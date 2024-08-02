  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯

樓市 | 彭博：兩因素吸引香港買家北上買樓，惟香港租金料將加速上漲

02/08/2024

．根據最新的彭博行業研究購房調查，可能會有愈來愈多的香港人選擇在大灣區的內地城市購房

．隨著近期購房政策放寬，以及廣深兩市房價下跌，料將吸引香港買家

 

樓市 | 彭博：兩因素吸引香港買家北上買樓，惟香港租金料將加速上漲

 

　　根據最新的彭博行業研究購房調查，可能會有愈來愈多的香港人選擇在大灣區的內地城市購房。隨著近期購房政策放寬，以及廣深兩市房價下跌，料將吸引香港買家。

 

推薦閱讀：

【外圍經濟】日本股市拋售加劇，東證收盤創2016年來最大跌幅

　日本股市周五（2日）重挫，繼日經225指數插水逾2000點，東證指數收盤亦暴跌6.1%，為2016年以來最大跌幅.......

 

【美國議息】普徠仕：聯儲局9月可能減息，但蓋棺定論為時尚早

普徠仕(T. Rowe Price)多元資產部門資本市場策略師Tim Murray發表關於聯儲局議息結果的評論........


　　一些香港人可能會在大灣區的主要城市購買新房，因為與香港相比，這些城市的房價相對較低。在6月進行的彭博行業研究調查中，500名受訪者中，約有85%表示會考慮在香港以外的其他大灣區城市購房。其中深圳最受歡迎，15%的受訪者表示其會考慮在該市購房，其次是廣州，佔比為12%。同時，這可能是由於從香港可搭乘高鐵前往這些城市，而且耗時不到一小時。約11%的受訪者表示會考慮在佛山和惠州購房。得益於深中通道的通車，兩地之間的通勤時間縮短，未來幾個月中山購房需求(僅9%的受訪者考慮在該市購房)可能會增加。


　　香港住宅市場方面，除非主要地產商願意降價，否則尤其是位於啟德的九龍區住宅項目恐難以出售。我們最新的彭博行業研究調查顯示，購房者在九龍購房的意願正在下降，僅33%的受訪者表示感興趣，略低於上次在2月進行調查時的36%。調查顯示，約37%的潛在買家將選擇新界，2月調查中這一比例為35%，而對港島的興趣則從29%小幅上升至30%。


　　由於競爭不斷加劇，大型地產商在出售其位於啟德的新樓盤方面恐將面臨困難。下半年可能會有16個新項目合計推售超過9000個單位。可是，由於前幾年拿地成本很高，一些地產商可能不願提供大幅折扣。

*第三季香港住宅租金或將加速上漲*

　　然而，隨著香港增加非本地學生的錄取名額，非本地學生增多，並在大學周邊租賃約3000套公寓，香港住宅租金或很快上漲。


　　政府已將香港公立大學的非本地學生錄取名額提高到本地學生人數的40%(由9月開始的學年起)，此前的上限為20%。這一調整有望推動香港非本地本科生人數在五年內增至3萬人左右。如果更多非本地學生在畢業後留港工作，長期住房需求料會增加。


　　今年首五個月，香港住宅租金上漲了1.6%，第三季度或將加速上漲，並應該可以實現對全年住宅租金上漲5%的預期。考慮到潛在新增租賃需求多達3000個單位，私人住宅閒置率或將從2023年年底的4.1%降至3.9%。非本地學生的湧入料將支撐租賃需求，尤好小型公寓。

 

撰文：彭博行業研究

【你點睇】港隊參加奧運氣勢如虹，你認為港隊可獲多少獎牌？會點支持港隊運動員？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00005

