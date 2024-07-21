港股 | 蕭猷華：恒指若見17000點可趁低吸納

中共二十屆三中全會上星期閉幕，官方會後報告主要以大方向改革和遠景為主，雖然未有具體細節，但是相信中央會陸續公布振興經濟措施，投資者要保持耐性。



會議主要提出進一步全面深化改革，推進中國式現代化決定，繼續發展和改善中國特色社會主義制度。會議提出，必須堅持對外開放，擴大與國際合作，建設更高水平開放型經濟新體制，深化外貿改革、外商投資和對外投資管理體制改革，完善推進高質量共建一帶一路機制，目標2029年中共建政八十周年完成本次任務。

恒指短期向下空間料有限（資料圖片）



說回港股，恒生指數上周五（19日）跌穿17500點，低見17376點，即與7月9日的低位一樣。近日港股向下，市場歸咎於特朗普若當選美國總統，會對中國加徵更高的貿易關稅，加上他的競選副手萬斯對中國亦採取鷹派策略。不過，其實中美自爆發貿易戰以來，經過時間驗證，內地對美國的貿易順差一直增加，所以基本上對中國影響甚微，損害的只是美國，而貿易戰亦是美國通脹居高不下的原因。筆者認為恒指短期向下空間有限，不過由於17000點至17200點有大量牛證，或有機會觸及此水平，所以建議投資者可在17000點水平趁低吸納。

信誠證券投資服務董事 蕭猷華

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