百勝中國季績對辦獲大行唱好，股價飆逾一成仍有上升空間？

百勝中國(09987)公布業績，在內地充滿挑戰的消費環境下，其第二季盈利仍可按年升7.6%至2.1億美元；收入升1%至26.8億美元，經營利潤增長4%至2.7億美元，同創第二季新高。高盛指公司受惠強大成本控制能力及靈活商業模式，第二季利潤及利潤率均勝預期，予目標價406元。百勝中國股價今早(6日)高開4%後愈升愈有，半日飆逾一成至約255元，此前其股價一直於低位徘徊，現在是否可再看好，還有沒有再升空間呢？

（百勝中國網頁截圖）

第二季純利按年升7.6%收入升1% 同店銷售額跌4%

百勝中國公布截至今年6月底止中期業績，收入56.37億美元，按年升1.2%。純利4.99億美元，按年升2.7%；每股盈利1.27美元。派每股中期息16美仙，上年同期派13美仙。單計第二季，公司錄得收入26.79億美元，按年升1%，創第二季新高。純利2.12億美元，按年升7.6%；每股盈利55美仙。經營利潤增長4%至2.66億美元，創第二季新高。核心經營利潤增長12%至2.8億美元。經營利潤率為9.9%，按年增長20點子。季內，系統銷售額在去年高基數情況下實現按年增長4%，當中肯德基和必勝客分別增長5%及1%。同店銷售額跌4%，當中肯德基和必勝客分別跌3%及8%。餐廳利潤率為15.5%，去年同期為16.1%。





截至6月底，門店總數達到15423家，其中肯德基門店數達10931家，必勝客門店數達3504家。季內淨新增401家門店，其中加盟店淨新增99家，佔比25%。





百勝中國：實現上市以來利潤最高第二季 今年淨開店目標不變

百勝中國首席執行官屈翠容表示，公司實現了自分拆上市以來利潤最高的第二季，儘管面臨充滿挑戰的行業環境，核心經營利潤仍增長12%。新店維持良好的回報，肯德基的回報周期維持在兩年，而必勝客的回報周期則縮短至2到3年，約80%的新門店在3個月內達到月度收支平衡。

百勝中國通過股票回購和現金股息的形式在第二季向股東回饋約2.49億美元。年初至今，公司已向股東回饋近10億美元，超過2023年全年的回饋金額。第二季公司以總計1.87億美元回購約510萬股普通股，公司仍有約6.66億美元的回購授權可用於未來股票回購。此外，公司2024財年目標與前期披露保持不變，包括淨新增約1500至1700家門店。資本支出約在7億至8.5億美元之間。以季度現金股息和股票回購的形式創紀錄地向股東回饋15億美元。

藉靈活門店模式滲透各級城市 料KCOFFEE年底增至逾500間



另屈翠容指，內地市場具備強勁的長期增長機遇，憑藉靈活的新門店模式，可讓公司更有效滲透至各級城市和地區。公司未來將專注填補更多市場空白，肯德基將以小鎮mini門店模式在低線城市尋找機遇，亦計劃進駐大學校園、加油站、高速公路服務區及其他交通樞紐和旅遊景點等人流較多的戰略位置。而公司通過與特許經營商的良好合作關係，釋放低線城市及戰略位置的機遇，於第二季度，加盟店佔淨新增店數的比例達25%，預計相關佔比將繼續上升，稍微高於去年投資者日定下的15至20%目標。

她又指，肯德基上半年的咖啡銷售額已超過10億人民幣，售出約1.2億杯咖啡，按年增長36%。肯德基旗下咖啡品牌肯悅肩並肩咖啡(KCOFFEE)從3月份的100家門店已經翻3倍至7月份接近300家門店，預計至本年底，門店總數將達500至600家。必勝客WOW門店模式亦以簡化營運、多樣化產品，以及極具性價比的價格，成功吸引大量「一人食」群體、年輕消費者及對價格敏感的消費客群。公司將繼續推廣必勝客WOW的門店，預計至年底門店總數將翻倍。

高盛：次季利潤及利潤率均勝預期 予目標價406元

高盛發表研報指，百勝中國次季利潤及利潤率再次勝預期，反映其在充滿挑戰的消費環境下，強大的成本控制能力，以及靈活的商業模式。雖然行業疲軟及更多特許經營店開業，集團的銷售額及同店銷售遜預期，但經營利潤率勝預期，推動核心營業利潤按年升12%，淨利潤升7.6%。雖然投資者可能擔心消費力度疲弱及推廣活動力度激烈，但集團強勁的執行力以及對股東回報的承諾，應該可紓緩部分憂慮。





高盛指，百勝中國第二季餐廳利潤率達15.5%，高於該行原預期13.5%，顯示食品和包裝紙成本、工資等成本控制良好，肯德基和必勝客餐廳第二季的利潤率分別為16.2%及13.2%，均遠高於該行原預期14.6%及10.2%，予目標價406元及「買入」評級。

富瑞：嚴峻宏觀環境下展現成本效益能力 目標價351.6元

富瑞稱，百勝中國第二季銷售較市場及該行預期為低，其中特許經營銷售額較高，而肯德基的同店銷售則大致符合預期，而必勝客的表現則遜於市場及該行預期，必勝客餐廳利潤率較預期好，公司在嚴峻的宏觀環境下展現了成本效益能力，予目標價351.6元及「買入」評級。

黃偉豪：業績穩陣受經濟影響較小 若守穩251元上望280元

（黃偉豪）

中薇證券研究部執行董事黃偉豪表示，百勝中國在內需股中算是較優質，業績較穩陣，旗下肯德基和必勝客都是提供快餐，屬中低檔次餐廳，受內地經濟下行影響較小，但它始終是一隻內需股，故此前也只能隨其他同類股份下挫，今日才藉著業績見反彈，事實上其市盈率只有15倍，以內需股來說不算貴，可先看能否守穩50天線約251元，若能守穩可先看280元，之後則要看內地經濟有否改善，才可再看得好些。

百勝中國半日升11.64%收報255.2元，成交1.58億元。部分內地餐飲股亦造好，海底撈(06862)升1.15%報12.3元，九毛九(09922)升1.89%報2.7元，海倫司(09869)升4.21%報1.98元，惟奈雪的茶(02150)無升跌報1.48元，呷哺呷哺(00520)無升跌報1.12元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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