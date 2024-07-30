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業績 | 渣打中期列帳基準除稅前溢利按年升5%，息9美仙

30/07/2024

．渣打公布，截至2024年6月30日止中期業績，除稅前基本溢利為39.57億美元，按年升20%

．今年第二季除稅前基本溢利為18.3億美元，按固定匯率基準計算上升15%，勝預期

 

業績 | 渣打中期列帳基準除稅前溢利按年升5%，息9美仙

 

　　渣打(02888)公布，截至2024年6月30日止中期業績，除稅前基本溢利為39.57億元(美元．下同)，按年升20%，普通股股東應佔基本溢利按年增21%至25.67億元，每股基本盈利98.5美仙，中期普通股股息增加50%至每股9美仙。

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　　期內，列帳基準除稅前溢利增5%至34.92億元，列賬基準母公司股東應佔溢利按年微跌至23.78億元。


　　期內，經營收入上升11%至100億元，按固定匯率基準計算則上升13%；倘撇除重大項目，則上升10%（按固定匯率基準計算），經營支出增加3%至57億元，按固定匯率基準計算則增加5%。



*次季除稅前基本溢利18.3億美元勝預期*

　　今年第二季除稅前基本溢利為18.3億元，按固定匯率基準計算上升15%，勝預期；列帳基準除稅前溢利為16億元，按固定匯率基準計算上升5%。


　　季內，經營收入上升6%至48億元，按固定匯率基準計算則上升7%，淨利息收入上升6%（按固定匯率基準計算）至26億元，主要由於短期對沖到期及受惠於財資業務的優化措施；非淨利息收入上升9%（按固定匯率基準計算）至22億元。


　　第二季信貸減值支出為7300萬元，支出包括與財富管理及零售銀行業務相關的1.46億元，該項支出與近季度趨勢相符，而當中6600萬元被企業及投資銀行業務、中央及其他項目因主權評級上調而產生的回撥所抵銷，


　　季內，普通股權一級資本比率為14.6%，高於13%至14%的目標範圍。每股有形資產淨值為14.44元，自2024年3月31日以來上升54仙，有形股東權益回報為12.9%，上升1個百分點。


*有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告

 

撰文：經濟通採訪組

 

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