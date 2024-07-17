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憂中國需求弱油價三連跌，三桶油齊急挫，獲瑞銀唱好可趁機吸？

17/07/2024

　　中國近日公布的經濟數據令人失望，市場繼續憂慮中國原油需求疲弱，連同美元走強，拖累油價昨日(16日)再跌逾1%，創下逾3周以來最大跌幅，並已連跌3日。「三桶油」今日(17日)齊急挫，其中中海油(00883)一度插7%低見20.7元，跌至約1個月低位，中石油(00857)最多插7%低見7.36元，中石化(00386)最多跌逾半成。不過，美國聯儲局很可能9月開始減息，美元有望回落，而三桶油近日亦獲瑞銀唱好，可否趁其出現較大調整吸納呢？

 

（Shutterstock）

 

中國次季GDP按年增4.7%遜預期　美國零售銷售勝預期美元轉強


　　日前中國公布第二季國內生產總值(GDP)「失5」，按年僅增4.7%，低於預期增5.1%，亦遠低於第一季增5.3%，創五個季度以來最低。消息引發市場對原油需求憂慮，油價連跌3天，隔晚布蘭特期油跌1.3%或1.12美元，報每桶83.73美元，為近一個月以來最低收盤價。紐約期油跌1.4%或1.15美元，報每桶80.76美元。另美國6月零售銷售按月持平，市場原預期跌0.3%；扣除汽車的零售銷售按月增0.4%，市場預估為持平。美元轉強，美匯指數升0.07%，至104.31。

 

　　BOK Financial高級副總裁Dennis Kissler稱，中國經濟數據疲弱，政府的振興措施似乎收效不大，令到市場憂慮中國原油需求前景未如預期，拖累油價受壓。另國際貨幣基金組織(IMF)表示，在美國經濟降溫、歐洲經濟觸底反彈以及中國消費和出口走強下，未來兩年全球經濟將實現溫和增長，但增長道路上仍存在諸多風險。

 

美國上周原油庫存或再減少　加沙停火談判再陷停滯

 

　　油價在今日亞洲交易時段變動不大，產業預測顯示，美國原油庫存再次減少，抵銷了對中國需求前景黯淡的擔憂。知情人士透露，美國石油協會報告稱，上周美國原油庫存減少了440萬桶。官方庫存數據將於今日晚些時候公布，如果得到證實，這將是連續第3次下降。分析指，在石油輸出國組織及其盟友(OPEC+)限制供應後，今年原油價格仍走高，儘管由於最大進口國中國需求出現疲軟跡象，價格已從本月稍早的高峰回落。與此同時，知情人士透露，俄羅斯產油已超過OPEC+的配額，政府計劃在今明兩年暖季(即夏季和初秋)進一步削減原油產量，以符合配額要求。


　　另外，對中東地緣局勢的擔憂情緒回升，仍給油價提供一些支撐。加沙地帶遭遇近段時間最嚴重一次襲擊，當地時間7月15日至16日，以色列軍隊對加沙南部、中部和北部地區發動空襲，造成至少60人死亡。另消息人士透露，由於哈馬斯此前願意在以色列不承諾永久停火的情況下執行第一階段停火並繼續談判，停火協議原本有可能在本周達成，但以色列總理內塔尼亞胡臨時增加了兩個談判條件，包括要求以軍不撤出加沙地帶與埃及邊界的「費城走廊」，以及禁止哈馬斯武裝人員返回加沙地帶北部。

IEA下調明年全球石油需求預測　OPEC維持今明兩年預測

 

　　值得一提，國際能源署(IEA)在上周發布的月度石油報告中表示，由於中國第二季石油消費量因經濟問題而萎縮，今年和明年全球石油需求增長將放緩至略低於每日100萬桶。IEA稱，第二季全球石油需求每日按年增長71萬桶，為一年多以來的最低季度增幅，維持今年石油需求增幅每日97萬桶的相對較低預測，並將明年的增長預測下調至每日98萬桶。中國的作用正在減弱。去年中國佔全球需求增長的70%，預料2024和2025年這比例將下降至約40%。而隨着新冠疫情後全球經濟反彈趨於平緩，經濟增長乏力、能源效率提高和電動車的興起，將成為今年和明年需求增長的阻力。另外，今年石油供應量增幅將達到每日77萬桶，總供應量將達到創紀錄的每日1.03億桶。明年全球石油產量預計將增長一倍以上，達到每日180萬桶，其中美國、加拿大、圭亞那和巴西的增幅最大。

 

　　不過，OPEC維持今年全球石油需求增長預測每日220萬桶，與上個月的評估持平。另OPEC此前發布的月度石油市場報告中表示，預計明年石油需求將同比強勁增長每日180萬桶，與6月份的評估結果相同。

 

瑞銀：三桶油較海外同業吸引　上調中海油中石油目標價


　　瑞銀近日發表研報指，內地三大主要石油公司相對其海外同業吸引，原因包括儲存量重置率及產量增長高於全球同業，成本控制、財務表現及估值較佳，股息率吸引。


　　瑞銀繼續看好「三桶油」，但偏好其港股多於A股，喜好次序為中海油、中石化及中石油，將中海油2024至2026年盈利預測上調8%至12%，中石化及中石油則上調0至4%。中海油目標價由26.3元上調至31元，中石油目標價由9.8元上調至10.7元，中石化目標價維持6.6元，評級皆為「買入」。

 

葉尚志：除息後現技術沽壓兼股價仍偏高    經調整後仍可吸 

 

憂中國需求弱油價三連跌，三桶油齊急挫，獲瑞銀唱好可趁機吸？
（葉尚志）


　　第一上海首席策略師葉尚志指，很多高息股包括石油股都於6月除息，跟著會面對一個真空期，直到9月前都不能靠其收息，故惹來技術性沽壓。另外，此類股份股價相對大市仍偏高，之前恒指最多升至19700點，其後逐步回落，期間因避險需要，高息股反而不斷攀升，但指數跌至現時17700點，足足跌了2000點，在「擠擁交易」下此類股份出現回吐調整很正常，而經足夠調整後仍可吸納，其中中海油宜待回至5月高位即20元以下才買入，至於中石油，內地GDP增長放緩對其影響較大，故股價調整更深，但跌至7.5元以下已可逐步吸納，中石化則回至4.5元可吼。

 

　　中海油今日收市跌5.16%收報21.15元，連跌3日，累計跌幅7.44%，成交51.49億元；中石油跌5.81%報7.46元，連跌4日，累計跌幅7.67%，成交22.5億元；中石化跌4.38%報4.8元，成交7.75億元。

 

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》熊麗萍分析，請按此


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