憂英美減息令淨息差收窄銀行股下挫，滙控今展開30億美元回購可趁機吸？

雖然美國聯儲局一如預期於7月議息會議後維持利率不變，但主席鮑威爾表示可能最快9月開始減息，而美國昨日(1日)公布的經濟數據轉差，令市場憂慮經濟衰退，減息預期進一步升溫，利率期貨顯示今年降息三次機會增加。另外，英倫銀行昨日宣布減息25基點符合預期，市場料11月會再減。市場擔心減息令銀行淨息差收窄，本港銀行股今日(2日)集體下挫，其中滙控(00005)最多跌逾4%，渣打(02888)曾插逾半成，兩家銀行日前公布的業績及回購均勝預期，股價周中均曾升至高位，其中滙控今日展開最多30億美元回購，可否趁機吸納呢？

（資料圖片）

美經濟數據轉差市場憂衰退 今年減息三次機會增加

美國聯儲局維持利率於5.25至5.5厘的23年高位不變，符合市場預期。主席鮑威爾指，近期反映物價壓力紓緩的數據，加強聯儲局對通脹正在降溫的信心，由於通脹上行風險下降，減息時機即將來臨，可能最快9月開始減息。今次會議也曾討論減息的可能性，但大部分人支持按兵不動，而減息0.5厘非聯儲局現階段考慮的事情。

另值得留意，美國昨日公布上周首次申領失業救濟人數升至24.9萬人，近一年最差，高於預期的23.6萬，另美國7月ISM製造業指數由6月48.5跌至46.8，低於預期的48.8，製造業活動收縮幅度為8個月來最大。美國經濟數據轉差，令市場憂慮經濟衰退，美國減息預期進一步升溫。據利率期貨預期，美國12月息口降到4.5至4.75厘機會達57.8%，意味着美聯儲今年降息三次的機會增加。9月減息0.5厘的機會率更由一日前的11.8%增至32.5%，減息0.25厘的機會則為67.5%。而美國今日將會公布7月失業率及非農就業數據，將為9月減息預期帶來更明確方向。

英倫銀行宣布減息25基點符預期 市場料11月再減

另外，英倫銀行於昨日議息會議後宣布減息25基點，為2020年3月以來首次減息，指標利率降至5厘，符合市場預期。行長貝利表示，通脹壓力已經足夠緩和，以至於現在能夠減息，但強調減息不能太快或者太多。市場預期，英倫銀行大有可能在11月再度減息。

英倫銀行表示，通脹率預期在兩年內降至1.7%，3年內進一步降至1.5%，但二次效應令中期通脹壓力產生更持久的風險，政策將在足夠時間內維持限制性。就業市場方面，英倫銀行預期今年第四季失業率將為4.4%，明年第四季升至4.7%，2026年第四季維持在4.7%，且預期隨著GDP增長放緩，以及失業率上升，英國經濟將呈現疲弱。







滙控委ML購最多30億美元普通股 供回購作註銷

滙控最新公布，與Merrill Lynch International(ML)已訂立多項不可撤回之非全權委託回購協議，讓ML作為主事人於今日至不遲於10月25日期間購買總值最多30億美元之普通股，並同時向滙控出售有關股份，是項回購最多可購買約15.6億股普通股，而所回購普通股將被註銷，回購行動將於倫敦證券交易所及/或香港聯交所進行。

值得一提，滙控及渣打近日先後公布業績，其中滙控中期稅前盈利按年跌約0.5%至215.56億美元，仍勝預期，宣派第二次股息每股10美仙，亦符合預期。此外，集團擬展開最多30億美元股份回購，規模大過市場預期的20億美元。至於渣打，其中期稅前盈利按年升5%至34.92億美元，次季除稅前基本溢利升15%至約18億美元勝預期，中期息多派50%至9美仙，集團同時宣布歷來最大規模15億美元股份回購，並把全年收入增長指引調升至7%以上。

高盛：滙控次季稅前溢利勝預期 升目標價至84元

滙控於績後獲大行唱好，其中高盛指，滙控第二季稅前溢利優於市場及該行預期，而撥備前經營利潤(PPOP)亦優於市場及該行預期，上調今年銀行業務淨利息收入指引，並發布2025財年均實現約15%的平均有形股本回報率的新指引。高盛分別上調滙控2024至2028財年每股盈利預測1%、8%、6%、6%及7%，根據高盛對2024至2025財年的預測，滙控提供約7%的股息率，加上5%至6%的回購收益率，總計12%至13%的總資本回報率，將其港股目標價由81港元升至84港元，倫敦目標價由828便士升至858便士，維持「買入」評級。

摩根士丹利稱，滙控第二季表現穩健，在淨利息收入及手續費的帶動下，其撥備前經營利潤較該行及市場預期為高，並宣布回購30億美元，高於該行預期，而滙控上調今年銀行業務淨利息收益指引至430億美元，將滙控2024年每股盈利預測上調5%，並將目標價由77.6元升至78.4元，維持「增持」評級。

溫鋼城：聯儲局若不斷減息不利銀行股 滙控難大升只宜分段吸

（溫鋼城）

iFAST Global Markets投資總監溫鋼城於今日《開市Good Morning》節目指，滙控股價飆升一兩日後，今日又再回至保歷加通道底部。外圍股市下跌，滙控自然也難倖免，但較有值博率，跌至現時近65元亦不算太貴，應不難重回昨日的高位70元，但若只升5元，扣除使費後，難言賺大錢，相信其股價往後會升得較慢，要耐心等待，且受制於市況不算好。另值得一提，若聯儲局減息減得多，對銀行股不利，頭兩次減息，銀行股通常仍頂得住，但若減到第三、四次，跟著一直減，甚至推量化寬鬆，銀行股恐要尋底，記得滙控也曾見過40幾元，而此前之所以升至70元因受惠加息令淨息差擴闊，加上經濟未算太差。料滙控往後就算重上70元，最多也只會升至75元，故穩陣計只宜分段吸納。

滙控今日跌3.66%收報65.75元，連跌兩日，累跌6%，成交34.66億元。其他本地銀行股齊下跌，渣打跌4.6%報72.55元，中銀香港(02388)跌0.89%報22.3元，恒生(00011)跌1.73%報90.75元，東亞(00023)跌0.51%報9.67元，大新銀行(02356)跌0.98%報6.05元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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