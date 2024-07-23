  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯

虛假人設 | 抖音整治虛假人設，對無法驗證專家、大師等帳號最重罰封號

23/07/2024

  • 抖音安全中心宣布，即日起針對部分自媒體策劃虛假人設的行為展開專項治理

  • 有關行為嚴重違反平台規則，並可能導致其他用戶遭受經濟、情感損失

 

虛假人設 | 抖音整治虛假人設，對無法驗證專家、大師等帳號最重罰封號

 

　　抖音安全中心宣布，即日起針對部分自媒體策劃虛假人設的行為展開專項治理。抖音指，近日發現一些自媒體策劃虛假人設，在個人簡介和發布內容中自稱為名企高管、專家或者自封不可查證的「大師」，以誇張或虛假的身份，博取用戶信任，進而將用戶引流至第三方平台變現。

推薦閱讀：

書展今閉幕，有書商稱生意遜去年北上旅遊書受歡迎

一連七天的香港書展今日下午五時結束，不少書商都減價促銷。有參展商指，銷情略遜去年，下跌超過一成，主要受人流影響........

 

【國際要聞】巴黎奧運周五開幕，熱浪侵襲氣溫下周最高攝氏35度

奧運會將於周五(26日)開幕，法國首都巴黎的氣溫預計當天將達攝氏30度........


　　抖音批評，有關行為嚴重違反平台規則，並可能導致其他用戶遭受經濟、情感損失，敦促相關帳號自查自糾，及時修改、刪除不當個人簡介和內容，或者根據平台認證要求提交可信材料進行認證。專項治理期間，抖音將對發現的違規帳號，採取包含重置暱稱/個人簡介、下架視頻、取消營利權限、搜索不收錄、禁止關注、封禁帳號在內的措施。


　　

抖音並舉例說明治理重點：
　　

  1. 法核實的專業成就：以「國家某某活動評審」、「某某重要考試命題人」等各類專業身份自我介紹或發布內容，但相關專業成就無法查證也無法提供可信證明。
    　　
  2. 無法核實的高管身份：以「央企二十年組織人事經驗」、「大廠總監」、「企業家」、「商會主席」、「某某模式創始人」等各類身份自我介紹或發布內容，但相關頭銜無法查證也無法提供可信證明。
    　　
  3. 無法核實的業績：自稱有「成功幫300+企業營業額翻倍」、「帶領100萬寶媽兼職致富」、「世界500強背後的培訓師」、「孵化3000家企業」、「撮合5000情侶復合」等業績，但無法查證也無法提供可信證明。
    　　
  4. 自封無法驗證的「大師」：以「兩性關係教父」、「婚戀專家」、「創業導師」、「情感心理諮詢師」、「人生導師」、「失戀挽回大師」、「靈性療愈上師」、「骨灰級婚姻拯救師」等身份自我介紹或發布內容，但相關頭銜無法驗證，也未獲得社會廣泛認同。

撰文：經濟通中國組 

 

2024-07-23｜股神未來減持比亞迪毋須再披露 | 中特估可趁回調吸納？｜#KK星期二 #林嘉麒

#直播｜hot talk 1點鐘

 

