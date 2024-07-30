港股 | 午市前瞻 | 恒指料維持反覆偏軟格局 內地經濟放緩內需股受挑戰

恒生指數半日報17038，跌199點或1.2%，主板成交近454億元。恒生中國企業指數報5996，跌84點或1.4%。恒生科技指數報3419，跌47點或1.4%。



恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、阿里(09988)及中海油(00883)；騰訊報354.4元，跌3.8元或1.1%，成交16.59億元；阿里報76.7元，升0.15元或0.2%，成交15.96億元；中海油報19.96元，跌0.64元或3.1%，成交15.59億元。國指三大成交股份依次為騰訊、阿里及中海油。科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團(03690)；美團報106.5元，跌1.9元或1.8%，成交8.27億元。

(蒙牛乳業網頁截圖)

溫鋼城：內地經濟放緩影響資金流入港股



港股未能延續昨日升勢，恒指今早低開數十點後，指數愈跌愈急，更一度跌穿17000點大關，低見16985點。iFAST Global Markets投資總監溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，現在港股下跌屬於正常。由於內地近期公布的連串數據都差強人意，只有出口數據和新增貸款較為正面。由於經濟增長放緩，投資者入市意欲低。雖然中央近期推出3000億人幣，鼓勵以舊換新。但相比起2008年金融海嘯後，中央一次過推出4萬億人幣刺激經濟，今次的3000億人幣顯得有點杯水車薪。



金融海嘯距今已經十多年，若計算這段期間的通脹因素，今次的3000億人更無法同當年相比。而且當年的內地經濟發展仍然蓬勃，來華外資依然在增長中。相反，現在不但外資有減少跡象，同時又衍生了一些問題比如內房債務危機。當然，這個問題不是一時三刻能解決的。在這些因素困擾下，投資者不願入市可以理解。此外，過往熱衷於港股的外資現在也少了，就連股神巴菲特，最近亦不斷減持港股。而早前積極入市的北水，近期亦大幅減少至每日約20億元左右，比之前的40億元少了一大截。溫鋼城預料，恒指短期內在16800至17500區間上落，本周若可收在17200樓上已經不錯。





蒙牛跌至10元也不足為奇





摩根大通下調蒙牛乳業至「中性」，原因是原奶成本進一步下降可能導致散裝奶粉的折扣和供應增加，從而拖累銷售額和利潤率，並將目標價從30元下調56.7%至13元。



摩通分析師指，原奶成本可能在下半年和2025年進一步下降，導致行業利潤率下降。預計蒙牛上半年銷售額按年減5.6%，跌幅比伊利的3.6%大；蒙牛2024年銷售額可能按年減1%，而伊利預計銷售額將增長1.1%。



蒙牛乳業（02319）今日領跌一眾藍籌股，跌幅超過半成。溫鋼城表示，內地經濟持續放緩，內需首當其衝，奶類又比不上麵食，不能充當主糧。在經濟不好的情況下，銷量容易受到影響。以蒙牛為例，他認為即使跌至10元也不足為奇。不單止蒙牛，其他內需產品也不見好。以體育用品股為例，過往奧運舉辦前後，該板塊常常出現炒作。但今年的巴黎奧運早已開幕，安踏（02020）和李寧（02331）股價依然在下跌。由此可見，內需板塊面臨的挑戰不小。

蒙牛乳業股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組

《說說心理話》【怪獸家長必學】點樣幫仔女溫書不傷感情？培養上進心唔係靠鬧？子女一旦失控教你點應對！► 即睇