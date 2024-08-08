永利澳門季績遜預期遭大行降目標，濠賭股齊穿底邊隻最值博？

自澳門早前公布7月博彩收入差過預期後，濠賭股一直走弱，其中永利澳門(01128)最近公布次季業績，經調整EBITDAR按年升13.8%至2.8億美元，但仍差過預期，績後遭多家大行下調目標價，股價連跌多日，拖累多隻賭股包括銀河娛樂(00027)及金沙中國(01928)今日(8日)齊破底，創52周新低，可否趁低吸納？當中哪隻最值博？

（永利澳門網頁截圖）

永利澳門次季經調整EBITDAR按年升13.8% 經營收益升15%

永利澳門控股股東Wynn Resorts公布截至2024年6月底止第二季未經審核業績，當中澳門業務(包括永利澳門、永利皇宮)經營收益為8.9億美元，按年升15%，經調整後的物業EBITDAR為2.8億美元，按年增13.82%。永利澳門的經營收益為3.373億美元，按年增11.8%，經調整後的物業EBITDAR為9590萬美元，按年增7%。中場業務的賭枱勝率百分比為17.5%，低於2023年同期錄得的17.7%。貴賓賭枱勝率佔轉碼數百分比為2.19%，低於3.1%至3.4%的物業預期範圍，亦低於2023年第二季錄得的4.16%。



永利皇宮第二季經營收益約為5.48億美元，按年增17%，經調整後的物業EBITDAR為1.845億美元，增17.8%；中場業務的賭枱勝率百分比為23.6%，高於2023年第二季錄得的20.3%。貴賓賭枱勝率佔轉碼數百分比為4.10%，高於3.1%至3.4%的物業預期範圍，但低於2023年第二季錄得的4.24%。若按半年計，控股股東澳門業務經營收益為18.8億美元，按年升37.5%，經調整後的物業EBITDAR為6.2億美元，升54.2%。

摩通：永利澳門次季盈利遜預期 削目標價至8元

摩通發表研報指，永利澳門第二季盈利差過預期，加上消費需求減弱，下調其目標價20%，由10元降至8元，但因股價仍有逾40%上行空間，所以投資評級維持「增持」。近期高端或休閒消費情緒一直惡化，為反映次季業績及消費情緒轉差不利因素，將永利澳門2024至25年的EBITDA預測平均下調9%。

麥格理稱，永利澳門次季整體賭收按年升17%，但按季跌12%，而澳門的賭收按年升24%，按季跌2%。公司經調整EBITDAR受貴賓廳及中場勝率影響以及佣金按季上升而低過市場預期。公司在高檔中場業務投入更多資源，7月賭收市佔率由次季水平反彈。惟因為較低的賭收預測，加上較低的經調整EBITDA毛利，下調其2024至2026年的經調整物業EBITDA分別3.2%、3.4%及3.7%，將目標價下調5%至9.4元，評級「跑贏大市」。

滙證：賭收和市佔復甦仍具挑戰 降目標價至7.6元



滙證指，永利澳門次季物業EBITDA按季跌17%至2.8億美元，低於預期，貴賓廳客量及收入分別按季跌28%及23%，而非博彩收入按季跌11%，表現疲弱。集團次季業績低於預期，尤其澳門半島方面，競爭日趨激烈。即使加強成本控制，收入疲軟導致營運去槓桿化，拖累盈利表現。管理層表示，樂見7月博彩收入和市場佔有恢復至公司目標，惟該行認為仍然具有一定挑戰，基於市場競爭仍然激烈、即將踏入夏季帶來的季節性影響，將其今年收入和盈利預測分別下調2%及5%，目標價由8.3元降至7.6元，維持「買入」評級。

瑞銀表示，永利澳門次季物業EBITDA為2.8億美元，按季減約17%，但按年增14%，約為2019年第二季的約82%。預計其物業EBITDA將為2.77億美元，低於市場預期，而中場收入亦低於預期，集團次季博彩收入市佔率約為12.6%，按季下降150個基點。管理層指，7月份的市場佔有率較次季有所改善，主要受惠中場贏率增加及加強促銷計劃帶動；雖然宏觀情緒疲弱對零售收入造成較大影響，但博彩收入仍保持韌性，大致維持2024至25年3.5億至5.5億美元的資本開支指引，予未來12個月目標價9.4元及「買入」評級。

花旗：受惠暑假旅客增加 維持澳門8月賭收200億澳門元預測



另外，花旗引述行業消息指，澳門8月首4天的賭收或達到25億元澳門元，代表日均賭收6.25億澳門元，較7月最後10天的日均賭收5.85億澳門元高出7%。目前看來，澳門似乎受惠於暑假旅客人數提升。根據澳門治安警察局，自年初至上周六(3日)澳門入境旅客逾2000萬人次，較去年早兩個月達到該水平。



花旗又引述行業消息指，貴賓廳收入按月下跌約3%至5%，而中場收入則按月升約2%至4%，貴賓廳贏率似乎略高於正常水平。目前保守維持澳門8月賭收200億澳門元預測，相等於2019年同期的82%。





林家亨：沒VIP客賭場收益大減 惟銀娛收益率最高仍值博

國農證券董事總經理林家亨於今日《開市Good Morning》節目指，要買賭股要先認清行業基本轉變，以往賭場收入多是因為有很多VIP(貴賓廳)客，但自從兩年前差不多所有VIP賭枱都已掃清，現時賭場就只有一般賭客入場，可能每次只下注幾百元，與VIP客一下注動輒幾十萬、幾百萬沒法比，因此賭場收益不可能再回到以前的光輝年代。當然，不代表博企以後零收益，而睹股股價也跌了很多，其中銀河娛樂最高見過84、85元，現時卻只約30元，雖然預期未來盈利達不到以前創下的紀錄新高，但只要達當時一半，現價仍有值博率，惟在季節上現時不是最佳入市時間，因十一黃金周距今仍有兩個月，可臨近8月尾時才買入，而賭股中始終仍以銀娛為首選。

林家亨又指，其實賭場每年收入都很清楚，透明度很高，若以每百億賭注落枱後收益率而論，銀娛在一眾博企中最高，過去10幾年每年都如是。若賭場收益率有1.7%，即每百億賭注可賺1.7億元，而若收益率只有0.8%，即每百億賭注只賺8000萬元，前者就如銀娛，後者則如永利澳門及美高梅(02282)等，當然是前者更值得吸納。

濠賭股今日全線下跌，永利澳門跌2.38%收報5.33元，美高梅跌1.19%報11.6元，銀娛跌1.46%報30.35元，金沙跌1%報13.8元，新濠(00200)跌1.43%報4.15元，澳博(00880)跌1.21%報2.46元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

重溫《開市Good Morning》林家亨分析，請按此







其他濠賭股相關新聞：

《外資精點》摩通：永利澳門次季業績遜預期，削目標價至８元

《外資精點》瑞銀：永利澳門次季中場收入遜預期，目標價９﹒４元

永利澳門第二季物業ＥＢＩＴＤＡＲ ９５９０萬美元升７％

《說說心理話》【驚恐症來襲】無預警發作...患者親身講述得病經歷及康復過程！必要時自己做一件事可幫到手！► 即睇