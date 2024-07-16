港股 | 午市前瞻 | 大市有沽壓萬七料難穿 平保資金壓力大 下行風險高

恒生指數半日報17769，跌245點或1.4%，主板成交近502億元。恒生中國企業指數報6335，跌85點或1.3%。恒生科技指數報3609，跌63點或1.7%。



恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、中國平安(02318)及美團(03690)；騰訊報382.4元，跌7.8元或2%，成交25.99億元；中國平安報34.1元，跌1.95元或5.4%，成交22.28億元；美團報117.4元，跌1.7元或1.4%，成交11.86億元。國指三大成交股份依次為騰訊、中國平安及美團。科指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里(09988)；阿里報75.6元，跌1.05元或1.4%，成交11.11億元。

(中國平安保險網頁截圖)

連敬涵：內地經濟前景難言向好

內地三中全會正在舉行，但未有出現市場憧憬的大力扶持經濟政策，港股沽壓持續，恒指半日再跌超過200點，20天線復失。香港股票分析師協會理事連敬涵向《經濟通通訊社》表示，恒指上周藉減息憧憬衝高，但50天線前有明顯阻力，今日能否守穩17800亦未知。美國減息預期已消化，昨日公布的內地次季GDP亦令市場失望，反映內地正面對重大經濟難題，極待解決辦法。他預計，三中全會難以出現符合市場預期的經濟政策，預計恒指將回落至17200水平，但以目前因素而言，跌穿17000機會並不大。





中特估眾多 吼高息非必取平保



平保(02318)宣布發行35億美元可轉換債券，年利率為0.875%，2029年到期，每半年派息一次。初始換股價為每股H股43.71港元，較上日收市價溢價約21%，拖累平保半日最多跌超過5%。連敬涵指內險業務本身極之平穩，難再出現重大增長，並無太大利好因素下，更要協助內房融資，盈利前景大受壓力。他提到，如今平保自身都要大舉發債，反映公司有重大資金需求，尤其以換股債形式發行，更添市場擔心攤薄風險，因此並不建議投資者持有平保。



雖然平保等一眾內險股具中特估概念，而且股息高，連敬涵坦言，中特估範疇眾多，可以揀金礦、煤炭及電訊等風險較低板塊，一樣高息，無須非內險股不可。

中國平安股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組

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