小米發布首部細芒摺疊手機售5999元人幣，香港售價貴一成

小米(01810)上周五（19日）在北京舉行新品發布會，一如此前集團預告將發布新一代摺疊屏手機「小米MIX Fold 4」以及品牌首部「細mon」摺疊手機「MIX Flip 」。最矚目的MIX Flip最平的12GB RAM + 256GB ROM版本僅售5999元（人民幣．下同）起（相當約6445港元），12+512GB則售6499元（相當約6983港元）。有別於以往小米新旗艦手機只會優先在內地發售，小米香港宣布會與內地同步接受用戶預訂，香港目前只售12+512GB版本，售價為7699港元，較內地售價貴一成左右。

小米首部細芒摺機定價5999人幣起，配置定位為輕薄旗艦細機（趙嘉駿攝）

對於為何遲遲不出細摺機，小米創辦人、董事長兼首席執行官雷軍解釋是因為技術不成熟，該款產品5年前預研，3年前立項。他在介紹時多次重申要擺脫細摺機「美麗小廢物」的形象，MIX Flip設有4.01吋四曲面外屏，可兼容逾200個主流應用，配有獨立聽筒及麥克風；此外新機搭載Snapdragon 8 Gen 3、LPDDR5X RAM和UFS 4.0儲存，另有4780mAh大電池。

MIX Fold 4用上小米龍骨轉軸2.0，轉軸體積縮小34%重量減輕16%，可折疊逾50萬次（趙嘉駿攝）

而「大機」MIX Fold 4重點在於機身厚度及重量進一步減少，重量僅226g，展開厚度4.59mm，形容手感與主流普通直屏旗艦手機無異；搭載Leica四攝鏡頭、5X潛望鏡、雙長焦雙微距；50W無線充電、IPX8防水、雙向衛星通信等。最平12+256GB版本的售價維持上代一樣的8999元；暫未有在港發售消息。

小米同時發布Redmi K70至尊版、真無線藍牙耳機Xiaomi Buds 5、小米手環9、定位專業運動智能腕錶Xiaomi Watch S4 Sport、米家全效空氣淨化器Ultra以及米家空調新風Pro等一系列產品。

撰文：經濟通記者趙嘉駿北京報道

【你點睇】拜登宣布競逐連任，若民主黨讓賀錦麗代替參選會否有效爭取選票？► 立即投票