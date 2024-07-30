阿里優化「僅退款」政策兼開徵軟件服務費，大行齊唱好可看高一線？

上日科技股以阿里巴巴(09988)表現最標青，最多升逾半或高見77元以上，同時收復250天牛熊分界線。除了美國減息預期升溫外，阿里自身也有多個利好因素，包括旗下淘寶天貓開徵軟件服務費，並優化「僅退款」政策，獲多間大行唱好，另外原來本屆巴黎奧運有三分二直播訊號都是通過阿里雲傳輸。今早(30日)大市跌200點，但阿里僅輕微調整，在大行齊唱好之下，應可看高一線。

（阿里巴巴官網媒體資料庫）

淘天9月起開徵軟件服務費 高體驗分商家獲「僅退款」服務自主權



阿里巴巴旗下淘寶天貓對商家規則做出密集調整，涉「僅退款」售後服務和平台服務費用等。據淘天集團公布，從9月1日起，將開始向商家收取基礎軟件服務費，費率為每筆訂單確收成交金額的0.6%，取代之前3萬或6萬元人民幣的固定年費。這是繼拼多多、京東(09618)、抖音後，最後一個開始收取該項費用的主流電商平台。



此外，備受爭議的「僅退款」規則也將迎來調整。淘寶宣布由8月10日起，店舖體驗分高於4.8分的商家，將獲得「僅退款」服務的自主決定權，平台減少售後介入。該政策於去年底實施，由於允許買家不用退回商品的情況下獲得退款，結果遭濫用，有小商家因此虧損結業。此外，淘寶會提供商家快速申訴管道，當其發起申訴後，平台會請第三方檢測機構對產品進行質檢，若通過質檢，會由淘寶支付損失給商家。平台亦將升級已收到貨的「僅退款」異常行為識別模型，拒絕經常申請「僅退款」的消費者訴求，而較高金額的退款將進行人工審核。

富瑞：天貓新收費方式對CMR正面 尚有261億美元回購金額可用



富瑞發表研報指，雖然中國宏觀經濟不明朗，但阿里巴巴未來有多重股價催升因素，包括看好阿里電商核心CMR(用戶管理收入)與GMV(商品交易總額)的增長差距即將收窄，阿里有望8月完成香港主要上市、9月納入港股通，以至回購計劃繼續進行，都有利其股價。而從9月開始，天貓以0.6%軟件服務費取代原有每年3萬或6萬元人民幣固定費用，可對CMR有正面影響。假設年度GMV總額約為8萬億元人民幣，考慮到已完成交易的0.6%，服務費估計約為310億元人民幣。假設有50萬天貓商家，年度固定服務費約為230億元人民幣，年度收入影響約為80億元人民幣(約佔商品交易總額的0.1%)。另外，阿里在2024年上半年總計回購106億美元股份，約減少5%股份，尚有261億美元回購金額待使用，維持目標價112元及「買入」評級。

大摩則稱，阿里一系列商家經營政策調整，可促進商戶與用戶之間更平衡的購物生態發展，預測收取軟件服務費將為阿里CMR帶來中至高單位數貢獻，目前預測其2025財年CMR將按年增長4%，予「與大市同步」評級，美股目標價為85美元。

摩通：新服務費政策有利股價及盈利前景 予目標價95元

摩通指，阿里更改淘寶的服務收費，將以基礎軟件服務費的名稱向每張訂單收取0.6%費用，銷售額少於12萬元人民幣的小型商戶，淘寶將退回所有服務費；而銷售額達12萬至100萬元人民幣的商戶，淘寶則會發放面額為服務費一半的營銷優惠券。新的服務費政策將有利於未來幾季的股價及盈利前景，料政策在2025年將增加217億元人民幣收入及130億元人民幣利潤，亦不會對淘寶的競爭力造成影響，因平台整體的提現比率僅2至3%，仍低於其他同行，予目標價95元及「增持」評級。

高盛表示，淘天集團一系列商家經營政策調整或會對淘天2025下半財年的提成率(take rate)產生0.1至0.4個百分點的積極影響，並使淘天集團EBITA提升4至14%。阿里亦有可能在軟體服務費機制中進一步開放微信支付選項。相信阿里本年至今GMV增長將重新加快，其增長調整及策略表明集團發展的核心業務已步入正軌，予「買入」評級，目標價104元。

