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港股 | 午市前瞻 | 中特估跌屬資金輪換宜趁低撈 蘋果概念瑞聲更勝丘鈦

11/07/2024

　　恒生指數半日報17740，升268點或1.5%，主板成交近540億元。恒生中國企業指數報6341，升90點或1.4%。恒生科技指數報3673，升73點或2%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、阿里(09988)及美團(03690)；騰訊報383.6元，升6元或1.6%，成交31.14億元；阿里報74.9元，升1.8元或2.5%，成交13.24億元；美團報116.1元，升1.2元或1%，成交12.52億元。國指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團。科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團。

 

 

(丘鈦科技網頁截圖)

 

郭家耀：內地經濟持續疲弱  難帶動恒指突破

 

　　恒指昨日收穿250天線，今早見反彈，半日最多升超過300點。宏滙資產管理投資總監郭家耀向《經濟通通訊社》表示，即使美國將於今日公布6月份通脹數據，市場短期內更關注內地物價表現，昨日公布的最新6月份CPI及PPI按年變幅著實未如理想，預計即使目前恒指反彈亦未能突破17000至18000上落區。他提到，目前市況波動應以穩陣為主，早前中特估連日調整，預料為資金輪換所致，謹慎投資者反可趁低進一步部署高息中特估，以應對大市風險。



iPhone 16 AI元素勢掀換機潮  瑞聲料再破位


　　丘鈦(01478)發盈喜，預計截至今年6月底止中期純利將大增4至5倍，主因期內全球智能手機銷售情況好轉，集團於全球主要智能手機品牌的合作份額提升。消息刺激丘鈦股價急升，半日最多升逾兩成半，且逾一年以來首度升破5元關口。郭家耀指，丘鈦中期純利急增主要因為去年同期低基數所致，市場憧憬今年iPhone 16將具有AI功能，預計將刺激換機潮，帶動相關供應商股份連日造好。但他指，今日丘鈦已大幅炒起，不會建議現價貿然追入，能否進一步突破還看下半年出貨量表現。

 

　　雖然丘鈦中期表現強勁，但郭家耀未敢全然看好蘋果概念股，他指出，舜宇(02382)月度手機鏡頭出貨表現跑輸同行，股價短線未必有太大動力。他更為看好走勢強勁的瑞聲(02018)，今早再創逾兩年半新高，預計此後將有望進一步挑戰40元。

 

 

丘鈦科技股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

港股 | 午市前瞻 |

瑞聲科技股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

 

 

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