憂美經濟衰退油價創7個月低，惟仍獲高盛力撐，三桶油可以點部署？

由於擔心美國經濟走向衰退，全球股市持續暴跌，令國際油價昨日(5日)曾觸及7個月新低，惟近日中東局勢緊張，避險情緒升溫，限制油價跌幅，倫敦布蘭特期油昨跌0.7%收報76.3美元，紐約期油跌0.8%收報72.94美元，均連跌3日。不過，高盛認為經濟衰退風險有限，未來幾周油價將見支持，昨日急跌的「三桶油」今日(6日)一度反彈，應如何部署？

（Shutterstock）

憂美陷經濟衰退全球股市暴跌 布油低見75美元



美國上周公布的7月非農就業職位僅新增11.4萬個，遠低於市場預期的17.5萬個，且失業率升至4.3%接近3年來的最高水平，加大市場對經濟衰退憂慮，引發全球股市持續暴跌，其中美股三大指數昨日全線重挫，道指跌逾千點報38703.27點，納指跌3.4%報16200.08點，標普500指數跌3%報5186.33點。倫敦布蘭特期油曾跌至每桶75.05美元，創逾7個月新低，收市跌51美仙或0.7%至76.3美元。紐約期油低見每桶71.67美元，是6個月以來最低，收報72.94美元，跌58美仙或0.8%。

A/S Global Risk Management 研究主管Arne Lohmann Rasmussen表示，石油市場的核心主題是擔心美國經濟正在嚴重放緩，甚至可能陷入衰退。全球股市仍面臨巨大下行壓力，這可能意味短期內油價進一步下跌。

中東局勢急速升溫



另外，沙烏地阿拉伯國營石油公司沙烏地阿美(Saudi Aramco)近日調高9月出口亞洲的油價，這是3個月來首見，顯示沙國對亞洲原油需求仍具信心。沙國將9月輕質油標準售價的溢價調高20美仙，較阿曼/杜拜均價每桶溢價2美元。其他地區則大幅降價。在歐洲，沙國將油價下調2.75美元，是自疫情以來最大降幅，在美國降幅是2月以來最大。而石油輸出國組織及其盟友(OPEC+)上周四(1日)會議維持產量政策不變，仍將在下季開始恢復先前暫停的石油生產。





高盛：經濟衰退風險有限 未來幾周油價將見支持

高盛發表最新研報指，市場憂慮宏觀經濟衰退，而導致國際油價於過去一周下跌近6%，但該行對此表現質疑，認為未來幾星期油價將見支持，因為該行經濟師仍然認為衰退風險有限；在西方國家原油需求具韌性，在印度則穩定；投機倉位可恢復的空間甚低。該行繼續維持於基本情境下，明年布蘭特期油處於每桶75至90美元的假設。



高盛指，雖然在美國7月就業數據公布後，該行經濟師將衰退的機會率上調，但整體經濟數據仍然良好，未見金融失衡的情況，加上估計聯儲局有525點子的減息空間，衰退風險受限。近期失業率上升的風險有別於以往，因為長期削減職位的比率仍然偏低，出現居民收入減少及削減開支的惡性循環風險亦較低。另方面，市場對原油的需求亦未有反映全球衰退的跡象，汽油、原油產品及航空燃油的需求仍然處於溫和上升趨勢。

中金：若第四季OPEC+產量不變 油價中樞有望維持80美元



另中金指，7月以來油價回撤的主因是市場擔憂全球經濟衰退，美國大選後中期油氣供應增加，以及中國的能源轉型對石油需求的抑制是次要因素。預計在8月下旬之前，市場依然會交易衰退預期，但現在油價內含的風險預計已經比較高。截至7月底，原油的淨空頭的持倉量已接近2020年3月水平，金油比也接近歷史高點。如第四季OPEC+維持產量不變，油價中樞有望維持80美元。

中金認為軟著陸依然是基本前提，降息前交易衰退預期，降息後交易經濟復甦，更應該關注本輪調整過後的風險收益比：第一是受益於資源價格合理回撤之後的中下游資產；第二是上游油氣資產進入到高賠率區間，以60美元油價計算，中海油(00883)估值依然較為合理；第三是降息後全球資本開支回升的中國企業機會。





黃瑋傑：若中美經濟齊放慢油價必受壓 中石油跌穿6元或需止蝕

（黃瑋傑）

輝立證券董事黃瑋傑於今日《開市Good Morning》節目指，油股近日沽壓沉重令人有些意外，本來預計油價利淡及利好因素並存，既不會大升，也不會大跌，但最新經濟情況變化令油價出現新的變數，雖未知美國經濟會否陷入衰退，但問題是市場已有此憂慮。油價利好因素在於OPEC+持續減產維持供應偏緊，而需求方面之前主要看中國，因中國是最大石油進口國，而其經濟仍然疲弱，若連另一主要石油消費國——美國經濟也放慢，對原油需求一定有影響，故油價近期跌跌不休，甚至中東局勢升溫也未能拉動其回升。從中線來看，若中美經濟特別是美國真的出現衰退，對原油需求減弱，油價一定會受壓。不過，「三桶油」始終派高息，又不怕會倒閉，若證實美國經濟不是出現衰退，只是市場過分憂慮，可令油價回升，當中若持有中石油，可以250天線約6元作止蝕參考。

中石油(00857)今日跌0.62%收報6.4元，成交8.14億元；中海油跌1.26%報18.86元，成交23.3億元；中石化(00386)跌1.03%報4.82元，成交3.11億元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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