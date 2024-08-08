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美股 | 美債標售疲軟拖累大市，英偉達領跌超大型股

08/08/2024

美股周三（7日）早盤上行，但規模420億美元的10年期美國國債標售需求疲軟，導致國債孳息率走高

英偉達領跌超大型股，重挫5.08%，跌破100美元關口，至98.95美元

 

美股 | 美債標售疲軟拖累大市，英偉達領跌超大型股

 

　　美股周三（7日）早盤上行，但規模420億美元的10年期美國國債標售需求疲軟，導致國債孳息率走高。且企業財報好壞參半，美股重回跌勢。


　　道指下跌234.21點，或0.6%，報38763.45點。標普500指數下跌40.53點，或0.8%，報5199.5點。納指下跌171.05點，或1.1%，報16195.81點。道指與標普均創2016年以來最差5日開局。


　　英偉達領跌超大型股，重挫5.08%，跌破100美元關口，至98.95美元。華爾街分析指，最近的股市波動展示了情緒是如何主導市場走勢的，「在美國CPI數據即將於下周發布的情況下，股市依然脆弱，需要更多已觸底的證據才能再次激發多頭的熱情。」



＊日本央行官員發言令日圓承壓＊



　　日本央行官員淡化加息可能性後，美元上漲。美匯指數漲0.214%，至103.2。日圓下跌，美元兌日圓一度上漲2.5%，創2023年1月以來最大漲幅，報147.9。


　　此前，日本央行、財務省和金融廳周二（6日）舉行3月份以來的首次三方會議，致力於恢復市場穩定。市場人士指出，這次會議讓日本央行「受到嚴厲批評」，日本央行可能對很快再次加息小心翼翼，這將令日圓承壓。


　　美元兌瑞郎上漲1.2%，至0.8619，創4月份以來最大漲幅。新西蘭失業率的上升低於預期，導致市場對該國央行下周降息的押注減少。紐元兌美元一度上漲1.2%，至0.6025。


　　黃金在早盤上漲後回吐漲幅，紐約期金收每盎司2432.4美元。交易員關注地緣政治風險，油價上漲。紐約期油上漲2.8%，報每桶75.23美元。布蘭特期油漲2.4%，報每桶78.33美元。

 

撰文：經濟通國金組

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