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東方海外上季運載力下跌，航運股遭大摩唱淡，股價跌跌不休博唔過？

16/07/2024

　　東方海外(00316)昨日(15日)收市後公布今年第二季營運狀況，收入按年增14%，惟運載力跌3.4%，大摩指其營運數據疲軟，將目標價降至89元。東方海外今日(16日)最多跌逾7%至106.1元，創4月26日以來新低，並已連跌8日。大摩同時下調其他航運股目標價及評級，指行業供應風險正累積，漫長寒冬即將到來。值得一提，早前有消息指巴勒斯坦武裝組織哈馬斯初步接受加沙停火協議，引發對紅海復航的擔憂，上海出口集裝箱運價指數(SCFI)結束連續13周上漲趨勢開始回落，航運股看來未宜博反彈。

 

（東方海外網頁視頻截圖）


東方海外第二季收入增14%　運載力跌3.4%


　　東方海外公布，截至2024年6月30日止第二季度之總收入22.65億美元，按年增加14.4%。總載貨量上升0.9%至187.9萬個標準集裝箱，運載力下降3.4%。整體運載率較2023年同期上升3.6%，每個標準箱之整體平均收入較去年第二季度增加13.4%。按載貨量計，亞洲區內/澳亞航線載貨88.1萬個集裝箱，按年升6.9%；太平洋航線載貨52.4萬個集裝箱，升8%；亞洲/歐洲航線載貨35萬個集裝箱，跌17.2%。


　　總結上半年，集團總收入有42.4億美元，按年升2.2%；總載貨量為367.7萬個集裝箱，增加2.1%。運載力減少0.7%，整體運載率較2023年同期上升2.3%，每個標準箱之整體平均收入與去年同期相若。

大摩：次季營運數據疲軟　目標價降至89元

 

　　摩根士丹利發表研報指，東方海外今年第二季營運數據疲軟，每個標準箱整體平均收入較去年第二季增加13.4%，第二季總收入較去年同期增加14.4%，表現遜於台灣同業，其中期業績的上行風險有限，貨櫃運輸市場情緒存在見頂風險，而旺季後現貨市場的潛在調整可能會帶來負面的市場情緒，估計相關場景出現的機率約達70至80%，目標價由114元下調約22%至89元，評級由「持平」降至「減持」，料未來60天內股價將會下跌。


　　大和亦將東方海外目標價由160元降至110元，評級由「買入」降至「持有」。大和指，加沙停火談判未有進展，因應紅海局勢發展，相信市場短期對集裝箱航運的投資氣氛繼續惡化，另外上海出口集裝箱運價指數(SCFI)在13個星期的升勢後開始回落，令投資者憂慮運費能否持續高企，因此認為東方海外股價的短期催化劑有限。估計東方海外上半年經調整盈利按年有低十位數(low teens)增長，不過下半年在比較基數較低下，增幅或會加速。由於年初至今其股價跑輸中遠海控(01919)，相信股價下跌的壓力較中遠海控為低。

大摩：行業供應風險正累積　漫長寒冬即將到來


　　另外，摩根士丹利指，即使紅海衝突持續，集裝箱貨運業仍需最少兩至三年才可以消化供應過剩情況，預料行業將有個長期而痛苦的下行周期，形容漫長寒冬即將到來。該行除下調東方海外目標價及評級外，亦將中遠海控目標價由13.2元下調35.6%至8.5元，評級也由「持平」降至「減持」，並將海豐國際(01308)目標價由18.2元下調12.1%至16元，維持「持平」評級。


　　大摩指，紅海衝突暫緩了行業的下行周期，但其影響開始減弱，而供應風險現正累積，自2021年行業見頂後，至今年中行業運力已累增19%，估算至明年底運力將另再增加10%。而國際貿易每年僅升3%至4%，這意味今年旺季將見到未來兩至三年現貨運費的峰值。估算在即將來到的下行周期，行業將回到盈虧平衡甚至虧損狀況。紅海衝突只會左右周期調整的幅度，並不會改變周期的方向。同時，歐洲帶來有限的需求上行風險，而美國展望則正在改善。

 

地緣政局緩和驅動運價回落　摩通：航運市場基本趨勢未變

 

　　另外，近期地緣政治局勢緩和驅動運價回落，早前外電消息指巴勒斯坦武裝組織哈馬斯初步接受美方支持的加沙停火協議方案，市場對以巴新一輪談判前景較為樂觀，引發對紅海復航的擔憂，歐線運價期貨和美線運價現貨回調。7月12日，上海航運交易所發布的上海出口集裝箱綜合運價指數為3674.86點，較上期下跌1.6%，結束此前連續13周的上漲趨勢。上海出口美東運費上周下跌0.6%，美西運費上周下跌5.5%。


　　不過，摩通發表研報指，即使加沙停火協議達成，仍需要時間恢復至危機前的情況，加上馬士基行政總裁早前表示，航運受阻的情況或將持續至第三季，因此相信航運市場基本趨勢未變。該行對東方海外、中遠海控及長榮海運維持「增持」評級，認為這些股份估值吸引，並預期三家公司於今年第二季均錄得盈利，反映運費在5月及6月回升，以及在企業補充庫存的需求下，亞洲往來歐洲的航運開始進入旺季。

 

　　大和則稱，哈馬斯接受停火協議將令中東局勢在短期內得以改善，市場預期若成事，航運價格可能會恢復至紅海航線受阻前水平。由於航運股的股價一直受到運價大幅上漲的支持，雖然航運價格未必會即時回落，但最新事態發展預期仍會對航運企業的股價構成較大壓力，投資者預期會率先獲利離場，中遠海控、東方海外及海豐國際料進一步受壓。

 

郭家耀：下行周期一旦開始會很漫長　航運股只宜觀望  

 

東方海外上季運載力下跌，航運股遭大摩唱淡，股價跌跌不休博唔過？

（郭家耀 facebook截圖）


　　宏匯資產管理投資總監郭家耀指，航運股此類周期股下行周期一旦開始將會很漫長，不會只持續幾個月，而隨著近期地緣政局降溫，運價已見回落。另外，現時環球經濟不太好，也引發市場對航運業憂慮。若行業處於上行周期，航運股無疑可派高息，但若周期逆轉，派息就難以保證。雖則東方海外已連跌多日，且股價波幅一向較大，看似最適合博反彈，但不代表不可以再跌，一買下去隨時會「坐艇」，只宜觀望，尤其現時港股勢弱，料恒指最多只會升至萬九點，與美股沒法比，買收息股賺到幾厘息也已不錯，不宜輕舉妄動。

 

　　東方海外今跌4.63%收報109.1元，連跌8日，累計跌幅17.54%，成交3.64億元。其他航運股亦普遍下跌，中遠海控跌1.4%報11.24元，海豐國際跌2.53%報18.52元，太平洋航運(02343)跌2.07%報2.37元，惟中遠海能(01138)升1.56%報9.14元。

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑分析，請按此


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