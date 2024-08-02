樓市 | 彭博：兩因素吸引香港買家北上買樓，惟香港租金料將加速上漲

．根據最新的彭博行業研究購房調查，可能會有愈來愈多的香港人選擇在大灣區的內地城市購房

．隨著近期購房政策放寬，以及廣深兩市房價下跌，料將吸引香港買家

根據最新的彭博行業研究購房調查，可能會有愈來愈多的香港人選擇在大灣區的內地城市購房。隨著近期購房政策放寬，以及廣深兩市房價下跌，料將吸引香港買家。

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一些香港人可能會在大灣區的主要城市購買新房，因為與香港相比，這些城市的房價相對較低。在6月進行的彭博行業研究調查中，500名受訪者中，約有85%表示會考慮在香港以外的其他大灣區城市購房。其中深圳最受歡迎，15%的受訪者表示其會考慮在該市購房，其次是廣州，佔比為12%。同時，這可能是由於從香港可搭乘高鐵前往這些城市，而且耗時不到一小時。約11%的受訪者表示會考慮在佛山和惠州購房。得益於深中通道的通車，兩地之間的通勤時間縮短，未來幾個月中山購房需求(僅9%的受訪者考慮在該市購房)可能會增加。



香港住宅市場方面，除非主要地產商願意降價，否則尤其是位於啟德的九龍區住宅項目恐難以出售。我們最新的彭博行業研究調查顯示，購房者在九龍購房的意願正在下降，僅33%的受訪者表示感興趣，略低於上次在2月進行調查時的36%。調查顯示，約37%的潛在買家將選擇新界，2月調查中這一比例為35%，而對港島的興趣則從29%小幅上升至30%。



由於競爭不斷加劇，大型地產商在出售其位於啟德的新樓盤方面恐將面臨困難。下半年可能會有16個新項目合計推售超過9000個單位。可是，由於前幾年拿地成本很高，一些地產商可能不願提供大幅折扣。



*第三季香港住宅租金或將加速上漲*



然而，隨著香港增加非本地學生的錄取名額，非本地學生增多，並在大學周邊租賃約3000套公寓，香港住宅租金或很快上漲。



政府已將香港公立大學的非本地學生錄取名額提高到本地學生人數的40%(由9月開始的學年起)，此前的上限為20%。這一調整有望推動香港非本地本科生人數在五年內增至3萬人左右。如果更多非本地學生在畢業後留港工作，長期住房需求料會增加。



今年首五個月，香港住宅租金上漲了1.6%，第三季度或將加速上漲，並應該可以實現對全年住宅租金上漲5%的預期。考慮到潛在新增租賃需求多達3000個單位，私人住宅閒置率或將從2023年年底的4.1%降至3.9%。非本地學生的湧入料將支撐租賃需求，尤好小型公寓。

撰文：彭博行業研究

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