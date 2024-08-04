港股 | 蕭猷華：中東局勢惡化，恒指或先尋底

中東局勢緊張，戰雲密布，哈馬斯領袖哈尼亞被殺，伊朗幾乎肯定會報復，攻擊程度料超越4月時襲擊以色列的強度，環球股市避險情緒升溫，雖然對港股無直接關係，但資金避險，恒指或需先尋底。



回顧上周港股，恒指曾經升穿17400點，然後又跌穿17000點，低見16865點，走勢反覆，周線形態高開低走。日本央行加息和縮減買債，日經平均指數上周五（2日）急跌2182點，影響亞太區股市氣氛。另一邊廂，美國聯儲局9月很大機會開始減息，美元轉弱，人民幣回升，抵消部分日圓拆倉對股市的影響。但內地經濟數據依然疲弱，上證綜合指數在2900點左右爭持，後市仍缺乏上升動力。

環球股市避險情緒升溫，恒指難獨善其身。(Shutterstock)





聯儲局議息會議的會後聲明，雖然沒有明確指出9月將會減息，但措辭明顯較上一次更「鴿」。筆者認為，除非9月前經濟數據有明顯逆轉，否則9月、12月將分別減息25點子。另一方面，美國上周五公布就業數據，7月非農職位新增11.4萬份，大幅低於預期的20.5萬份，失業率上升至4.3%，為2021年10月以來最高。就業數據放緩，理應對股市好，因減息機會增加，但美股反而急跌，市場或轉炒擔心經濟衰退。



美元顯著回落，美匯指數跌至103.2水平；人民幣急升，兌美元升至7.18，利好內地股市。上周美股急跌，加上中東局勢惡化，恒指本周料低開，先下試16500點支持位。不過，地緣政治對港股的影響只是短暫，港股愈跌得深，反彈力度愈強，故不需太過悲觀，反而，投資者要有兩手準備，相信有資金會趁低吸納，環球利率下跌有利新經濟股份，科技股可伺機部署。

信誠證券投資服務董事 蕭猷華

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