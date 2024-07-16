  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯

港股 | 午市前瞻 | 大市有沽壓萬七料難穿 平保資金壓力大 下行風險高

16/07/2024

恒生指數半日報17769，跌245點或1.4%，主板成交近502億元。恒生中國企業指數報6335，跌85點或1.3%。恒生科技指數報3609，跌63點或1.7%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、中國平安(02318)及美團(03690)；騰訊報382.4元，跌7.8元或2%，成交25.99億元；中國平安報34.1元，跌1.95元或5.4%，成交22.28億元；美團報117.4元，跌1.7元或1.4%，成交11.86億元。國指三大成交股份依次為騰訊、中國平安及美團。科指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里(09988)；阿里報75.6元，跌1.05元或1.4%，成交11.11億元。

 

 

港股 | 午市前瞻 |

(中國平安保險網頁截圖)

 

 

連敬涵：內地經濟前景難言向好

 

　　內地三中全會正在舉行，但未有出現市場憧憬的大力扶持經濟政策，港股沽壓持續，恒指半日再跌超過200點，20天線復失。香港股票分析師協會理事連敬涵向《經濟通通訊社》表示，恒指上周藉減息憧憬衝高，但50天線前有明顯阻力，今日能否守穩17800亦未知。美國減息預期已消化，昨日公布的內地次季GDP亦令市場失望，反映內地正面對重大經濟難題，極待解決辦法。他預計，三中全會難以出現符合市場預期的經濟政策，預計恒指將回落至17200水平，但以目前因素而言，跌穿17000機會並不大。

 



中特估眾多  吼高息非必取平保


　　平保(02318)宣布發行35億美元可轉換債券，年利率為0.875%，2029年到期，每半年派息一次。初始換股價為每股H股43.71港元，較上日收市價溢價約21%，拖累平保半日最多跌超過5%。連敬涵指內險業務本身極之平穩，難再出現重大增長，並無太大利好因素下，更要協助內房融資，盈利前景大受壓力。他提到，如今平保自身都要大舉發債，反映公司有重大資金需求，尤其以換股債形式發行，更添市場擔心攤薄風險，因此並不建議投資者持有平保。


　　雖然平保等一眾內險股具中特估概念，而且股息高，連敬涵坦言，中特估範疇眾多，可以揀金礦、煤炭及電訊等風險較低板塊，一樣高息，無須非內險股不可。

 

 

港股 | 午市前瞻 |

中國平安股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

《說說心理話》【親子溝通】怪獸家長原來都有呢啲通病！相處有一件事切忌？► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00220

統一企業中國

6.120

異動股

08513

加和國際控股

0.178

異動股

00302

中手游

0.870

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00220 統一企業中國
  • 6.150
  • 08513 加和國際控股
  • 0.185
  • 00302 中手游
  • 0.870
  • 00257 光大環境
  • 3.590
  • 01801 信達生物
  • 39.300
股份推介
  • 02888 渣打集團
  • 72.850
  • 目標︰$78.30
  • 00981 中芯國際
  • 18.300
  • 目標︰$21.00
  • 01133 哈爾濱電氣
  • 2.820
  • 目標︰$3.30
  • 01299 友邦保險
  • 53.600
  • 目標︰$63.00
  • 01024 快手－Ｗ
  • 46.150
  • 目標︰$54.50
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 380.800
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 75.700
  • 02800 盈富基金
  • 18.310
  • 00001 長和
  • 39.800
  • 00005 滙豐控股
  • 67.200
報章貼士
  • 01610 中糧家佳康
  • 1.750
  • 目標︰--
  • 00388 香港交易所
  • 240.800
  • 目標︰$265.00
  • 01038 長江基建集團
  • 48.200
  • 目標︰--
熱炒概念股
  • 電力 More
  • 01816 中廣核電力
  • 3.520
  • 原油 More
  • 01033 中石化油服
  • 0.520
即時重點新聞

16/07/2024 12:07  《午市前瞻》大市有沽壓萬七料難穿，平保資金壓力大，下行風險高

16/07/2024 12:05  恒指跌245點報17769，平保東方海外皆跌逾5%

16/07/2024 10:02  《本港經濟》上半年旅客訪港人次按年增64%至約2100萬

16/07/2024 08:43  【美國大選】特朗普正式代表共和黨出戰，宣布參議員萬斯為副手

16/07/2024 08:38  【歐盟加稅】歐盟對華電動車加徵關稅投票，德國瑞典投棄權票

16/07/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入４８﹒７１億元，買盈富沽宏橋

16/07/2024 08:42  【大行炒Ｄ乜】中金升Ｂ站目標逾一成半，大摩唱淡航運股

16/07/2024 11:40  《財資快訊》美電軟報７﹒８０５４，兩周至一年均與上日尾市持平

專題透視
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】大佬紛伸橄欖枝，侵侵「金主團」壯大新文章
人氣文章

新聞>香港政情

施政報告 |《施政報告》今起展開公眾諮詢，公務員團體打頭陣新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

中大醫學院 | 中大醫學院：正積極籌劃醫科第二學位課程新文章
品味生活
生活
人氣文章

娛樂情報

東張西望 | 港媽托女兒櫃員機入錢3萬變3千？不滿銀行回覆報《東張》！李旻芳實測揭入數紙有異樣？網民一面倒認為咁
人氣文章

威少看世界．張少威

特朗普遇刺，特勤局失誤——暴力介入總統大選
人氣文章

財識兼收．止凡

找個投資的借口
DIVA CHANNEL
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

銅鑼灣正宗淮揚菜！江南庭園品嘗刀工非凡瑤柱菊花蘿蔔盅、鮮美清燉獅子頭、工夫炒小黃鱔、嫩滑酒香鰣魚！4名廚盡顯淮揚菜精髓
人氣文章

港女講男．妮洛

女人愈主動，男人愈受落？癡纏並不如想像般甜蜜！尊重對方Me Time，才能把感情保鮮
人氣文章

古董投資秘笈．費吉

宋官窯青瓷八棱瓶出完一支又一支，究竟世上還有多少支？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
猝死前兆 | 旺角麥當勞發生猝死事件！醫生拆解10個猝死先兆：把握5分鐘急救黃金時間！睇埋6大護心法
人氣文章
肝癌治療 │ 醫學教授末期肝癌接受40次電療化療、切除2/3肝臟！靠每日飲一飲品+運動12年來無復發
人氣文章
長者上肢肌力訓練：一條橡筋帶改善肌力不足！5個簡易動作鍛練手臂、胸肌、肩膀、背部肌肉！日常推、舉、拉、提重物無難度！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/07/2024 14:39
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/07/2024 14:39
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 16/07/2024 14:39
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 16/07/2024 14:20
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章FOCUS16/07/2024
【FOCUS】大佬紛伸橄欖枝，侵侵「金主團」壯大
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

靈媒與通靈有什麼差別？靈靈法同你解構扶乩、標童、碟仙！

日圓再創新低，即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

高息定存 | 中銀推分層利率3個月3.5厘，恒生再推4厘

15/07/2024 17:13

貨幣攻略

誰當美國下一任總統？

12/07/2024 07:49

大國博弈

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 虛擬貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金