  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯

基層醫療署 | 政府成立基層醫療署，持續積極推動基層醫療發展

15/07/2024

．政府今日宣布醫務衞生局轄下基層醫療署正式成立，承接現有基層醫療健康辦事處的工作

．基層醫療健康專員彭飛舟將帶領基層醫療署，專責管理與基層醫療相關的服務供應、標準制定、質素保證和人員培訓，並透過策略採購統籌處，以策略採購方式規劃基層醫療健康服務及分配資源，從而加強整體基層醫療服務

 

基層醫療署 | 政府成立基層醫療署，持續積極推動基層醫療發展

 

　　政府今日宣布醫務衞生局轄下基層醫療署正式成立，承接現有基層醫療健康辦事處的工作。基層醫療健康專員彭飛舟將帶領基層醫療署，專責管理與基層醫療相關的服務供應、標準制定、質素保證和人員培訓，並透過策略採購統籌處，以策略採購方式規劃基層醫療健康服務及分配資源，從而加強整體基層醫療服務。政府今日亦會成立基層醫療委員會，協助基層醫療署有效發揮其職能及行使其職權。

 

推薦閱讀：

《中國要聞》Oppo從愛立信取得5G及其他蜂窩技術專利

據《彭博》報道，瑞典電信裝置製造商愛立信和中國手機製造商Oppo簽署了一項多年期的全球專利交叉許可協議.......

 

前深水埗配水庫下月起無須預約參觀，場地上限100人

水務署今日宣布，為進一步方便公眾遊覽前深水埗配水庫和觀賞其內部結構，市民由8月1日起無須預約便可進場參觀........


*重整成以預防為重、社區為中心的體制*



　　基層醫療健康辦事處自2019年成立以來，一直監察及督導基層醫療健康服務的發展，其後於2022年年底公布《基層醫療健康藍圖》，列出具體建議和執行計劃，為香港基層醫療健康的未來發展勾劃出策略性路線圖。政府的目標是全力重整醫療體制，將目前以治療為主、醫院為中心的格局，扭轉為以預防為重、社區為中心的體制，並投放更多資源推動基層醫療。



*基層醫療指南西醫數目增逾四成*


　　政府去年11月推出「慢性疾病共同治理先導計劃」，以建立家庭醫生制度和運用地區康健中心為樞紐，擴闊社區醫療網絡。計劃推出後反應正面，截至7月11日，參加人數超過4.9萬人，並有逾540名家庭醫生參加計劃，覆蓋650個服務點。此外，為加強家庭醫生在社區醫療系統角色，政府資助的多項基層醫療健康計劃自去年10月初起均只容許已加入《基層醫療指南》的醫生參與。與2022年年底《藍圖》公布時相比，今年6月登記於《指南》內表列的西醫數目增加超過四成，反映家庭醫生網絡正逐步形成。


　　醫衞局局長盧寵茂表示：基層醫療署會整合和統籌由衞生署、醫管局、非政府機構，以及私營醫療界別各個不同單位提供的基層醫療服務，以及發展全新的服務和管理模式，全方位鞏固和促進基層醫療發展。衞生署會繼續維持其公共衞生職能，規劃全香港整體公共衞生策略，以及擔當規管和執法的角色。醫管局則會集中為市民提供公立醫院服務及相關醫療和康復服務，並在基層醫療署制定的政策下，專注為弱勢社群，尤其是無力負擔醫療費用者提供不可或缺的安全網。有關分工將有助把基層醫療定位為醫療服務金字塔的基礎，同時為醫院及醫療機構的第二層和第三層專科醫療服務把關。



*彭飛舟兼任基層醫療委員會主席*



　　政府會研究制定新法例，賦予基層醫療署權限和法定權力，包括界定基層醫療服務提供者、審核和監察相關人員的服務質素、訂立適用於私營基層醫療服務提供者的服務標準，以及設立服務質素保證機制等。

 


　　為協助基層醫療署有效發揮其職能及行使其職權，政府今日同時成立基層醫療委員會。委員會由基層醫療健康專員彭飛舟兼任主席，並由官方委員和非官方委員組成，後者涵蓋不同專業背景的人士，包括家庭醫學、中醫、牙科相關範疇的專家和其他專業界別人士。

 

撰文:經濟通採訪組

2024-07-15｜美國通脹回落令9月減息預期升溫，美元強勢結束，圓匯續反彈？｜#李振豪 #直播｜FX MONDAY｜hot talk 1點鐘

 

