一周部署 | 百勝中國公布次季業績，內地7月CPI出爐受關注（有片）

內地財新服務業PMI雖然仍處於擴張水平，但6月進一步跌到51.2，而財新6月製造業PMI更跌到49.1的收縮水平，面對內憂外患，百勝中國(09987)周二（6日）公布第二季業績，內地周五（9日）公布7月CPI，數據會否反映內需進一步放緩？



美國聯儲局本周議息會後宣布維持利率不變，但主席鮑威爾暗示最快9月份減息，美股因此而一度急彈，惟隨後公布的供應管理協會7月製造業PMI連跌四個月，並創46.8的8個月新低，最新申領失業金人數亦增至24.9萬，幾乎創下今年來最高。市場擔心美國或會陷入經濟衰退，完全抹去預期減息的樂觀情緒，美股三大指數周四（1日）呈雙日轉向。



美國7月失業率創逾兩年半高



另外，美國7月份非農就業數據表現遠差過預期，非農就業職位僅增加11.4萬個，少過6月份的17.9萬及預期的17.6萬，失業率上升0.2個百分點至4.3%，為2021年10月以來最高，平均時薪按年升幅亦由3.8%放緩至3.6%，加深了市場對美國將會陷入經濟衰退的憂慮。受數據影響，美元匯價低見103.13，美國10年期債息急跌至3.79厘，美股三大指數亦進一步下跌，道指急跌610點，納指亦下跌近418點，標普五百指數則跌100點，全周計，道指累跌2.1%；標指跌2.06%，納指跌幅則達到3.35%。



日本央行於8月1日議息會後宣布加息至0.25厘，同時宣布採屘每季減少購債4000億日圓的措施，議息結果推動日圓大幅走強，加上美國公布偏差的經濟數據推波助瀾，美元兌日圓上周五（2日）最低跌至146.41，收報146.55，全周累積跌幅高達4.69%。



本周一（5日）將會公布議息會議紀錄，投資者可從中更加了解日本央行的貨幣政策取態。另外，澳洲儲備銀行周二公布議息結果，預料維持利率不變的機會較大。

上市公司業績、重要經濟數據及消息等：

*上表綜合列出上市發行人所公布的董事會會議召開日期。本清單未必盡列所有同類事項，並僅供參考。閣下應隨時留意上市發行人的公告。

郭思治：料恒指8月先高後低 僅一類股份可留意

夏日中暑高風險！即睇中暑迷思＋預防措施！► 立即了解