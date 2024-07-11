丘鈦料中期盈利最多增5倍股價急升，傳蘋果提升AI手機出貨量，手機設備股邊隻最值博？

丘鈦科技(01478)發盈喜，指全球智能手機銷售情況好轉，料中期盈利按年升4至5倍， 另據報蘋果對iPhone新增人工智能(AI)功能充滿信心，將iPhone 16下半年出貨量提高一成，蘋果於美股連升7日再創收市新高。港股的手機設備股今早(11日)也受帶動急升，其中丘鈦科技飆逾兩成，高見5.08元創17個月新高，舜宇光學(02382)及瑞聲科技(02018)亦曾飆逾半成。有券商指瑞聲將繼續成為AI智能手機的主要受惠者，但其股價今早再破頂高見34.6元，是否應轉吼板塊內其他股份呢？

（丘鈦科技網頁截圖）

丘鈦：全球智能手機銷售好轉 料中期盈利按年升4至5倍



丘鈦科技預期截至今年6月30日止6個月之股東應佔綜合溢利可能較去年同期之股東應佔綜合溢利約2169.2萬元人民幣增長約400%至500%，即今年中期淨溢利介乎1.08至1.30億元人民幣。



集團預期綜合溢利同比明顯增長，主要是期內全球智能手機銷售情況好轉。同時，集團應用於車載和物聯網(IoT)領域的攝像頭模組業務取得明顯進步，令該模組銷售數量同比增長約30.8%，產能利用率明顯改善；集團繼續堅持以中高端攝像頭模組為主，3200萬像素及以上攝像頭模組在銷售總量的佔比達到約49.2%，高端產品佔比提升改善了集團的產品附加值，並進一步改善毛利率；另外，集團投資的一家聯營公司經營業績較去年同期有所改善，歸屬於集團的聯營公司虧損較同期明顯減少。

傳蘋果對AI充滿信心 iPhone 16下半年出貨量增一成



彭博通訊社引述消息報道，蘋果公司已向供應商及夥伴表示，計劃今年下半年出貨至少9000萬部iPhone 16，與上一代iPhone 15去年下半年出貨8100萬部相比，增長約10%。報道又指，蘋果iPhone手機在中國市場銷售於4月開始強勁反彈，部分受折扣推動，尤其是「618」購物節促銷。蘋果股價隔晚於美股升1.9%，收報232.98美元，連續第7日創收市新高，市值達3.57萬億美元，為全球最大市值公司。



儘管面對三星電子、小米等人工智能(AI)智能手機的競爭，上述出貨目標表明蘋果預計今年表現將更加強勁。報道引述知情人士表示，蘋果愈來愈有信心新增「蘋果式AI」Apple Intelligence功能的iPhone16有助刺激需求。而蘋果上月於全球開發者大會(WWDC)發布Apple Intelligence，又宣布與OpenAI合作，市場相信將會帶動換機潮，推動iPhone銷售。

舜宇6月手機鏡頭出貨量按年增19.6% 高盛：符預期予目標價60元



另外，舜宇光學近日公布，今年6月手機鏡頭出貨量按年升19.6%至1.088億件，主要是因為去年同期因整體智能手機市場需求疲弱而使得基數處於低位，而按月亦升5.1%。6月手機攝像模組出貨量4162.2萬件，按年跌20.2%，主要是因為產品結構較去年同期有所提升，按月跌8.5%；車載鏡頭出貨量按年升3.4%至764萬件，按月則跌8.4%。



高盛發表研報指，舜宇上月手機鏡頭、手機攝像模組及車載鏡頭之出貨量均大致符合預期，對其手機鏡頭業務看法維持審慎，而公司的產品組合升級已見頂，車載鏡頭表現料較好。預期公司綜合毛利率於2024至2026年可穩定於17至18%，維持「中性」評級，12個月目標價60元不變，相當於2025年預測市盈率22倍，低於過去26倍均值，以反映未來幾年激烈競爭下，毛利率受壓之憂慮，不過料現價下跌空間有限，主要是不利因素已大致反映在股價上。

中銀國際：瑞聲續成AI智能手機主要受惠者 目標價升至39元



另中銀國際上周發表研報指，瑞聲科技對其在AI智能手機趨勢的角色以及光學業務的復甦看法正面。公司正與大部分主要客戶就2024年下半年及2025年推出AI智能手機項目進行接觸，瑞聲將在這些項目中的微機電系統(MEMS)麥克風和VC散熱板等零件上發揮關鍵作用。同時，公司對其光學業務的好轉持積極態度，指出規格升級的恢復、鏡頭和模組價格戰的放緩以及晶圓級玻璃(WLG)收益率的突破正在帶來客戶更高的興趣。

中銀國際認為，瑞聲將繼續成為AI智能手機的主要受惠者，AI設備端推動其2025至26年前景改善，業務正在穩固復甦軌道上，維持「買入」評級，將目標價由27.4元升至39元，並上調公司2025及2026年每股盈利預測5%及12%。

鄧聲興：蘋果AI手機料可帶動換機潮 瑞聲最值博可分段吸

（鄧聲興）

香港股票分析師協會主席鄧聲興指，蘋果AI手機料可帶動換機潮，始終5G手機周期已近尾聲，而AI電腦售價比一般notebook貴近一倍，相信AI手機推出也可令相關零部件廠商受惠，手機設備股尤其瑞聲科技及高偉電子(01415)可繼續看好，當中瑞聲股價今早雖再破頂，但預期市盈率仍只有22倍，比美國同業低得多，可分段吸納。至於舜宇也可以吼，但公司主要經營光學業務，AI應用與其生產的手機鏡頭關係不大，未必太受惠此輪由AI手機帶動的換機潮。

丘鈦科技半日升24.13%收報4.99元，成交1.45億元。其他手機設備股亦普遍造好，瑞聲升5.09%報34.05元，舜宇升2.71%報47.35元，高偉電子升1.03%報24.6元，比亞迪電子(00285)升1.37%報36.9元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

重溫《開市Good Morning》林家亨分析，請按此

另外，凱基亞洲投資策略部主管溫，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評手機設備股及大市，立即重溫

其他手機設備股相關新聞：

《異動股》丘鈦升幅急擴至近25%，逾一年以來首次重上5元

【企業盈喜】丘鈦科技(01478) 料中期綜合溢利按年增4-5倍

《說說心理話》【親子溝通】怪獸家長原來都有呢啲通病！相處有一件事切忌？► 即睇