港股 | 午市前瞻 | 港股仍有下行風險 恒生85元料有支持

恒生指數半日報17311，跌33點或0.2%，主板成交超過532億元。恒生中國企業指數報6084，跌22點或0.4%。恒生科技指數報3471，跌45點或1.3%。



恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、阿里(09988)及中海油(00883)；騰訊報364.2元，升2元或0.6%，成交25.14億元；阿里報77.65元，升0.35元或0.5%，成交16.57億元；中海油報20.65元，升0.15元或0.7%，成交10.59億元。國指三大成交股份依次為騰訊、阿里及中海油。科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團(03690)；美團報109.6元，升0.3元或0.3%，成交9.99億元。

(恒生銀行網頁截圖)

*葉尚志：恒指以17400為分水嶺*

港股反覆偏軟，恒指今早輕微低開後，早段一度掉頭向上，突破昨日高位17400，高見17408. 但高位遇阻力，加上A股轉跌，恒指一度倒跌96點。第一上海證券首席策略師葉尚志向《經濟通通訊社》表示，港股弱勢未除，昨日大市抽升主要是對內地政策的預期升溫帶動。由於內地近期公布的數據都顯示經濟發展疲弱，政府遂推出連串扶持政策，包括降低LPR、推出3000億人幣以舊換新。政治局會議也表達對疲弱的經濟給予支持，因此，市場憧憬後續或會有其他的扶持政策出台。



葉尚志表示，港股目前依然有下行風險。恒指17400是個分水嶺，要站穩17400才算得上是階段性回穩期。雖然港股目前水平值博率吸引，但市場欠缺炒作的理由，比如7月10至12日，適逢百度的蘿蔔快跑成為焦點，市場炒作AI無人駕駛，當時港股也連升幾日，但目前缺乏這樣的炒作焦點。另外，港股成交金額偏低也是另一個問題。他認為，要確定恒指是否見底，需要有大成交配合。以第二季日均成交金額1200億元，以及5月份日均成交成交金額1400億元為衡量準則，恒指要達到這個範圍的成交金額才有機會見底。

*恒生房地產貸款成焦點*





昨日恒生銀行（00011）公布中期業績，純利為98.93億元，按年增長約1%；每股盈利5.04元；宣派第二次中期股息為每股1.2元，今年上半年每股派息合共為2.4元，較去年上半年的2.2元升9%。不過，不良貸款比率為5.32%，而去年底為2.83%。恒生銀行執行董事兼行政總裁施穎茵指出，不良貸款比率的上升，主要由於香港商業房地產貸款組合評級下調所致。但該行的香港商業房地產貸款組合仍然非常穩健，當中大約三分之二都有抵押品。由於抵押水平充足，對該行的財務表現影響不大。



另外，多家大行調低恒生的目標價，當中，富瑞將目標價從100元下調兩成至80元。葉尚志指，樓按是困擾恒生的一個因素。由於恒生不像滙控（00005）在財富管理上做的那麼出色，也不像滙控那麼國際化，市場風險分散。因此，房地產貸款將繼續成為關鍵。業績公布後，恒生股價連跌兩日。葉尚志認為，恒生情況不至於太差，預料股價跌至85至90元便有支持，跌至年初低位73元附近的機會不大。



至於昨日同樣公布業績的滙控，股價在業績公布後抽升，但在70元遇到阻力，與5月份高位一樣，也是在70元附近掉頭。葉尚志認為，雖然滙控再次受制於70元，但與5月不同，當時恒指接近高位。現在恒指由5月的高位跌了2000多點，滙控明顯跑贏大市。不過，若大市回升，他建議可以考慮止賺，畢竟低水的股票選擇多。反之，若是大市繼續下跌，則可以繼續持有，因滙控派息吸引，加上集團持續回購，股價不會有太大下調空間。

恒生股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

恒生股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組

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