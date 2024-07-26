港股 | 午市前瞻 | 港股出現大成交才有望見底 家電股彈兩日料難再攀升

恒生指數半日報17033，升28點或0.2%，主板成交近602億元。恒生中國企業指數報6012，跌4點或不足0.1%。恒生科技指數報3443，升22點或0.7%。



恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、中移動(00941)及美團(03690)；騰訊報355.4元，升4.2元或1.2%，成交26.62億元；中移動報72.4元，跌2.35元或3.1%，成交18.9億元；美團報106.9元，跌0.2元或0.2%，成交18.12億元。國指三大成交股份依次為騰訊、中移動及美團。科指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里(09988)；阿里報73.25元，跌0.05元或不足0.1%，成交9.19億元。

(海爾智家網上截圖)

葉尚志：大市成交起碼達1300億元以上才算高

恒指仍於17000爭持，早段一度升超過200點，隨後反覆回落更一度倒跌。第一上海證券首席策略師葉尚志向《經濟通通訊社》表示，目前恒指17000技術上並非重要關口，17200才是關鍵水平，但目前走勢而言，恒指今個月要收高於17200有難度。他指出，港股上半年主要炒作要點為「高息」及「回購」，但近期派息股份均已除淨，而因應業績期將至，股份發布業績前一個月必須停止回購，現時兩大要素雙雙失效，便更添疲弱大市的調整壓力。



葉尚志認為，短線已難以從技術走勢上尋找大市底部，因大市正在消化沽壓，要等看淡資金完成沽貨後，大市會見底。他指出，判斷大市何時見底與見頂都一樣，要由資金面來看，舉例如恒指早前升抵19700見頂一次，當時出現單日大市成交達2000億元紀錄，故大市見底亦需要出現大成交。至於何謂「大成交」，他認為起碼要多於第二季的日均成交大約1300億元，而超過1400億元則有代表性，反映大市完成拋售，大市才有階段性見底的可能。



大市輪流避 料家電股易炒易散



發改委、財政部印發《關於加力支持大規模設備更新和消費品以舊換新的若干措施》的通知，就統籌安排3000億元人民幣左右超長期特別國債資金，加力支持大規模設備更新和消費品以舊換新提出三大項共十六條措施。其中提到消費者購買二級及以上能效的八類家電產品，將給予以舊換新補貼，每位消費者限補貼一件，每件補貼不超過2000人民幣。

消息刺激家電股昨日尾市急升，今早再有資金追捧，海爾智家(06690)半日升超過4%，海信家電(00921)升逾3%。但葉尚志指出，以舊換新消息為市場提供一個「輪流避」的板塊，家電股早前已調整一輪，現時趁消息反彈，認為沒有累積跌幅也不會出現今日彈勢。以海爾智家為例，因應股價僅屬低位反彈，昨日彈完今日續彈，預計利好作用即將消化完畢，短線要重上5月高位31元水平相當有難度。



葉尚志補充，因為家電及汽車在政策上更為容易推動，但針對其餘零售品，除了消費券等措施，否則較難推動相關消費，而且力度亦偏小，預計較難有政策出台扶持。

海爾智家股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

海信家電股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組

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