港股 | 午市前瞻 | 港股短線反彈力還看重磅股業績 中石油趁低吼等收息

恒生指數半日報16998，升120點或0.7%，主板成交逾548億元。恒生中國企業指數報5984，升51點或0.9%。恒生科技指數報3414，升31點或0.9%。



恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、阿里(09988)及美團(03690)；騰訊報372.2元，升8.8元或2.4%，成交40.01億元；阿里報77.9元，升1.4元或1.8%，成交19.41億元；美團報106元，無升跌，升0元或0%，成交13.49億元。國指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團。科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團。

(中石油網頁截圖)

葉尚志：套息拆倉不礙港股 恒指料挑戰17400

港股出現回升動力，半日低開高走一度重上17000關口。第一上海證券首席策略師葉尚志向《經濟通通訊社》表示，外圍股市近期主要關注套息交易拆倉活動，被視為近期環球股市大跌主因，加上經濟衰退憂慮，以及資產價格高至近乎泡沫化，都加劇外圍股市回吐風險。他指出，港股在此輪套息交易拆倉潮之中所受影響不大，而且本身已處於極低水平，的確具有短線反彈條件。



葉尚志重申，港股回升與否都要留意成交額，假如大市日均成交額回升至第二季平均約1215億元以上，便可以初步說明已有資金開始回流港股。他又指出，每次港股反彈都要有一定觸發點，如7月中一次反彈，便由百度(09888)無人駕駛概念領頭，未來一周最有可能觸發港股反彈的，有可能是騰訊(00700)或阿里巴巴(09988)於下周公布的業績，投資者宜密切留意，恒指有可能藉此反彈上17400水平。





油價料低位徘徊 中石油6.3元以下可吸





油價隔晚反彈逾2%，三桶油半日表現分化，中海油(00883)升近2%，中石油(00857)微升。葉尚志解釋，油股近一個月的回吐壓力主要由於除淨過後引發沽壓，並不全然與油價表現掛勾。他亦認為，雖然近期地緣政局再度升溫，但環球市場對美國經濟衰退憂慮抵消了相關油價上行動力，預計油價短期內將於每桶70至80美元徘徊。

然而，三桶油已回吐，葉尚志並不反對於中期業績前部署油股作收息之用，參考去年情況，三桶油去年普遍於9月中除淨，距今尚有約一個月時間，短線不用急於撈底，建議中石油可於6.3以下至6元水平吸納，持有至除淨過。

中石油股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

中海油股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

中石化股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組

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