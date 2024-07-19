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雷軍：小米汽車曾獲數家創投開價，估值達100億美元

19/07/2024

　　小米(01810)創辦人雷軍表示，曾有數家VC（創投公司）向小米汽車開價，估值達100億美元，他坦言對小米汽車獨立上市曾感心動，但深思熟慮後拒絕，因造車需時長且難度很大，需要小米集團的每個人都能毫無保留的支持，全力以赴一起造車才有勝算，最後決定「小米全是自己的，全部整套風險全部自己扛」。

 

雷軍：小米汽車曾獲數家創投開價，估值達100億美元

（趙嘉駿攝）

 

　　小米今日（19日）在北京舉行新品發布會，雷軍發表年度演講時提到，小米於2021年1月被美國制裁，惹來董事認真討論造車的可能，但雷軍認為造車風險太大，其後組成6人調研小組，70多天內前往逾10個城市，調研85場，面談超200人，當中蔚來汽車(09866)創辦人李斌和小鵬汽車(09868)創辦人何小鵬均力勸他造車。

 

　　他指出，隨著調研不斷深入，愈來愈感受到智能電動車的趨勢已經不可阻擋，所以他在同年3月24號給董事會匯報稱，智能電動汽車大勢所趨，而汽車行業正在和消費電子行業相結合相融合，認為「有必須幹」，但如果不能位列全球前5，小米汽車有可能就活不下去，意味著至少需投資100億美元。他在3月30日正式回覆董事會時指，「如果這件事情小米必須幹，如果大家覺得我合適，為了小米，我願意挺身而出」，又稱他當時心中只有7個字：「縱使面對千萬人的質疑和阻攔，我也要義無反顧，勇往直前」。

 

撰文：經濟通記者趙嘉駿北京報道

 

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