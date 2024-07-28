一周部署 | 日本央行料縮減買債規模，英倫銀行料減息25基點

美元兌日圓自7月11日疑似受到日本財務干預，自161水平急挫至158後，走勢反覆向下。微軟視窗系統在7月19日發生全球大「死機」，成為美國科技股大跌的導火線，近期有分析更認為，AI概念股的估值已到了「愚蠢水平」，美股三大指數近期跌勢加劇，美元兌日圓亦拾級而下，7月25日曾跌穿152，即由7月高位跌逾1000點子或16.1%。



日本央行將於7月31日公布議息結果，市場估計會公布縮減資產購買規模，同時亦有宣布加息可能。聯儲局及英倫銀行亦於8月1日公布議息結果，美國第二季GDP經年率化之後按季增長率加快至2.8%，市場普遍預期聯儲局在今次會議將繼續維持聯邦基金利率在現水平，但預期英倫銀行將會減息25基點，指標利率下調至5厘。此外，周五(2日)美國勞工部將會公布7月份非農就業報告，對美息前景有啟示作用。



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*上表綜合列出上市發行人所公布的董事會會議召開日期。本清單未必盡列所有同類事項，並僅供參考。閣下應隨時留意上市發行人的公告。

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