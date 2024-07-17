小米快將發布新手機，可博股價進一步造好？

小米集團(01810)宣布本周五(19日)將發布新一代摺疊屏手機「小米MIX Fold 4」，集團董事長雷軍會同時舉辦年度演講，分享小米造車經歷。另有數據顯示，今年第二季全球智能手機出貨量按年增12%，小米排第三，出貨量大增三成，增長最快。此外，小米汽車近日獲獨立造車資格，四款新車納入工信部新產品公示。小米今早(17日)升逾2%，若周五的發布會有驚喜，或可進一步上升。

（小米官網截圖）

周五晚將發布新摺機MIX Fold 4 雷軍演講分享造車經歷

小米集團於微博上宣布，將於本周五晚上7時發布新一代摺疊屏手機「小米MIX Fold 4」，發布會後即開售。另有消息指，小米會同時發布Mix Flip摺機及Redmi K70 Ultra。此外，小米創辦人兼董事長雷軍將會舉辦年度演講，今次是雷軍舉辦的第5次年度演講，將分享小米造車這3年的經歷。



雷軍發文指，MIX Fold 4是小米史上最先進、最精密、最輕薄的滿配大折旗艦，來自新一代小米手機智能工廠的精密智造。MIX Fold 4將搭載Leica四攝鏡頭、5X潛望鏡、雙長焦雙微距；50W無線充電、IPX8防水、雙向衛星通信等，厚度只有9.47mm，重量僅226克，手感不可思議。

次季全球智能手機出貨量增12% 小米排第三增長最快

另外，研究機構Canalys發布數據顯示，2024年第二季度，全球智能手機市場連續三個季度增長，出貨量同比增長12%，達2.88億台。三星以18%的市場份額繼續領跑全球，蘋果緊隨其後，以16%的市場份額排第二。小米緊跟蘋果，本季度佔據15%的市場份額，大增三成，在前五大廠商中同比增長最快。vivo以9%的市場份額排名第四。傳音(滬:688036)本季度也以9%的市場份額躋身第五。



IDC統計數據則顯示，第二季全球智能手機付運量錄2.85億部，按年增6.5%，連續第4個季度按年增長。季內全球智能手機付運量排名首三位維持不變，三星付運量5390萬部，按年升0.7%，市佔率由20%降至18.9%，續居首位；蘋果付運量4520萬部，升1.5%，市佔率由16.6%降至15.8%，排行第二；由於中國和新興市場表現強勁，小米付運量4230萬部，按年升27.4%，市佔率由12.4%增至14.8%，是中國手機廠商表現最好。



小米汽車獲獨立造車資質 四款新車納入工信部新產品公示

另方面，工信部近日披露第385批《道路機動車輛生產企業及產品公告》新產品公示，四款「小米牌」純電動轎車在列。而其生產企業名稱由北汽更換為「小米汽車科技有限公司」，產品尾標也從「北京小米」變為「小米」。



專家分析，這意味小米汽車已取得獨立造車資質，這將使小米汽車在產品開發、生產計劃和市場策略上擁有更大的自主權和靈活性。小米汽車此次公示的四款純電動轎車無疑是市場關注的焦點。雖然目前關於這些新車型的具體信息還比較有限，但從小米一貫的產品策略來看，這些車型很可能會在性價比和智能化方面有所突破。

熊麗萍：市場對小米發布會有期待 若有驚喜或再升



今日《開市Good Morning》請來資深財經分析師熊麗萍，她指小米新摺機料有一定市場需求，但吸引度有多大要看最終定價，而過去已有一些品牌出過摺機，惟反應看來不及傳統手機，今次要看小米新機有否其他功能可吸引人換機。小米這款新機市場反應雖然重要，但最重要是其手機與家電產品及小米汽車整個生態圈的發展，關乎其物聯網及互聯網收入，料小米今次發布會也會提到整個生態圈有甚麼新策略。而雷軍每年此類發布會都有不少粉絲捧場，大家都會密切留意其講話，特別今次他會講到小米汽車。其實，每年踏入第三、四季，手機相關消息都是會吸引市場眼球，因包括蘋果等其他品牌都會推出新機，可帶動整個手機板塊，而加上AI元素後，瑞聲(02018)等手機相關股已有一定升幅，小米目前相對落後，或會借今次發布會令股價進一步造好。相信今年會出現手機換機潮，有些是因AI因素，有些是因去年新機沒甚麼特別，令換機時間延至今年，市場有一定熱度。

（熊麗萍）

熊麗萍又認為，雖然小米除了主打手機及家電外，還要兼顧新能源車發展，但相信對其維持手機出貨量高增長影響不大，因其手機市場已很成熟，最重要看到時定價。而小米汽車推出後訂購反應很好，往後要看其陸續交付，但始終汽車方面仍要投資，縱慢慢見到收成，惟大家已預計要有錢賺仍需時間，只希望收入一直增加，將回本時間縮短。總之，市場對小米周五的發布會有期待，料股價暫時應不會跌穿16元，若發布會有驚喜，有機會再上升。

值得一提，小米繼續密密回購，其報表披露，昨日(16日)在聯交所購回300萬股，每股作價介乎16.3至16.4元，涉及總額約4906萬元。自普通決議案(6月6日)通過至今，公司共計購回6141.38萬股，佔股本0.25%。小米半日升2.45%收報16.74元，成交4.6億元。其他科技股亦普遍上升，阿里巴巴(09988)升0.93%報76.2元，美團(03690)升0.94%報118.6元，京東(09618)升2.39%報107元，百度(09888)升0.66%報91.75元，網易(09999)升1.25%報145.8元，惟騰訊(00700)跌1.32%報373元。





（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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