夏日中暑高風險！即睇中暑迷思＋預防措施！► 立即了解

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

08331

倍搏集團

0.174

異動股

02330

中國上城

0.150

異動股

09886

叮噹健康

0.960

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 40,507.08
    +91.64 (+0.227%)
  • 標準普爾500指數
    升 5,579.66
    +15.25 (+0.274%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 18,087.71
    +80.14 (+0.445%)
精選預託證券 More
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰跌69.109
變動率︰-1.885%
較港股︰-0.78%
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰跌235.048
變動率︰-1.890%
較港股︰-0.32%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰跌34.203
變動率︰-2.123%
較港股︰-0.14%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰跌366.394
變動率︰-2.656%
較港股︰+0.05%
精選中資美股 More
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌11.080
變動率︰-3.231%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰跌14.810
變動率︰-3.518%
ZTO 中通快遞
按盤價(USD)︰跌19.595
變動率︰-4.321%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌3.145
變動率︰-6.953%
精選美股 More
TWLO
Twilio
按盤價(USD)︰升60.322
變動率︰+3.986%
BA
波音
按盤價(USD)︰升185.890
變動率︰+3.907%
CMCSA
康卡斯特
按盤價(USD)︰跌37.970
變動率︰-3.946%
GM
通用汽車
按盤價(USD)︰跌45.890
變動率︰-7.405%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 23/07/2024 12:17 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：23/07/2024 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 23/07/2024 12:17 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 08331 倍搏集團
  • 0.174
  • 02330 中國上城
  • 0.150
  • 09886 叮噹健康
  • 0.960
  • 00960 龍湖集團
  • 10.460
  • 00973 L'OCCITANE
  • 33.750
股份推介
  • 00552 中國通信服務
  • 4.240
  • 目標︰$4.63
  • 01211 比亞迪股份
  • 238.400
  • 目標︰$270.00
  • 09992 泡泡瑪特
  • 40.100
  • 目標︰$60.00
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 74.100
  • 目標︰--
  • 02888 渣打集團
  • 73.100
  • 目標︰$78.30
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 366.200
  • 00941 中國移動
  • 75.550
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 74.100
  • 00005 滙豐控股
  • 66.800
  • 00001 長和
  • 41.050
報章貼士
  • 09999 網易－Ｓ
  • 142.300
  • 目標︰$182.00
  • 03888 金山軟件
  • 21.800
  • 目標︰$27.00
  • 00956 新天綠色能源
  • 3.430
  • 目標︰$3.90
熱炒概念股
  • 電力 More
  • 01811 中廣核新能源
  • 2.350
即時重點新聞

23/07/2024 16:41  《盤後部署》恒指高開低走料先整固，舜宇光學受壓惟料升浪未完

23/07/2024 17:28  周大福:首財季零售值按年跌20%，港澳同店銷售跌31%

23/07/2024 18:36  華住集團：已批准三年股東回報計劃，可向股東分派最多20億美元

23/07/2024 13:38  滙豐環球研究：建議增持中國股票，料美國今年9月減息

23/07/2024 17:22  《神州基金》據報內地多家公募基金實施限薪令，向員工追回薪金

23/07/2024 17:44  【北水炒Ｄ乜】淨流入９４２６萬元，買騰訊沽盈富

23/07/2024 08:49  【大行炒Ｄ乜】高盛下調本地地產股目標，花旗微降港交所目標

23/07/2024 16:29  《財資快訊》美電升報７﹒８０７９，一年期拆息與上日維持不變

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 滬指跌幅三個月大，人幣三連跌，傳兩大基金限薪退薪新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

再遭巴菲特減持比亞迪下挫，AI換機潮或被高估比電受壓，兩股應如何部署？新文章
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 創興新優惠3個月享4.3厘，渣打14天有5.5厘新文章
品味生活
生活
人氣文章

娛樂情報

姚子羚睇日本女團Avantgardey跳舞騷！與隊中撞樣「孖生妹妹」相認！相似度達9成比親妹更似樣？
人氣文章

著數速遞

WeChat Pay HK優惠發放！免費送電話卡、增值充¥100送¥100！分享給好友即賺現金券！即睇領取教學
人氣文章

生財有道

人民幣定存 | 花旗3個月2.8厘，工銀亞洲98日平均2.5厘
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty

奢華美妝店SkinSmart登陸香港：帶來Huda Beauty、Olaplex等大熱品牌！必收人氣青瓜保濕面膜、深層滋養護髮精華
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

第三者變正印，真實相處卻不似預期！拆散對方家庭，到頭來釀成三敗俱傷的局面？
人氣文章

Art & Living

《全謊位登月》：Scarlett Johansson 60年代時尚打扮出演、集浪漫和史實於一身的喜劇！人類登月究竟是真是假？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
安老｜甚麼是荷蘭Buurtzorg「洋葱」護理模式？訂立個人化護理計劃！提高護理質量、減少護理時間
人氣文章
水腫不一定是腎病？可能是甲狀腺功能低下！即睇甲狀腺功能低下8大症狀！水腫通常在哪個位置？
人氣文章
脊椎側彎 | 前運動員脊椎側彎變S型！難伸直頸、腰！腰、肩、手腕、手指關節疼痛！中醫針灸+復位助減痛
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/07/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/07/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 24/07/2024 00:17
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 23/07/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章中國故事23/07/2024
神州經脈 | 滬指跌幅三個月大，人幣三連跌，傳兩大基金限薪退薪
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

靈媒與通靈有什麼差別？靈靈法同你解構扶乩、標童、碟仙！

日圓再創新低，即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

etnet賞意大利葡萄汽酒乙支 (名額40個)

賀錦麗接替拜登，特朗普自我神化，大選形勢更趨明朗

23/07/2024 11:45

大國博弈

人民幣定存 | 花旗3個月2.8厘，工銀亞洲98日平均2.5...

22/07/2024 17:07

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 虛擬貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金