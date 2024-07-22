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雷軍：小米造車因遭美國制裁，堅持不收購不代工

22/07/2024

　　小米(01810)於上周五（19日）於北京舉行新品發布會，小米創辦人、董事長兼首席執行官雷軍發表年度演講時提到，小米於2021年1月被美國制裁，惹來董事認真討論造車的可能，但雷軍認為造車風險太大，其後組成6人調研小組，70多天內前往逾10個城市，調研85場，面談超200人，當中蔚來(09866)創辦人李斌和小鵬汽車(09868)創辦人何小鵬均力勸他造車。

 

雷軍：小米造車因遭美國制裁，堅持不收購不代工

雷軍舉辦第5次年度演講，主題是「勇氣」，談及小米萌生造車計劃的起源（趙嘉駿攝）

 

智能電動車勢不可擋，目標位列全球前五

 

　　雷軍指出，隨著調研不斷深入，愈來愈感受到智能電動車的趨勢已經不可阻擋，所以他在同年3月24號給董事會匯報稱，智能電動汽車大勢所趨，而汽車行業正在和消費電子行業相結合相融合，認為「有必須幹」，但如果不能位列全球前五，小米汽車有可能就活不下去，意味著至少需投資100億美元。他在3月30日正式回覆董事會時指，「如果這件事情小米必須幹，如果大家覺得我合適，為了小米，我願意挺身而出」，又稱他當時只有七字：「雖千萬人　吾往矣」。

 

小米汽車曾獲數家創投開價，最終拒絕百億美元估值

 

　　雷軍透露，曾有數家VC（創投公司）向小米汽車開價，估值達100億美元，他坦言對小米汽車獨立上市曾感心動，但深思熟慮後拒絕，因造車需時長且難度很大，需要小米集團的每個人都能毫無保留的支持，全力以赴一起造車才有勝算，最後決定「小米全是自己的，全部整套風險全部自己扛」。

 

堅持不收購不代工，三年完成造車屬標準時間

 

雷軍：小米造車因遭美國制裁，堅持不收購不代工

集團早前更新SU7交付目標，力爭全年交付12萬輛，雷軍形容是刷新行業紀錄的奇蹟（趙嘉駿攝）

 

　　雷軍強調，小米創業初時屬輕模式，從模式創新開始，初期速度很快，但根基不紮實，後來遇到很多挫折，因此認為再次創業時，決定不走捷徑，不收購不代工，從核心技術做起，「十倍投入認認真真造一輛好車」。

 

　　雷軍憶述，去年年底，小米SU7初次亮相後熱度特別高，但其後撲面而來的是各種批評，及漫山遍野的調侃和嘲諷，當時經常被網民質疑「蘋果造車十年都幹不成，憑啥小米三年就能幹成？」。不過他指出，電動車產業已經很成熟，認為三年完成造車屬一個標準時間。

 

年初SU7定下7.6萬輛銷售目標

 

　　雷軍又透露，集團於今年初為小米SU7定下7.6萬輛的銷售目標，形容該目標瘋狂，當時集團沒有退路，只能拼命往前衝。而在發布初期獲得巨大成功，加上在所有合作伙伴的共同努力下，集團於5月發布新交付目標，年底保底交付10萬輛，力爭12萬輛，是刷新行業紀錄的奇蹟。

 

撰文：經濟通記者趙嘉駿北京報道

 

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