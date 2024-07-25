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美股 | 人工智能熱潮迎來夢醒時刻，科技巨企重挫美股狂瀉

25/07/2024

．科技巨企財報季開局令投資者失望，引發市場擔憂人工智能(AI)熱潮是否被過分誇大。再加上美國政治局面不穩，美股主指周三（24日）狂瀉

．納斯達克100指數下跌逾3.5%，市值狂瀉萬億，英偉達、博通等昔日的AI科技股寵兒領跌

 

美股 | 人工智能熱潮迎來夢醒時刻，科技巨企重挫美股狂瀉

 

　　科技巨企財報季開局令投資者失望，引發市場擔憂人工智能(AI)熱潮是否被過分誇大。再加上美國政治局面不穩，美股主指周三（24日）狂瀉。

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　　納指暴跌654.94點，跌幅達3.6%，創下2022年10月以來最大單日跌幅，報17342.41點。納斯達克100指數下跌逾3.5%，市值狂瀉萬億，英偉達、博通等昔日的AI科技股寵兒領跌。


　　標普500跌128.61點，跌幅達2.3%，亦是2022年12月以來最大單日跌幅，並終結了該指數自全球金融危機以來，單日跌幅連續低於2%的時最長紀錄，報5427.13點。道指亦跌504.22點，或1.3%，報39853.87點。


　　Alphabet下跌5%，此前該公司稱已投入更多資源在AI領域，支出超出分析師預期。特斯拉業績不及預期，Robotaxi延遲推出，導致該股重挫12%。

*投資者偏好已離開超大盤科技股*

　　The Boock Report首席投資官Peter Boockvar表示：「投資者終於醒悟，看到AI方面的所有支出，並意識到它現在更多是一種費用，而非收入來源。」規模較小公司的股指連續第4個交易日跑贏大公司指數，這也是11個交易日中的第10次，表明投資者的偏好已經離開超大盤科技股。


　　美匯指數跌0.12%，至104.35。美元兌日圓跌破155心理關口後，一度觸及153.11，之後收窄跌幅至153.99。路透引述知情人士報道，日本央行下周會晤時，勢將公布一項計畫，將未來幾年債券購買規模大致減半。


　　美元兌加元升至3個月高點1.3815，此前加拿大央行降息，美股走低。歐元兌美元跌0.1%，至1.084。隨著美元下跌，黃金價格上漲，市場注意力轉向本周將公布的美國經濟數據，以獲取有關央行降息時機的訊號。紐約期金漲0.3%，收每盎司2415.7美元。


　　原油繼近期連跌之後出現反彈，此前，政府報告顯示美國原油庫存降至2月份以來最低。紐約期油漲0.8%，報每桶77.59美元。布蘭特期油上漲0.9%，報每桶81.71美元。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/07/2024 13:47
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/07/2024 13:47
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 25/07/2024 13:47
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 25/07/2024 13:30
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