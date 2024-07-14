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港股 | 蕭猷華：恒指7月料見19000點

14/07/2024

　　恒指上星期先跌後升，上周二（9日）低見17376點，17500點以下支持強，上周四（11日）250天牛熊線失而復得，周線圖出現低開高走形態。另外，外圍金融環境配合，包括美國聯儲局9月減息機會十分大，加上日本央行入市干預日圓匯價，人民幣止跌回升，對中港股市有支持。與此同時，本星期中央召開三中全會，有望釋放更多具體穩經濟政策，料港股7月下半旬穩中向好。

 

港股 | 蕭猷華：恒指7月料見19000點

本周中央召開三中全會，有望帶動港股7月下旬穩中向好。(Shutterstock)

　
　　美國上周公布通脹數據，消費物價指數繼續回落，而且按月跌0.1%，明顯低於預期。此外，筆者整體看美國最近的經濟數據，顯示勞工市場熾熱情況減退，通脹放緩，相信市場期待已久的減息，在9月幾乎肯定出現。另一方面，鮑威爾上星期出席聽證會時再次重申，不需要等到通脹回落至2%，已經可以減息，又表示減息過快或過慢，對經濟會有損害，言下之意，他已為今年9月開始減息開綠燈。
　
　　美國開始減息周期，除了企業及個人借貸成本降低之外，美元亦會轉弱，對人民幣、日圓有利，資金很大機會重投新興市場和中國股市。總括而言，筆者對下半月港股持樂觀態度，預期恒指有機會挑戰19000點。

 

信誠證券投資服務董事　蕭猷華

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