  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
關注四高危機！
etnet專輯

港股 | 陳翊庭：新股市場見復甦跡象，正處理106宗新上市申請

25/07/2024

．港交所(00388)行政總裁陳翊庭出席港交所未來科技峰會致辭時表示，受惠市場回暖和不斷改革市場，新股市場已有復甦跡象

．截至昨日，正處理106宗新上市申請；今年以來本港已有40隻新股上市，數量排名全球第三

 

港股 | 陳翊庭：新股市場見復甦跡象，正處理106宗新上市申請

 

　　港交所(00388)行政總裁陳翊庭出席港交所未來科技峰會致辭時表示，受惠市場回暖和不斷改革市場，新股市場已有復甦跡象，截至昨日，正處理106宗新上市申請；今年以來本港已有40隻新股上市，數量排名全球第三。

推薦閱讀:

《中國要聞》蘋果深圳應用研究實驗室將投入運作，COO到場參觀

據《財聯社》報道，蘋果在深圳成立的應用研究實驗室即將投入運行。蘋果大中華區董事總經理葛越今日在微博宣布........

 

【人行操作】專家：MLF隨逆回購LPR降息，淡化政策利率色彩

人民銀行今日增做2000億元人民幣1年期中期借貸便利(MLF)，中標利率2.3%，較此前下降20個基點.......

 


　　她續指，不少科技公司需在研發階段投入大量資金，因此經過諮詢後，決定在上市規則引入18C章，讓企業生命周期較早期，就能在公開市場融資，上月已迎來首隻18C企業，目前仍有很多企業正在籌備，相信很快會提交上市申請。她又指，內地正積極發展生物科技、電動車和新材料等高科技戰略新興產業。


　　陳翊庭提及，今年首季全球電動車產量，有三成來自在港的上市公司，反映香港可為全球投資者提供中國創新紅利的機遇，港交所正進行多項市場改革，有助進一步提升市場吸引力和競爭力，目前亦正與滬深交易所加強合作，盡快落實中證監早前推出的惠港措施，未來將持續擴展優化互聯互通，期望有更多科技公司利用香港融資。

 

撰文：經濟通採訪組

 

夏日中暑高風險！即睇中暑迷思＋預防措施！► 立即了解

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02313

申洲國際

66.750

異動股

01299

友邦保險

51.050

異動股

02451

綠源集團控股

5.250

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00909 明源雲
  • 1.800
  • 01679 瑞斯康集團
  • 0.315
  • 01818 招金礦業
  • 13.020
  • 02338 濰柴動力
  • 11.340
  • 01274 知行汽車科技
  • 21.900
股份推介
  • 09999 網易－Ｓ
  • 148.200
  • 目標︰$168.00
  • 00552 中國通信服務
  • 4.150
  • 目標︰$4.63
  • 01211 比亞迪股份
  • 231.800
  • 目標︰$270.00
  • 09992 泡泡瑪特
  • 37.400
  • 目標︰$60.00
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 73.300
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 73.300
  • 00005 滙豐控股
  • 66.300
  • 00001 長和
  • 40.050
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.170
  • 00700 騰訊控股
  • 353.400
報章貼士
  • 02382 舜宇光學科技
  • 46.900
  • 目標︰$60.00
  • 00836 華潤電力
  • 21.800
  • 目標︰$25.50
  • 00728 中國電信
  • 4.690
  • 目標︰--
熱炒概念股
  • 晶片 More
  • 02878 晶門半導體
  • 0.285
  • 電力 More
  • 01071 華電國際電力股份
  • 4.030
  • 航運 More
  • 00144 招商局港口
  • 12.000
  • 原油 More
  • 03983 中海石油化學
  • 1.970
即時重點新聞

25/07/2024 12:06  《午市前瞻》恒指月結前須守17200，人幣中線偏淡金股莫撈

25/07/2024 12:05  恒指跌246點報17064，美團挫5%，招行紫金齊跌4.5%

25/07/2024 11:57  寶馬香港公司1.4萬名客戶資料外洩，已報警及通報私隱公署

25/07/2024 09:27  【人行操作】人行增做2000億MLF，利率下調至2.3%

25/07/2024 08:48  【美國大選】拜登發表全國講話，民主黨欲兩周內確定賀錦麗參選

25/07/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出７５８３萬元，買工行沽美團

25/07/2024 08:49  【大行炒Ｄ乜】大和狠劈潤啤目標三成，野村削藥明全系目標

25/07/2024 11:38  《財資快訊》美電軟報７﹒８０６１，一個月拆息維持４﹒４％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

網易新遊戲上線股價硬淨，騰訊遊戲收入增長獲大行看好，兩股應如何部署？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 午市前瞻 | 恒指月結前須守17200，人幣中線偏淡金股莫撈新文章
人氣文章

新聞>大行報告

大行報告 | 大行鬥降ASMPT目標價，最熊中信里昂睇$80新文章
品味生活
生活
人氣文章

Foodie What’s On

開心果控必睇！城中5大好評開心果甜品︰最新3.6牛乳開心果撻！爆餡糯米糍、超香脆可頌餅！關注組都推3重開心麻糬芝士撻
人氣文章

缸邊隨筆．石鏡泉

買內銀？
人氣文章

娛樂情報

龍捲風美國開畫票房破紀錄、僅次《沙丘瀚戰：第二章》！成北美災難片題材史上開畫冠軍
DIVA CHANNEL
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

大館展覽《曲詞印記》：追憶香港粵語流行曲歲月，重塑香港人走過的歲月
人氣文章

Watch & Jewelry

錶迷不要錯過！東方表行「Timeless Party」、OCTO 樂都表期間限定店，讓美好時光在腕間薪火相傳
人氣文章

ChatENT．月巴氏

每個人都有屬於自己的一個《情書》故事
健康好人生 Health Channel
人氣文章
二十四節氣｜大暑湯水最緊要健脾袪濕！歎冷氣致寒邪入體易腹瀉頭痛、吃生冷食物損脾胃陽氣！推介大暑湯水生津益心脾新文章
人氣文章
UMP+預防醫學 以實證醫學為本 鼓勵積極「治未病」
人氣文章
上班族痛症 | OL工作日坐逾14小時腰痛+腳麻痺乏力！脊醫教3個動作紓緩關節肌肉！一張櫈做到
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/07/2024 13:47
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/07/2024 13:47
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 25/07/2024 13:47
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 25/07/2024 13:30
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章財經熱話25/07/2024
網易新遊戲上線股價硬淨，騰訊遊戲收入增長獲大行看好，兩股應如何部署？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

靈媒與通靈有什麼差別？靈靈法同你解構扶乩、標童、碟仙！

日圓再創新低，即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

etnet賞意大利葡萄汽酒乙支 (名額40個)

《北京宣言》：巴人的第三條道路

24/07/2024 19:22

大國博弈

人民幣定存 | 花旗3個月2.8厘，工銀亞洲98日平均2.5...

22/07/2024 17:07

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 虛擬貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金