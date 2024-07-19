美股 | 傳拜登周末退選，市場再陷恐慌，道指重挫逾500點

．美國共和黨總統候選人特朗普就政治、經濟議題發表一系列具爭議性講話後，輪到民主黨總統拜登的競選前景受質疑

．周四（18日）傳出消息，指他最快在周末就會宣布退選。在連串政治風波打壓下，美股連續第二日收低，道指重挫533.06點

美國共和黨總統候選人特朗普就政治、經濟議題發表一系列具爭議性講話後，輪到民主黨總統拜登的競選前景受質疑。周四（18日）傳出消息，指他最快在周末就會宣布退選。在連串政治風波打壓下，美股連續第二日收低，道指重挫533.06點。

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道指跌1.3%，報40665.02點。納指亦跌125.7點，或0.7%，報17871.22點。標普500跌43.68點，或0.8%，報5544.59點。



*歐洲央行維持利率不變*



就業數據走軟，再次提升對聯儲局9月降息的押注，美匯指數漲0.49%，至104.18。美元兌日圓上漲0.7%，為6月26日以來的最大盤中漲幅，紐約時段觸及盤中高點157.24。



歐洲央行維持利率不變，且發出信號9月會議存在各種可能性，歐元擴大跌幅。歐元兌美元下跌0.3%，接近盤中低點1.0899。英鎊兌美元跌幅擴大，一度下跌0.5%，至盤中低點1.2948。數據顯示，英國薪資增速為近兩年來最慢。



金價小幅回落，仍維持在歷史高位附近。現貨金跌0.3%，至每盎司2451.21美元。紐約期金跌0.1%，收2456.4美元。油價持穩，紐約期油報每桶82.82美元。布蘭特期油報每桶85.11美元。

撰文：經濟通國金組

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