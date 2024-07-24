Tesla季績遜預期兼Robotaxi延期發布，港新能源車股受累下挫可趁機吸？

美國電動車龍頭特斯拉(Tesla)昨日(23日)盤後公布今年第二季業績，盈利及毛利率等都低於市場預期，反映減價戰對公司業績已出現較大影響，集團行政總裁馬斯克(Elon Musk)更宣布，無人駕駛的士(Robotaxi)發布會推遲至10月。Tesla股價昨跌約2%，盤後進一步急挫7%。港股的新能源車股今日(24日)也受累全線下挫，其中小鵬汽車(09868)插半成，早前遭「股神」巴菲特減持的比亞迪(01211)最多再跌3%，不過，內地新能源車近期銷售不錯，7月上半月同比增27%，加上歐盟成員國對中國新能源車加徵關稅意見分歧，或可趁機吸納。

（Tesla網頁截圖）

Tesla次季純利按年跌45% Robotaxi推遲至10月發布



Tesla第二季總收入255億美元，按年增2%，超出市場預期的247.7億美元。其中汽車收入198.78億美元，跌7%；儲能收入30.14億美元，升100%；服務及其他收入26.08億美元，升21%。純利14.78億美元，按年跌45%，較預期的18.1億美元差；經調整純利18.12億美元，跌42%；每股經調整純利0.52美元，低於預期的0.62美元。毛利率18%，按年微跌0.2個百分點，但若剔除「賣碳」積分的汽車業務毛利率為14.6%，低於預期。

Tesla指，儘管經營環境困難，第二季仍實現了創紀錄的季度收入。儲能業務快速成長，第二季負載達到9.4GWh，創新高。汽車方面，隨着消費信心改善，第二季交付量反彈，並且推出了有吸引力的融資方案，以抵銷高利率的影響。現時公司整體重點仍是降低成本，包括減低每輛車的銷售成本，發展傳統的硬件業務及加速AI相關業務發展。



另外，Tesla行政總裁馬斯克於業績會議上宣布無人駕駛的士(Robotaxi)發布會從8月8日推遲至10月10日，並承認過去的預測太樂觀，但他亦表示，若明年仍無法推出，會感到非常震驚。預期Tesla的自動駕駛技術推向美國及其他地區的廣大市場時，不會遇到監管障礙。而Google旗下的自動駕駛的士服務「有限」及「脆弱」，Tesla的自動駕駛系統可於全球任何地方使用，而不是局限某個地方。





特斯拉中國部分車型5年免息活動延至8月底

此外，特斯拉中國官網顯示，Model 3和Model Y部分車型限時5年0息活動的截止日期由7月31日延長至8月31日。據了解，該活動僅覆蓋後輪驅動版或長續航全輪驅動版，不包括高性能版本。



7月初，特斯拉中國宣布針對主力車型Model 3和Model Y推出5年0息優惠活動和低息購車等多項優惠，相比標準年費率2.5%，可以省下超2萬元人幣的利息，變相降價。值得一提的是，近期寶馬中國、福士汽車等多家外資車企已經宣布退出價格戰，重新上調售價或者削減優惠。

7月上半月內地新能源車銷量同比增27% 上海發布汽車消費行動方案

據乘聯會消息，7月1-14日，整體乘用車市場零售57.8萬輛，同比去年同期增長3%，環比增長6%；新能源車市場零售28.6萬輛，同比去年同期增長27%，環比增長6%，今年以來累計零售439.9萬輛，同比增長33%。光大證券指，零售端7月前兩周同環比穩健增長，新能源滲透率接近50%。而三中全會提及發展新質生產力，汽車智能化主題再迎催化。

另方面，上海市商務委、上海市發改委、上海市財政局近日發布《上海市加快汽車更新消費行動方案(2024-2027年)》的通知，支持金融機構在風險可控的前提下，適當放寬汽車消費信貸申請條件，降低汽車貸款首付比例，延長貸款期限，合理確定信貸額度，降低汽車消費門檻。《方案》又鼓勵保險企業推出針對二手車延長質量保證保險產品。鼓勵保險機構根據二手車出口企業實際需要，為待出口二手車提供短期交強險服務，還支持商業銀行和保險機構為符合條件的二手車出口企業開展保單融資業務。素喜智研高級研究員蘇筱芮表示，此次上海出台適當放寬汽車消費信貸申請條件的相關文件，既是對「以舊換新」政策的充分響應，同時也有助於支持汽車這樣的大宗消費。

特朗普稱若當選即對中國電動車大幅加稅 歐盟對加稅意見分歧





美國前總統特朗普日前表示，會在上任第一日以開徵關稅等手段，應對中國電動車對美國汽車業的威脅，稅率可能在100%至200%，讓它們無法在美國出售。他又稱，不允許在墨西哥和中國等國家建立汽車製造廠。在美國銷售產品的方式就是在美國製造，這將創造大量就業機會。

另邊廂，歐盟成員國上周就對華電動車加徵關稅進行投票表決。外電報道指，各成員國並未能就相關議題達成共識，其中法國、意大利、西班牙等12個國家投贊成票，4個國家投反對票，而德國、芬蘭及瑞典等11個國家則投棄權票。表決沒有約束力，但會影響歐盟委員會的最終決定。歐盟本月起對中國電動車加徵最高37.6%的臨時關稅，不需要成員國確認，但最終關稅須經27個成員國表決通過。

熊麗萍：Tesla績差實質影響微 車企宜拓東盟市場



資深財經分析師熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，Tesla業績差對新能源車股會有些少心理影響，但實質影響未必太大，且要視乎個別車股而定，例如對比亞迪影響就不大。其實，Tesla次季收入有增長，但主要不是在汽車銷售而是在電池方面，其業績亦反映大家都知道的減價因素，其他車企也要面對減價影響毛利，已在市場預計之內。此外，市場亦要消化Tesla無人駕駛的士推遲發布，惟其人形機械人或會成為未來增長點。港股的新能源車股就有些不同，尤其「造車新勢力」業務較單一，直接受減價影響，除非能夠節省成本。比亞迪則在成本方面始終有其優勢，就算一齊減價受影響也較小，當然比亞迪也受股神減持影響，尤其當股價已升至高位，大家擔心股神已減持至5%以下後毌須再公布，其股價短期上升動力可能會減慢。

（熊麗萍）

另熊麗萍指，內地新能源車企除靠內地，一定要拓展海外市場，於東盟國家如泰國及馬來西亞等地發展不用擔心，這些都是拓展市場的對象，反而歐美市場面對最大阻力，美國固然難進口，歐盟亦已指會對中國新能源車加稅，但現時尚未達共識，因一旦加稅，歐洲尤其德國的新能源甚至傳統汽車都會受影響。因此，很多車企現時都以生產地遷就市場，例如比亞迪擬於墨西哥設廠，其產品便至少可出口美洲市場，但要留意於當地生產當地銷售，成本未必低，且要投資設廠，公司規模一定要夠大。

新能源車股今日全線下挫，比亞迪跌2.27%收報233元，理想汽車(02015)跌4.06%報74.5元，小鵬跌5.01%報32.25元，蔚來(09866)跌4.43%報34.5元，零跑(09863)跌3.29%報23.5元，小米(01810)跌2.48%報16.54元。傳統車股亦普遍下跌，吉利(00175)跌1%報7.89元，長汽(02333)跌5.24%報11.22元，東風(00489)跌3.03%報2.24元，惟廣汽(02238)無升跌報2.83元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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