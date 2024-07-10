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贛鋒天齊發盈警料中期盈轉虧，股價卻低位反彈，贛鋒獲大行唱好更值博？

10/07/2024

　　今年以來鋰行業持續低迷，受累供應過剩庫存累積，內地兩家鋰業巨頭贛鋒鋰業(01772)及天齊鋰業(09696)齊發盈警，預期今年上半年均由盈轉虧，其中天齊更料最多蝕55億人民幣。不過，兩隻股份今早(10日)低開約2%後隨即反彈，當中贛鋒最多飆近9%，可能由於股價實在太低殘，加上鋰價已跌至每噸9萬人民幣關口，有券商指再跌空間有限。值得一提，大和指贛鋒次季扭虧為盈令人鼓舞，瑞銀仍予目標價46.96元。鋰業股可繼續博反彈？贛鋒比天齊更值博？

 

（贛鋒鋰業網頁媒體資源）

 

受鋰行業周期下行影響　贛鋒料中期虧損7.6億至12.5億人幣    


　　贛鋒鋰業公布，預期截至6月30日止中期虧損淨額介乎約7.6億至12.5億人民幣，去年同期淨利潤58億人民幣，扣除非經常性損益後的虧損淨額介乎1億至2億人民幣，去年同期扣除非經常性損益後的淨利潤41億人民幣，料每股虧損38至62分人民幣。

 

　　集團解釋，虧損因所持金融資產Pilbara Minerals Limited股價下跌，導致公允價值錄重大損失，以及受鋰行業周期下行影響，產品價格下跌，雖然出貨量上升，但經營業績大幅下降。

 

天齊料中期蝕48.8億至55.3億人幣　SQM業績大降影響投資收益


　　天齊鋰業公布，預期截至6月30日止中期虧損淨額介乎約48.8億至55.3億人民幣，去年同期淨利潤64.5億人民幣，扣除非經常性損益後的虧損淨額介乎49億至55.5億人民幣，去年同期扣除非經常性損益後的淨利潤64億人民幣，料每股虧損2.98至3.37元人民幣。

 

　　集團解釋，虧損因受鋰產品市場波動的影響，鋰產品銷售價格大幅下降，鋰產品毛利大幅下降。受控股子公司泰利森鋰業化學級鋰精礦定價機制與鋰化工產品銷售定價機制存在時間周期的錯配影響，期內經營業績出現階段性虧損，但第二季度虧損環比減少。此外，該集團所持聯營公司SQM中期業績預計將同比大幅下降，因此確認的對SQM的投資收益大幅下降。

大和：贛鋒次季扭虧為盈令人鼓舞　天齊表現如預期般差

 

　　大和發表研報指，贛鋒鋰業預期今年中期錄得虧損介乎7.6億至12.5億人民幣，意味第二季錄得經常性凈利潤介乎5400萬至1.54億元人民幣，按季轉正，令人鼓舞，反映公司的減值虧損從現在起計基本可控。預測由於鋰輝石成本已經下降，贛鋒的鋰化合物業務應能保持薄利多銷，雖然不能完全斷定贛鋒完全走出困境，但如果電池業務不再出現重大虧損，再計及資產風險及地緣因素，贛鋒鋰業的估值有可能重新跑贏同業，亦見到其股價因沽空事件而受壓，但市場充分注意到相關情況，維持「跑贏大市」評級。


　　另大和指，天齊鋰業營運虧損於次季按季收窄，上半年及次季銷售量按年、按半年及按季均錄得增幅，屬正面驚喜，另天齊的聯營公司智利礦業化學公司SQM確認所得稅費用約11億美元。但整體而言，天齊的表現如預期般差，亦因次季業績尚未計入SQM日後的潛在減值、其同業贛鋒已在今年次季回到經常性純利、天齊旗下的澳洲Greenbushes鋰礦增加產能為一把雙面刃(對產量正面，但對利潤率或有負面影響)，因此仍對公司整體有負面印象，重申其「跑輸大市」評級。

 

瑞銀：贛鋒已大致消化高價鋰輝石精礦庫存　維持目標價46.96元


　　瑞銀表示，贛鋒鋰業預期今年中期錄得虧損介乎7.6億至12.5億元人民幣，意味第二季經常性凈利潤介乎5400萬至1.54億元人民幣，按季轉正，季度虧損料達3.21億至8.11億元人民幣，預期主要由於該公司所持有的金融資產皮爾巴拉(Pilbara)礦業股價大幅下跌，遜於市場預期，相信公司已大致上消化其高價鋰輝石精礦庫存，同時上半年鋰化學品銷量錄得按年增長，預測投資者將對其中期業績預告反應負面，仍維持「買入」評級及目標價46.96元不變。

中信證券：第三季鋰需求有望轉暖　料鋰價下跌空間有限


　　2024年上半年已過，鋰價仍然延續跌跌不休態勢，於6月25日國內電池級碳酸鋰價格時隔半年再次跌破9萬元人民幣/噸的關口。不過，對於鋰價的後續變化，埃克森美孚鋰業全球業務經理表示，目前鋰業市場情緒是看跌的，但其背後是新能源汽車和鋰離子電池需求的持續增長。全世界對鋰的需求遠遠超過了當前的生產量。


　　內地券商也普遍看好鋰價可反彈。國泰君安在研報中指，鋰產品的產量和銷量雖然短期承壓，但考慮到行業成本控制和長期發展的潛力，看好清晰且具備成本優勢的鋰礦公司。中信證券認為，今年第三季鋰需求有望轉暖，鋰價下跌的空間預計有限，原因在於，第三季是鋰電下游的需求旺季，如果鋰價繼續下跌，下游廠商就會提前補庫存，所以在需求的強勁支撐下，鋰礦價格下行空間有限。東方證券也表達了類似觀點，認為行業基本面利空出盡，估值將迎來見底修復。

陳政深：電動車需求弱鋰價難轉勢　惟贛鋒或可彈至18元

 

　　艾德金融執行董事陳政深指，贛鋒及天齊雖然估值低殘，但國內碳酸鋰價格有機會未見底，不難跌穿8萬元人民幣，因見下游應用方面未止跌，其中電動車電池價格6月持續下跌，消費品電池方面則跌幅較小。事實上，電動車行業受減價戰影響，需求疲弱，加上歐美對中國進口車加強限制，其他市場如東南亞也受當地法規限制，電動車滲透率沒中國那麼高，上述情況都影響市場預期，令鋰價難轉勢。而贛鋒及天齊今旱股價急升過後也見獲利盤湧現，只可博其技術性反彈，並要定下止蝕位，當中贛鋒升勢較強較值博，或可彈至17至18元。

 

　　贛鋒半日升4.52%收報16.18元，最多升8.91%至16.86元，成交1.17億元。天齊無升跌報20.9元，曾最多升4.55%至21.85元，成交5158萬元。

 

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》熊麗萍分析，請按此

 

 

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