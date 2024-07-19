港股 | 午市前瞻 | 成交如續少於千億後市勢再轉弱 高息股仍是港股首選

恒生指數半日報17401，跌376點或2.1%，主板成交逾556億元。恒生中國企業指數報6162，跌144點或2.3%。恒生科技指數報3548，跌64點或1.8%。



恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、中海油(00883)及美團(03690)；騰訊報366元，跌3.2元或0.9%，成交37.46億元；中海油報20.55元，跌1元或4.6%，成交23.82億元；美團報118.3元，跌1.1元或0.9%，成交16.81億元。國指三大成交股份依次為騰訊、中海油及美團。科指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里(09988)；阿里報73.8元，跌2元或2.6%，成交15.9億元。

(中國電信網頁截圖)

葉尚志：高息股除淨後要先追跌 恒指不宜失17200

三中全會上日閉幕，一如市場預期未有重磅經濟政策出台，港股回吐壓力沉重，恒指半日最多跌逾400點，再度跌穿250天線。第一上海證券首席策略師葉尚志向《經濟通通訊社》表示，早已預料三中全會議未必會出現提市場消息，因會議主要講及長期政策目標，反而較少針對短期經濟表現提出政策，在未有特大驚喜下，港股走勢將反覆偏軟。



葉尚志指出，近期撐市主力都以高息股為主，但普遍派息股份都已於6月除淨及派發，下一輪派息高峰期要等到9月，故現時真空期內相關股份便會出現較大調整。他又提到另一點，恒指於5月攀高至19700水平，當時亦由這批股份作為主力，但現時恒指已調整超過2000點，但高息股仍處於高水平，預計短期會先出現「追跌」行情。



針對大市，葉尚志指港股6月以來都以反覆下跌為主，期間會出現輕微反彈行情，但整體成交都明顯較5、6月大升市時縮減，反映市況轉趨謹慎。他分析指，第一季港股平均大市成交額為993億元，如近期大市成交持續低於993億元，就是大市支撐力度將會進一步轉弱訊號。恒指方面則先觀望17200，該位為第一季區間頂部，料為恒指目前最重要支持。

高息股回至5月高位可跟進

中特估之類高息股連日回調，葉尚志指，目前為派息真空期，令股份普遍出現較大回吐。他提到，早前政策面經常惠及高息股及中特估，加上市況不穩，令資金持續轉泊高息股，造成擠擁交易，升勢過急下造成現時的回吐壓力。但他認為，高息股依然是目前港股最有指望的板塊，綜觀各項因素，撈底高息股依然是最佳選擇。他認為，待相關股份回落至5月份高位時，便可以準備部署高息股，但要留意這並不代表該水平為見底，只是可以開始部署。



金價升惟金礦股未見底





另外，國企背景的金礦股近日出現較大幅度調整，但金價仍於歷史高位徘徊。葉尚志認為，金價後市向好，理論上有利金礦股，但股份並非直接反映金價，個別金股業績亦會影響估值，要留意金價上行因素是否能真正反映在業績之中，才有望帶動股份升勢。他又指，金礦股早前累積較大升幅，回調至今仍有約五成升幅，預計之後仍有較大回調空間，不建議現時入手金礦股。

中電信股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

中移動股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

中聯通股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

紫金礦業股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

山東黃金股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組

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