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美國議息 | 經絡:料美聯儲9月首次減息，港拆息下試4厘水平

01/08/2024

．經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，相信聯儲局有理據於年內進行首次減息

．現時美息由去年7月開始高位橫行至今已約12個月，估計美聯儲視乎未來通脹、金融市場以及勞動力市場走勢，不排除最快於9月份開始「淺度減息」

 

美國議息 | 經絡:料美聯儲9月首次減息，港拆息下試4厘水平

 

　　美聯儲宣布基準利率維持在5.25厘至5.5厘區間不變，連續8次維持利率不變，符合市場預期。美聯儲主席鮑威爾於記者會表示，經濟正接近適合降息的水平，如有充分數據支持，9月可能減息。滙豐銀行同日宣布維持最優惠利率於5.875厘不變。

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　　經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，最新6月份美國消費者物價指數(CPI)連跌3個月至3%，創近12個月新低，通脹回落至2%的目標上已取得進一步進展，美國就業增長亦有所放緩。另外歐洲央行於6月份減息1次，加拿大央行亦於6月份及7月份連續減息2次，相信聯儲局有理據於年內進行首次減息，現時美息由去年7月開始高位橫行至今已約12個月，估計美聯儲視乎未來通脹、金融市場以及勞動力市場走勢，不排除最快於9月份開始「淺度減息」。


　　另一方面，今日一個月拆息報4.44厘，曹德明認為，如美息下跌，本港拆息或先跟隨回落至4厘或以下水平，將對樓按市場有正面支持。本港銀行於今次加息周期的加息幅度遠低於美國，料本港銀行會視乎拆息走勢、多項外部因素以及自身策略而決定減息步伐，年內本港銀行新造按揭息率將維持4厘或以上水平，有意置業人士仍需留意息口走勢及市場環境變化，衡量自身負擔能力才入市。

 

撰文:經濟通採訪組

 

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