恒指 | 恒指跌逾300點穿17000關，內銀股先升後跌，金礦股急墜

．多間內銀正式宣布下調存款利率，人民幣今早轉強，惟內銀股今早先升後跌

．另外，美股隔晚急挫，納指大跌逾600點，科技股今早表現受壓，拖累恒指午後跌幅擴大至超過300點，更自4月底以來首度跌穿17000心理關口

多間內銀正式宣布下調存款利率，人民幣今早轉強，惟內銀股今早先升後跌。另外，美股隔晚急挫，納指大跌逾600點，科技股今早表現受壓，拖累恒指午後跌幅擴大至超過300點，更自4月底以來首度跌穿17000心理關口。

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*下調存款利率內銀股受挫，金礦股崩跌*



多間內銀正式宣布下調存款利率，內銀股開市早段普遍造好，惟盤中沽壓沉重，隨後紛紛轉跌。午後跌勢持續；建行(00939)跌1.6%，報5.41元；工行(01398)跌0.9%，報4.35元；中行(03988)跌0.9%，報3.42元，以現價計，該股暫連跌2日，累計跌幅1.2%；農行(01288)跌0.8%，報3.5元；招行(03968)跌4.2%，報31.95元，以現價計，該股暫連跌2日，累計跌幅5.3%。



今早亞洲時段開市後，現貨金價忽然急插，半小時內一度跌約30美元。港股金礦股應聲急挫，午後跌勢進一步擴大；紫金(02899)跌5.9%，報14.78元，以現價計，該股暫連跌5日，累計跌幅12.8%；招金礦業(01818)跌9.7%，報13元；山東黃金(01787)跌5.6%，報15.92元。





*科技股沽壓重，美團挫6%*



隔晚Alphabet(GOOGL)公布次季YouTube廣告收入未達預期，股價重挫5%，拖累全線科技股急跌，隔晚納指大跌654點或3.64%報17342。港股科技股今早起捱沽，午後維持跌勢；美團(03690)跌5.9%，報106.6元，以現價計，該股暫連跌3日，累計跌幅12.1%；騰訊(00700)跌3%，報352.4元，以現價計，該股暫連跌3日，累計跌幅5.6%；阿里(09988)跌0.9%，報73.5元。



現時，恒生指數報16998，跌312點或跌1.8%，主板成交逾691億元。國企指數報6013，跌128點或跌2.1%。恒生科技指數報3415，跌75點或跌2.2%。



即月期指新報17009，跌339點，高水11點。即月國指期貨報6017，跌139點，高水4點。即月科指期貨新報3420，跌78點，高水13點。



上證綜合指數報2883，跌18點或跌0.6%，成交2170.84億元人民幣。



深證成份指數報8466，跌26點或跌0.3%，成交2505.14億元人民幣。

撰文：經濟通國金組

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