瑞銀指，淘天集團的商家政策調整對淘天的提成率(take rate)有正面影響，預計新安排將令整體GMV的有效提成率提高0.2%。以淘天目前的轉換率計算，意味CMR有5%潛在上升空間。短期內預計淘天的EBITA收益將更為溫和，將阿里2025至27財年的每股盈測調高1%，予「買入」評級，美股目標價105美元。

巴黎奧運逾三分二直播訊號通過阿里雲 大量採用AI技術

Shutterstock



另值得一提，由阿里旗下阿里雲支持的雲計算平台成為今屆巴黎奧運分發直播訊號的主要方式，超過三分之二奧運直播訊號通過奧運轉播雲，從巴黎傳輸到全球200多個國家和地區。國際奧組委表示，這是1964年東京奧運會開始衛星電視轉播以來又一次重大技術進步。阿里雲指，雲上轉播將正式超越衛星轉播，成為奧運賽事走向全球數十億觀眾的主要轉播方式。



據了解，巴黎奧運將會生產11000小時的超高清內容，比東京奧運會增長超過15%。奧林匹克廣播服務公司(OBS)首席技術官Sotiris Salamouris指，這很大程度因為巴黎奧運大規模採用了阿里雲，阿里雲的基礎設施實現全球覆蓋，能力與衛星轉播相當甚至更高，但成本低得多。此外，奧運轉播開始大量採用AI技術。OBS介紹，巴黎奧運採用多鏡頭重播系統，就像《黑客帝國》電影中「時空定格」技術。荷里活工作室當時需要幾天時間來開發這幾秒鏡頭，但在阿里雲上，這些畫面只需要幾秒就可以合成並製作出來，直接應用在直播訊號中。

黃瑋傑：奧運轉播用阿里雲刺激短暫 惟調整淘天商家政策利好電商業務

（黃瑋傑）



今日《開市Good Morning》節目請來輝立證券董事黃瑋傑，他指奧運有很多轉播用阿里雲服務意義不太大，如同取得贊助或掛名，對股價只有一時的刺激。事實上，內地雲服務市場已由高增長變為只有單位數低增長，市場份額不斷被電訊營運商蠶食，雲服務已不再是阿里的增長引擎。反而阿里調整淘寶天貓的商家經營規則對未來業務特別是電商業務影響正面，因阿里核心業務始終是電商，面對來自拼多多、京東等激烈競爭，阿里也需變陣。之前有消費者濫用「僅退款」政策令商家做蝕本生意，部分甚至倒閉，現在用體驗分代替，分數高的商家有自主權，可與消費者商討退款退貨安排，市場覺得此舉可挽回商家信心，提高其粘性，另對消費者也會有審核防止濫用，對商家有了保障。

另黃瑋傑指，淘寶天貓也如其他平台收取平台費，費率0.6%也與同業一致，會增加阿里未來收入，往後可觀察其電商業務GMV有否改善。另方面，此前有指短視頻電商如快手(01024)、嗶哩嗶哩(09626)對阿里構成很大威脅，但最近有些分析員看到短視頻電商GMV增速明顯放慢，反而阿里電商GMV再現增長，對阿里相對有利。至於有指阿里有望9月納入港股通吸引更多北水投資，邏輯上成立，因多了一個渠道讓資金流入，但就如餐廳開門做生意，最重要看有沒有客人幫襯。叻阿里回購力度大小要看股價表現，股價偏弱自然回購多些，低價回購確對股東有利，但回購非萬靈丹，市場上很多公司都有回購但照樣下跌。

阿里半日升0.2%收報76.7元，成交15.96億元。其他科技股普遍下跌，京東跌1.45%報102.2元，美團(03690)跌1.75%報106.5元，騰訊(00700)跌1.06%報354.4元，小米(01810)跌2.5%報16.4元，快手跌2.42%報42.35元，惟百度(09888)升0.4%報87.15元，網易(09999)升1.56%報143元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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