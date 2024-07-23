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港股 ｜ 午市前瞻 ｜恒指本月料萬八以下結算 中海油宜開始分注撈底

23/07/2024

　　恒生指數半日報17620，跌15點或不足0.1%，主板成交逾416億元。恒生中國企業指數報6247，跌6點或0.1%。恒生科技指數報3579，跌31點或0.9%。


　　恒指三大成交股份依次為美團(03690)、騰訊(00700)及中海油(00883)；美團報119.5元，跌1.8元或1.5%，成交19.72億元；騰訊報371.2元，跌2元或0.5%，成交16.82億元；中海油報20.55元，升0.1元或0.5%，成交11.1億元。國指三大成交股份依次為美團、騰訊及中海油。科指三大成交股份依次為美團、騰訊及阿里(09988)；阿里報74.6元，跌0.15元或0.2%，成交8.41億元。

 

 

港股 ｜ 午市前瞻 ｜

(中石油香港網頁截圖)

 

溫鋼城：內地與外圍缺乏利好因素

 

　　港股陷入悶局，恒指半日跌15點，大市成交僅416億元。iFAST Global Markets投資總監溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，港股在三中全會過後表現呆滯，回吐過後整體無方向。他解釋，大市短線缺乏利好消息，外圍方面，美國要到9月才有機會真正開始減息，而內地經濟數據亦缺乏驚喜，預計大市將會偏悶。


　　走勢方面，溫鋼城指，恒指昨日一度跌穿本月所造小雙底支持17376，較為不利，但昨日以陽燭收市亦未算太差，預期恒指本月將於大約為17600至18000水平作結。



*北水難捨高息中特估*



　　國際油價近期於低位徘徊，紐油一直未能收復每桶80美元關口。但港股三桶油昨日起出現反彈動力，半日中海油(00883)、中石油(00857)及中石化(00386)升約1%。溫鋼城指，中海油於20元水平有明顯支持，走勢主要視乎北水操作，早前北水鎖定利潤，令油股受壓，但至20元已開始見回彈力度。

 

　　他認為，就算資金操作上會出現拋售中特估行情，但投資者始終偏愛高息股，北水離場過後最終都會再撈底。他認為現價20元附近確實吸引，可以先行作第一注吸納，如有機會進一步回落至18.5元，則再落第二注，作中線部署。

 

 

港股 ｜ 午市前瞻 ｜

中石油股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

港股 ｜ 午市前瞻 ｜

中海油股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

港股 ｜ 午市前瞻 ｜

中石化股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

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