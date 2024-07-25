港股 | 陳翊庭：新股市場見復甦跡象，正處理106宗新上市申請

．港交所(00388)行政總裁陳翊庭出席港交所未來科技峰會致辭時表示，受惠市場回暖和不斷改革市場，新股市場已有復甦跡象

．截至昨日，正處理106宗新上市申請；今年以來本港已有40隻新股上市，數量排名全球第三

港交所(00388)行政總裁陳翊庭出席港交所未來科技峰會致辭時表示，受惠市場回暖和不斷改革市場，新股市場已有復甦跡象，截至昨日，正處理106宗新上市申請；今年以來本港已有40隻新股上市，數量排名全球第三。

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她續指，不少科技公司需在研發階段投入大量資金，因此經過諮詢後，決定在上市規則引入18C章，讓企業生命周期較早期，就能在公開市場融資，上月已迎來首隻18C企業，目前仍有很多企業正在籌備，相信很快會提交上市申請。她又指，內地正積極發展生物科技、電動車和新材料等高科技戰略新興產業。



陳翊庭提及，今年首季全球電動車產量，有三成來自在港的上市公司，反映香港可為全球投資者提供中國創新紅利的機遇，港交所正進行多項市場改革，有助進一步提升市場吸引力和競爭力，目前亦正與滬深交易所加強合作，盡快落實中證監早前推出的惠港措施，未來將持續擴展優化互聯互通，期望有更多科技公司利用香港融資。

撰文：經濟通採訪組

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