港股 | 午市前瞻 | 恒指料維持反覆上落 農夫山泉高市盈率低回報不值博

恒生指數半日報17776，升37點或0.2%，主板成交近468億元。恒生中國企業指數報6307，升9點或0.2%。恒生科技指數報3617，跌23點或0.7%。



恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、中海油(00883)及美團(03690)；騰訊報369.8元，跌2元或0.5%，成交38.3億元；中海油報21.4元，升0.25元或1.2%，成交14.73億元；美團報119.5元，升0.4元或0.3%，成交12.68億元。國指三大成交股份依次為騰訊、中海油及美團。科指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里(09988)；阿里報75.8元，跌0.5元或0.7%，成交11.36億元。

(農夫山泉網頁截圖)

張智威：恒指17500點有支持





據報白宮擬再出手進一步限制晶片出口中國，美國半導體股重挫，「恐慌指標」VIX指數飆升約10%，納指周三收跌512點，報17996點，半導體股全日跌幅顯著，英偉達、ASML等半導體相關股跌幅介乎6.6%至12.7%不等。恒指今早低開86點後，表現反覆，盤中一度倒升70點，似乎沒有受到上述傳言的衝擊。信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，關於美國進一步收緊晶片對華出口，昨日已經有跡可循，中芯國際(00981)昨日跌逾5%，華虹半導體(01347)亦跌近6%，某個程度上已經反應出來。



據報白宮擬再出手進一步限制晶片出口中國，美國半導體股重挫，「恐慌指標」VIX指數飆升約10%，納指周三收跌512點，報17996點，半導體股全日跌幅顯著，英偉達、ASML等半導體相關股跌幅介乎6.6%至12.7%不等。恒指今早低開86點後，表現反覆，盤中一度倒升70點，似乎沒有受到上述傳言的衝擊。信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，關於美國進一步收緊晶片對華出口，昨日已經有跡可循，中芯國際(00981)昨日跌逾5%，華虹半導體(01347)亦跌近6%，某個程度上已經反應出來。

今日是三中全會最後一日，還有沒有什麼利好政策可以期待？張智威指，市場早前期待三中全會或有關於稅改，或推出刺激經濟的措施，但今日已是會議的最後一日，加上早前政府呼籲股民不要期待從股市獲利。因此，不能對三中全會有什麼期待，這也是股市近日反彈無力的原因。此外，自從內地公布第二季國內生產總值增幅放緩至4.7%後，港股從18300附近反覆下跌，預料跌至保力加通道底（約17500）有支持，該位同樣在250天線附近。他預料恒指短期內會在17500至18000區間上落，在18000點會有阻力。





農夫山泉下跌因樽裝水競爭激烈





早前消費者委員會旗下刊物《選擇》月刊第573期，關於瓶裝水測試報告一文，惹起內地樽裝水龍頭農夫山泉(09633)向香港消委會發出律師信，批評消委會三大錯誤，為農夫山泉聲譽造成巨大傷害，要求書面澄清、道歉並消除帶來的所有負面影響。消委會經過深入研究後，今日公布，就是次測試因樣本歸類出現落差而引起的誤會致歉，並就該樣本改列為一獨立類別「飲用天然水」並重新評分，樣本的整體表現由4.5星調整至5星。



農夫山泉今日股價升勢顯著，暫列恒指成分股升幅榜首。張智威認為，農夫山泉今日股價反應正面，但股價已經升至34元多。他認為該股在20天線（約36元）會有阻力，所以再上升的空間有限。他指出農夫山泉近期股價積弱遠不止於今次消委會的測試報告。早在5月初，該股高見47.98元，由於內地樽裝水市場競爭激烈，各大水商為了搶佔市場，不得不減價應對。以農夫山泉為例，12支550毫升的樽裝水總價格曾減至10元，每支均價只有0.8元。農夫山泉現價市盈率高達29倍，周息率只有2厘多，對投資者來說一點也不吸引。因此，他不建議買入。若是手上已經持有該股，建議要留意前日（16日）的低位32.2元，若這一波小反彈過後，有機會觸及該低位，建議止蝕離場。

農夫山泉股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組

夏日中暑高風險！即睇中暑迷思＋預防措施！► 立即了解