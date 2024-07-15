基層醫療署 | 政府成立基層醫療署，持續積極推動基層醫療發展

．政府今日宣布醫務衞生局轄下基層醫療署正式成立，承接現有基層醫療健康辦事處的工作

．基層醫療健康專員彭飛舟將帶領基層醫療署，專責管理與基層醫療相關的服務供應、標準制定、質素保證和人員培訓，並透過策略採購統籌處，以策略採購方式規劃基層醫療健康服務及分配資源，從而加強整體基層醫療服務

政府今日宣布醫務衞生局轄下基層醫療署正式成立，承接現有基層醫療健康辦事處的工作。基層醫療健康專員彭飛舟將帶領基層醫療署，專責管理與基層醫療相關的服務供應、標準制定、質素保證和人員培訓，並透過策略採購統籌處，以策略採購方式規劃基層醫療健康服務及分配資源，從而加強整體基層醫療服務。政府今日亦會成立基層醫療委員會，協助基層醫療署有效發揮其職能及行使其職權。

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*重整成以預防為重、社區為中心的體制*





基層醫療健康辦事處自2019年成立以來，一直監察及督導基層醫療健康服務的發展，其後於2022年年底公布《基層醫療健康藍圖》，列出具體建議和執行計劃，為香港基層醫療健康的未來發展勾劃出策略性路線圖。政府的目標是全力重整醫療體制，將目前以治療為主、醫院為中心的格局，扭轉為以預防為重、社區為中心的體制，並投放更多資源推動基層醫療。





*基層醫療指南西醫數目增逾四成*



政府去年11月推出「慢性疾病共同治理先導計劃」，以建立家庭醫生制度和運用地區康健中心為樞紐，擴闊社區醫療網絡。計劃推出後反應正面，截至7月11日，參加人數超過4.9萬人，並有逾540名家庭醫生參加計劃，覆蓋650個服務點。此外，為加強家庭醫生在社區醫療系統角色，政府資助的多項基層醫療健康計劃自去年10月初起均只容許已加入《基層醫療指南》的醫生參與。與2022年年底《藍圖》公布時相比，今年6月登記於《指南》內表列的西醫數目增加超過四成，反映家庭醫生網絡正逐步形成。



醫衞局局長盧寵茂表示：基層醫療署會整合和統籌由衞生署、醫管局、非政府機構，以及私營醫療界別各個不同單位提供的基層醫療服務，以及發展全新的服務和管理模式，全方位鞏固和促進基層醫療發展。衞生署會繼續維持其公共衞生職能，規劃全香港整體公共衞生策略，以及擔當規管和執法的角色。醫管局則會集中為市民提供公立醫院服務及相關醫療和康復服務，並在基層醫療署制定的政策下，專注為弱勢社群，尤其是無力負擔醫療費用者提供不可或缺的安全網。有關分工將有助把基層醫療定位為醫療服務金字塔的基礎，同時為醫院及醫療機構的第二層和第三層專科醫療服務把關。





*彭飛舟兼任基層醫療委員會主席*





政府會研究制定新法例，賦予基層醫療署權限和法定權力，包括界定基層醫療服務提供者、審核和監察相關人員的服務質素、訂立適用於私營基層醫療服務提供者的服務標準，以及設立服務質素保證機制等。



為協助基層醫療署有效發揮其職能及行使其職權，政府今日同時成立基層醫療委員會。委員會由基層醫療健康專員彭飛舟兼任主席，並由官方委員和非官方委員組成，後者涵蓋不同專業背景的人士，包括家庭醫學、中醫、牙科相關範疇的專家和其他專業界別人士。

撰文:經濟通採訪組

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