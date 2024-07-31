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港股 | 午市前瞻 | 恒指料維持橫行整固 老鋪黃金發盈喜股價已反映

31/07/2024

　　恒生指數半日報17326，升323點或1.9%，主板成交近621億元。恒生中國企業指數報6111，升124點或2.1%。恒生科技指數報3513，升98點或2.9%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、阿里(09988)及美團(03690)；騰訊報364.2元，升10.6元或3%，成交33.94億元；阿里報77.8元，升1.6元或2.1%，成交17.01億元；美團報109.9元，升3.5元或3.3%，成交12.13億元。國指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團。科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團。

 

 

港股 | 午市前瞻 |

(老鋪黃金網頁截圖)

 

聶振邦：未能重上17500仍有下行風險



　　港股今日回升，恒指高開數十點後，指數穩步上升。內地A股升幅擴大，上證指數升逾1%，帶動恒指愈升愈多，高見17366。博威環球證券首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，昨日期指結算，恒指低收，今日算是收復失地。不過，恒指短期內若未站穩17500點，仍有下行風險。若本周再次跌穿17000點，後市並不樂觀。他預料恒指本周會維持在16800至17500區間橫行整固。


　　聶振邦指，由於臨近業績期，市場將注意力轉到個股業績表現。由於近期內地公布的經濟數據不濟，市場難免擔心部分企業業績未必理想，股市上升動力不足。早前人行減息，但成效未必顯著。由於人民幣處於弱勢，這種情況可能要等到美國9月減息才有所轉變。預料內地會繼續針對疲弱的零售市道，推出刺激消費的政策。



老鋪黃金股價穩定期已結束



　　老鋪黃金(06181)發盈喜，預期截至6月30日止中期淨利潤約5.5億至6億元人民幣，按年增加約1.8至2.05倍。該集團指，淨利潤增加主因存量店舖營收包括線上線下整體營收增長、品牌產品持續優化、推新、迭代，促進營收持續增長、消費者更偏愛更具經典文化內涵和產品價值的古法黃金產品；及對比去年同期，新增門店6家、擴容門店1家，產生增量營收貢獻。


　　老鋪黃金股價今早高開6%見全日最高價88元，但開市後即掉頭向下，低見76.2元，波幅達13%。聶振邦表示，老鋪黃金6月28日上市，上市價40.5元，上市當日最低接近61元，比上市價高出一半。其後，股價最高更升至接近90元才遇阻力。聶振邦指，由於今年上半年金價持續上升，帶動集團生意額上升，但這些利好因素都反映在股價上，不排除部分投資者趁集團發盈喜出貨。另外，集團與包銷商達成的股價穩定期亦於7月25日完結，意味著7月26日起股價升跌不受干預，就算股價出現波動也屬正常。

 

 

港股 | 午市前瞻 |

老鋪黃金股價小時圖走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

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