滙豐控股

65.750

異動股

09901

新東方－Ｓ

47.050

異動股

01198

皇朝家居

0.495

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 39,397.60
    -950.37 (-2.355%)
  • 標準普爾500指數
    跌 5,303.20
    -143.48 (-2.634%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 16,658.22
    -535.93 (-3.117%)
精選預託證券 More
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰跌355.995
變動率︰-1.277%
較港股︰-0.62%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰跌51.233
變動率︰-1.612%
較港股︰-0.71%
00001 長和
按盤價(HKD)︰跌39.425
變動率︰-2.132%
較港股︰-1.68%
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰跌63.915
變動率︰-3.592%
較港股︰-2.79%
精選中資美股 More
BGNE 百濟神州
按盤價(USD)︰跌156.090
變動率︰-3.820%
BIDU 百度
按盤價(USD)︰跌83.060
變動率︰-3.888%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌10.505
變動率︰-5.953%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌8.395
變動率︰-7.544%
精選美股 More
SHOP
Shopify
按盤價(USD)︰跌53.100
變動率︰-8.716%
ASML
ASML Holding NV
按盤價(USD)︰跌802.600
變動率︰-9.178%
AMZN
亞馬遜
按盤價(USD)︰跌164.424
變動率︰-10.673%
INTC
英特爾
按盤價(USD)︰跌21.200
變動率︰-27.022%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 02/08/2024 11:38 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：02/08/2024 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 02/08/2024 11:38 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00005 滙豐控股
  • 65.750
  • 09901 新東方－Ｓ
  • 47.050
  • 01198 皇朝家居
  • 0.495
  • 00433 北方礦業
  • 0.022
  • 08072 羅馬元宇宙集團
  • 0.011
股份推介
  • 06969 思摩爾國際
  • 8.660
  • 目標︰$10.50
  • 01038 長江基建集團
  • 53.550
  • 目標︰$60.00
  • 02518 汽車之家—Ｓ
  • 44.650
  • 目標︰--
  • 03988 中國銀行
  • 3.430
  • 目標︰$3.73
  • 00006 電能實業
  • 51.800
  • 目標︰$55.00
人氣股
  • 00005 滙豐控股
  • 65.750
  • 00700 騰訊控股
  • 358.200
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 75.350
  • 00941 中國移動
  • 73.750
  • 00001 長和
  • 40.100
報章貼士
  • 06823 香港電訊－ＳＳ
  • 9.990
  • 目標︰$11.50
  • 02357 中航科工
  • 3.760
  • 目標︰$5.40
  • 00700 騰訊控股
  • 358.200
  • 目標︰$400.20
熱炒概念股
  • 晶片 More
  • 00085 中電華大科技
  • 1.100
  • 原油 More
  • 02386 中石化煉化工程
  • 5.250
即時重點新聞

02/08/2024 17:10  按證保險公司：將按個別情況考慮批准合資格業主將自住物業出租

02/08/2024 16:32  《盤後部署》恒指跌穿萬七料續尋底，丘鈦科技回跌提供買入機會

02/08/2024 18:35  網傳滙豐停非香港居民信用卡申請，滙豐：不時調整信用卡申請政策

02/08/2024 16:03  《本港樓市》中原CCL按周升0.21%，結束6周連跌

02/08/2024 17:10  《中國要聞》內地8月新批出15款進口遊戲，網易騰訊各獲批兩款

02/08/2024 17:44  【北水炒Ｄ乜】淨流出１８﹒９６億元，買小米沽盈富

02/08/2024 08:35  【大行炒Ｄ乜】高盛下調三大電訊商目標，多家大行看好普拉達

02/08/2024 16:27  《財資快訊》美電軟報７﹒８１１７，隔夜拆息較上日跌４０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

樓市 | 彭博：兩因素吸引香港買家北上買樓，惟香港租金料將加速上漲新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

憂英美減息令淨息差收窄銀行股下挫，滙控今展開30億美元回購可趁機吸？新文章
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 工銀亞洲98日最高4.1厘，188日3.95厘新文章
品味生活
生活
人氣文章

娛樂情報

巴黎奧運 | 土耳其射擊大叔和陳展鵬撞樣？一文睇晒奧運明星臉運動員
人氣文章

缸邊隨筆．石鏡泉

鮑威爾手上的爛牌
人氣文章

騙局大拆解

網購騙案新手法！假冒客服騙案首4月涉1.9億！69歲伯伯與假職員視像8小時失44萬！網上賣家一樣被呃！即睇手法 3
DIVA CHANNEL
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

走訪意大利中世紀古城錫耶納：看14世紀鐘樓高塔、007電影取景地，即日來回佛羅倫斯的考古體驗 ！
人氣文章

Watch & Jewelry

七夕送她一枚精緻珠寶！來自Tiffany & Co.的禮物靈感清單：以Tiffany Lock鎖扣項鍊，鎖定恆久愛意
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

下段戀情，只想找個失婚的同路人！經歷過離異，便再不想和「結婚新手」組隊？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
焦慮 | 緊張就肚痛、沒胃口？甚麼是腸腦軸溝通？營養師教5大方法改善引起的腸道症狀新文章
人氣文章
體感溫度大跌！日本真人實測6款熱飲保暖效果！薑茶竟然唔係no.1？邊款可暖身1小時？ 3
人氣文章
巴黎奧運 | 香港乒乓球一姐杜凱琹追夢非一帆風順！曾因傷患萌生退役念頭？獲鼓勵接受復建，傷勢好轉出賽奪佳績
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 02/08/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 02/08/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 02/08/2024 23:38
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 02/08/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章財經熱話02/08/2024
樓市 | 彭博：兩因素吸引香港買家北上買樓，惟香港租金料將加速上漲
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【30週年連環賞】同行．感謝禮：送你HK$30現金券

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

高息定存 | 工銀亞洲98日最高4.1厘，188日3.95厘

02/08/2024 15:41

貨幣攻略

委內瑞拉沒有導彈之戰，再陷政變邊緣

31/07/2024 19:40

大國博弈

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 虛擬貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金