夏日中暑高風險！即睇中暑迷思＋預防措施！► 立即了解

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00220

統一企業中國

6.120

異動股

08513

加和國際控股

0.178

異動股

00302

中手游

0.870

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00220 統一企業中國
  • 6.140
  • 08513 加和國際控股
  • 0.185
  • 00302 中手游
  • 0.870
  • 00257 光大環境
  • 3.590
  • 01801 信達生物
  • 39.350
股份推介
  • 02888 渣打集團
  • 72.850
  • 目標︰$78.30
  • 00981 中芯國際
  • 18.300
  • 目標︰$21.00
  • 01133 哈爾濱電氣
  • 2.820
  • 目標︰$3.30
  • 01299 友邦保險
  • 53.600
  • 目標︰$63.00
  • 01024 快手－Ｗ
  • 46.150
  • 目標︰$54.50
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 380.800
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 75.700
  • 02800 盈富基金
  • 18.310
  • 00001 長和
  • 39.800
  • 00005 滙豐控股
  • 67.200
報章貼士
  • 01610 中糧家佳康
  • 1.750
  • 目標︰--
  • 00388 香港交易所
  • 240.800
  • 目標︰$265.00
  • 01038 長江基建集團
  • 48.150
  • 目標︰--
熱炒概念股
  • 電力 More
  • 01816 中廣核電力
  • 3.510
  • 原油 More
  • 01033 中石化油服
  • 0.520
即時重點新聞

16/07/2024 12:07  《午市前瞻》大市有沽壓萬七料難穿，平保資金壓力大，下行風險高

16/07/2024 12:05  恒指跌245點報17769，平保東方海外皆跌逾5%

16/07/2024 10:02  《本港經濟》上半年旅客訪港人次按年增64%至約2100萬

16/07/2024 08:43  【美國大選】特朗普正式代表共和黨出戰，宣布參議員萬斯為副手

16/07/2024 08:38  【歐盟加稅】歐盟對華電動車加徵關稅投票，德國瑞典投棄權票

16/07/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入４８﹒７１億元，買盈富沽宏橋

16/07/2024 08:42  【大行炒Ｄ乜】中金升Ｂ站目標逾一成半，大摩唱淡航運股

16/07/2024 11:40  《財資快訊》美電軟報７﹒８０５４，兩周至一年均與上日尾市持平

專題透視
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】大佬紛伸橄欖枝，侵侵「金主團」壯大新文章
人氣文章

新聞>香港政情

施政報告 |《施政報告》今起展開公眾諮詢，公務員團體打頭陣新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

中大醫學院 | 中大醫學院：正積極籌劃醫科第二學位課程新文章
品味生活
生活
人氣文章

生財有道

高息定存 | 中銀推分層利率3個月3.5厘，恒生再推4厘
人氣文章

娛樂情報

曾志偉前妻宣布退出幕前！王美華三度罹癌指心態最重要！讚女兒曾寶儀超孝順：要我輕鬆過想要的日子
人氣文章

娛樂情報

57歲鄧兆尊拖「四奶」行街？女方斯文主動要求撓手！原來真相係咁！鄧兆尊：係返工福利
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living

大館展覽「曲詞印記：顧嘉煇x 黃霑 x 粵語流行曲」，一探廣東歌的綻放與時代的變遷
人氣文章

玩味誌．蕭國仁 Henry SIU

加州美酒月今夏回歸！從清新花香到熱帶果香，推介3款高CP值的葡萄酒為夏日助興！
人氣文章

Beauty

《玫瑰的故事》：劉亦菲凍齡出演20歲學生，肌膚狀態極佳！護膚秘訣原來很貼地
健康好人生 Health Channel
人氣文章
小暑節氣 | 三伏天是袪寒濕好時機！讓自己出汗排寒！消暑湯水推介：淮山艾葉茯苓節瓜湯
人氣文章
肝癌治療 │ 醫學教授末期肝癌接受40次電療化療、切除2/3肝臟！靠每日飲一飲品+運動12年來無復發
人氣文章
面膜推薦 | 面膜含防腐劑MIT可致皮膚敏感出紅斑水泡！消委會、水中銀25款無毒面膜+《LDK》50款保濕面膜推薦
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/07/2024 14:39
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/07/2024 14:39
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 16/07/2024 14:39
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 16/07/2024 14:20
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章FOCUS16/07/2024
【FOCUS】大佬紛伸橄欖枝，侵侵「金主團」壯大
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

靈媒與通靈有什麼差別？靈靈法同你解構扶乩、標童、碟仙！

日圓再創新低，即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

高息定存 | 中銀推分層利率3個月3.5厘，恒生再推4厘

15/07/2024 17:13

貨幣攻略

誰當美國下一任總統？

12/07/2024 07:49

大國博弈

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 虛擬貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金