入增長預測10%，因預計新產品發布、新商店業態有助提高商店效率，以及巴黎奧運帶來的消費者情緒，將加快安踏2024下半財年銷售增長。惟下調集團2024至26年盈測2%、5%及7%，反映收入增長及利潤擴張放緩，目標價相應由103元降至86元，維持「跑贏大市」評級。

 

高盛：銷售健康且具韌性　多品牌有助互相抵銷影響


　　高盛稱，今年第二季安踏品牌、FILA及其他品牌分別按年增長高單位數、中單位數及介乎40%至45%，考慮到次季中國內地消費市道較為疲軟，安踏的零售表現符合或略高於市場預期，其他品牌的增長加快令人滿意，而FILA表現略遜預期，管理層則解釋是由於其基數較高所致。整體而言安踏第二季銷售表現健康且具韌性，多品牌有助互相抵銷影響，相信所有品牌的經營溢利率都有增長空間，維持「買入」評級，目標價由115元升至116元。

 

　　摩根士丹利指，安踏股價由5月初的高位累跌約25%，跑輸同期國指累跌4%，這是市場對安踏6月銷售疲弱過分反應，而有關情況延續至下半年。中國消費相對於幾個月前更為疲弱、惡劣天氣與618購物節提前亦是6月份銷售弱的原因之一，而安踏第二季的銷售增長較首季加速令人鼓舞。管理層對上半年及全年的經營利潤率看法正面，主要由於租金成本更為有利，以及奧運的行銷效率更高，加上管理層重申對全年的銷售指引，該行預期市場會對安踏次季最新情況作出積極反應，予「增持」評級，目標價117元，認為公司經營利潤率前景正面，可抵銷FILA放緩。


富瑞：6月需求進一步減弱　體品股具下調全年零售指引風險


　　另外，富瑞近日發表研報，從業內資料分析李寧(02331)、安踏與系內品牌FILA、Descente於6月的銷售，發現即使計及各品牌提前於5月推廣618優惠，中國體育用品6月需求依然較5月進一步減弱，認為中國體育用品股面臨下調全年零售指引的風險，其中李寧於6月零售壓力較同業更沉重。中國體育用品業面臨三大風險，包括消費降級，更低價的產品表現較佳；欠缺產品創新，令高單價產品對消費者吸引力降低；奧運相關宣傳弱，各品牌的市場推廣力度較靜，依賴網紅向特定消費者群推介產品。


　　富瑞續指，現時中國體育用品股普遍預期2024年零售銷售增長10%至12%，但按現有走勢，實際增長或少於5%。而李寧6月表現較同業弱，主要由於品牌避免以大額折扣去貨，而公司今年銷售額指引為增長5%，也是各品牌中最保守。銷售不如預期勢令庫存提高，但現有存貨水平仍在合理水平，相信各品牌將通知廠商減單。

 

林嘉麒：安踏短期或現技術反彈　惟整個板塊都難炒起


　　元宇證券基金投資總監林嘉麒於今日《hot talk 1點鐘》節目指，安踏品牌零售額由第一季錄得中單位數增長，加快至第二季錄高單位數增長，FILA品牌則由第一季錄高單位數增長，減慢至第二季錄中單位數增長，可能因此令大家覺得其收入增長放緩，FILA在溢利貢獻方面會轉差，不過其他幾個品牌零售額仍有四至五成增長。其實，安踏與自身比較，按季銷售表現不錯，但若與行業比較就較為失望，記得上月公布的內地5月社會零售銷售整體只按年增長3.7%，但單計體育及娛樂增長達兩成，以1至5月計也增長一成半，而安踏第二季零售額只有單位數增長，可能未能令市場滿意。

 

（《hot talk 1點鐘》節目截圖）

 

　　林嘉麒續指，大行對安踏看法分歧，中金指在零售環境波動下，安踏銷售仍能有高質量達成，並讚賞其多品牌策略及費用控制，大摩則覺得其經營利潤前景正面，可抵銷FILA增長放緩，但其他大行大多下調目標價，相信與大市氣氛有關，且大家對下半年都較為觀望。雖然大家都知行業不太景氣，可能要去庫存甚至要減價，但對於安踏來說問題不算太明顯，而股價今日仍要穿底，最低跌至67.5元，距離今年1月及2月形成的三個底相差不足一成，要小心一些，幸見今日低位成交大，有機會短期會有平淡倉，甚或見淡友稍為收手，令股價出現技術性反彈，不過整個板塊都表現麻麻，未必做到「炒股不炒市」。

 

　　安踏今日跌2.31%收報69.7元，最多跌5.4%低見67.5元，成交9.68億元。其他體品股表現各異，李寧跌2.97%報15.04元，特步(01368)升1.52%報4.67元，361度(01361)跌0.78%報3.8元，滔搏(06110)升1.33%報3.8元。

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

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