港股 | 午市前瞻 | 恒指250天線不容有失 周大福恐未見底

恒生指數半日報17361，跌108點或0.6%，主板成交近429億元。恒生中國企業指數報6163，跌31點或0.5%。恒生科技指數報3514，跌30點或0.9%。



恒指三大成交股份依次為美團(03690)、騰訊(00700)及友邦(01299)；美團報115元，跌3.1元或2.6%，成交19.4億元；騰訊報365元，跌1.2元或0.3%，成交16.78億元；友邦報51.75元，跌1.95元或3.6%，成交10.93億元。國指三大成交股份依次為美團、騰訊及中海油(00883)；中海油報20.6元，升0.25元或1.2%，成交10.71億元。科指三大成交股份依次為美團、騰訊及阿里(09988)；阿里報74.45元，升0.35元或0.5%，成交7.08億元。

(周大福網頁截圖)

聶振邦：減息成效有待觀察

港股今日走勢反覆偏軟，恒指今早輕微低開後，一度轉跌為升47點。可惜曇花一現，恒指很快便掉頭向下，低見17322。博威環球證券金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，現時大市缺乏方向，之前市場對三中全會有期待，可惜最終沒有利好政策推出。星期一恒指上升主要是人民銀行下調一年期和五年期貸款市場報價利率(LPR)，以及公開市場7天期逆回購操作利率所帶動。然而，這些舉措對於推動實體經濟的成效仍然有待觀察。

今日多家企業公布的業績差過市場預期，ASMPT預期中期盈利跌近五成，特斯拉次季盈利跌45%等，拖累芯片股和電動車股下跌，亦影響大市氣氛。恒指今日大致上在250天線上落，一旦跌穿該支持位，預料在17000點有支持。倘若能夠重上250天線，後市或有機會見17800。





周大福下半年仍難樂觀





周大福(01929)公布，截至2024年6月30日止三個月，集團零售值按年跌20%；其中內地零售值按年跌18.6%，香港、澳門及其他市場零售值跌28.8%。內地同店銷售跌26.4%，港澳市場同店銷售跌30.8%。零售值下跌主要受宏觀環境持續影響，加上黃金價格於高位徘徊，令季內的黃金首飾需求受到影響。



周大福股價今早曾跌近8%，見7.30元的3年低位。其實，集團在6月公布上個財年業績時，早已預警4至5月零售值跌兩成。今日公布的首個財季大致符合上月的預期，為何股價依然跌那麼多？聶振邦指，由於內地近期公布的多項數據都差過市場預期，例如6月CPI按年跌0.2%，預示內地下半年經濟增長有進一步放緩的風險。因此，內需板塊不只是周大福，就算體育用品等同樣受到影響。而且，4至6月有「五一」黃金周和「618」購物節，屬於消費旺季，旺季尚且如此，其他季度就難說。



聶振邦表示，周大福股價已經跌至3年低，倘若7元守不住，估計要到6元才有支持，現階段不宜撈底。雖然人行早前下調LPR，供樓負擔有所減輕，但釋放的購買力是否投入零售市場仍是未知數。因此，投資者宜先觀望下半年公布的每月經濟數據是否好轉再入市。

周大福股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組

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