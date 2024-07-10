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港股 | 午市前瞻 | 恒指料維持上落市 百度無人駕駛盈利可期推升股價

10/07/2024

　　恒生指數半日報17570，升47點或0.3%，主板成交近578億元。恒生中國企業指數報6291，升16點或0.3%。恒生科技指數報3627，升26點或0.7%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、美團(03690)及百度(09888)；騰訊報379.8元，跌1.2元或0.3%，成交32.26億元；美團報116.7元，升2元或1.7%，成交20.22億元；百度報95.55元，升9.25元或10.7%，成交16.91億元。國指三大成交股份依次為騰訊、美團及百度。科指三大成交股份依次為騰訊、美團及百度。

 

 

港股 | 午市前瞻 |

(百度Apollo自動駕駛)

 

聶振邦：恒指仍有機會下試250天線



　　恒指今早扭轉劣勢，高開90點後愈升愈有，早段高見17765，逼近10天線（約17773)，但高位遇阻，升幅收窄。對此博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，恒指近日在250天線徘徊，昨日美國聯儲局主席鮑威爾發表講話，指長期維持高利率或會為經濟進一步增長帶有風險。市場對聯儲局9月減息的信心增強，帶動科技股上揚。今日恒指上升，主要亦受科技股帶動。不過，由於今日公布的內地的CPI按年上升0.2%，升幅低於5月份的0.3%，按月更輕微擴大至0.2%，加上市場觀望即將召開的三中全會，以及周四(11日)公布的美國6月CPI，預料恒指短期內依然處於上落市格局。倘若恒指不能連續站穩於17800，不排除下試250天線（約17503）的風險。



百度價殘藉勢抽升



　　國泰君安研究報告指出，百度(09888)的蘿蔔快跑可望在實現無人駕駛叫車商業模式獲利，目前已於11個城市開放載人測試營運服務。該行引述蘿蔔快跑計劃，2024年將實現武漢全程覆蓋，並投入1000輛第六代量產無人車營運。預計未來隨著投放量的增加，單車營運成本將顯著降低，預計2024年底在武漢達到收支平衡，2025年獲利。


　　百度股價今日最多飆升12.5%，聶振邦表示，百度今日股價上升除因上述報告外，近期股價低迷也是主因。百度股價5月中曾高見114元，今日雖然飆升超過一成至95元，但與5月高位相比，仍相差約20元。


　　聶振邦指，自從百度推出「文心一言」以來，搶去了市場的焦點，而忽略了正在測試營運中的蘿蔔快跑。他又表示，國泰君安這次的研報不但讓市場重新聚焦百度的自駕業務，還意識到蘿蔔快跑即將實現收支平衡的可能性，甚至長遠成為百度盈利增長點的期望。因此，股價今日藉勢上升可以理解。但股價升得急，投資者高追難免存在較大風險，預料100元是個心理大關，若投資者想買入，建議等回調到88至90元再考慮。

 

 

港股 | 午市前瞻 |

百度股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

 

 

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