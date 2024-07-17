西九獲准出售住宅項目，楊潤雄料資金足夠營運10年

行政會議建議，政府應有條件同意西九管理局放寬西九的加強財務安排，包括解除西九第2區住宅發展項目「只能以建造、營運及移交模式發展」的限制，允許出售該區的住宅發展項目。

（西九官網圖片）

文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日（17日）見記者時表示，西九管理局需遵守多項條件，包括須設立獨立指定銀行帳戶，以存放從批標予私人發展商出售第2區住宅發展項目中所得的收益及其所產生的利息收入，以便監察；管理局須嚴格遵守政府制定的多項財務紀律關鍵績效指標，包括每三年的營運赤字上限以及員工成本佔每年總營運開支的比例上限。

楊潤雄強調，西九管理局自負盈虧模式不變，政府會施加條件，且未來相關發展要向政府證明及令政府信納其成本預算合理。楊潤雄預計方案可讓比西九有足夠資金營運10年，同時西九管理局在此期間利用其經濟、專長、資產制定創造商業化等措施。

他又指，文體旅局會繼續與西九管理局保持密切溝通，監察西九文化區計劃的推廣要求，及支持西九實現更長期的財務可持續性。

唐英年:感謝行會同意通過放寬西九文化區加強財務安排

行政會議建議，政府應有條件同意西九管理局放寬西九的加強財務安排，包括允許出售西九第2區住宅發展項目，解除「只能以建造、營運及移交模式發展」（BOT）模式的限制。西九文化區管理局董事局主席唐英年表示，感謝行政長官會同行政會議今日同意通過放寬西九文化區加強財務安排，為西九未來營運提供經濟條件，在無需增加庫房負擔下，解決西九資金鏈問題，會繼續努力完全配合「十四五」規劃支持香港發展成為中外文化藝術交流中心的最終目標。

唐英年就西九財困作解釋，提到2018年開設免費的藝術公園，但公園涉及許多營運費用；而可賺錢項目的土地曾借予高鐵作卸泥區，阻礙7年發展時間，加上受社會事件及新冠疫情造成重大打擊。他指出，全球零售市場受網購衝擊，認為BOT模式現已不合事宜，相信放寬安排後出售業權料更能被接受；又稱「陳茂波份工唔容易打」，重申管理局不希望加重財政司司長及政府財政的負擔。

撰文：經濟通採訪組

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