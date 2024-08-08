騰訊預測 | 券商料騰訊次季多賺30%，國內遊戲收入或重拾增長

騰訊(00700)將於下周三（14日）公布2024年第二季業績。據《彭博》綜合券商預測，騰訊首季非國際財務報告準則（Non-GAAP）盈利料介乎457.38億至520.77億元(人民幣．下同)，中位數為488.11億元，較去年同期增長約30%。季度收入預測中位數為1610億元，按年增7.9%。

騰訊的遊戲業務成為券商看好的重點，普遍憧憬本土市場遊戲收入將於次季恢復按年增長。騰訊重磅IP新作《地下城與勇士：起源》（簡稱：《DNF手遊》）5月21日上線後表現亮眼，據研調機構SensorTower估計，騰訊第二季本地移動遊戲總銷售額按年升19%，增幅大於首季的6%之餘，同時跑贏行業季內僅1%的增長。另一方面，雖然宏觀環境不利廣告和金融科技業務，但新廣告技術和視頻號生態逐步完善，料能為廣告業務提供有效緩衝。

大摩看好遊戲業務前景強勁，次季回購量是Prosus拋售量的兩倍以上

摩根士丹利發表研究報告指，騰訊第二季業績，市場的主要焦點將是騰訊今年第二季總收入，這是未來盈利好壞的指標，其中本土市場遊戲業務收入有望回復增長，料按年增10%-15%，國際遊戲收入將按年增40%-50%。該行指近幾個月錄得強勁的銷售業績，預計相關勢頭將持續下去，看好第二季的遊戲業務前景強勁。

大摩在另一份報告中提到，騰訊在第二季度回購了約1.04億股股票，是大股東Prosus於季內拋售量的兩倍以上，並有望實現其2024財年回購1000億元以上的目標。

美銀料騰訊今年廣告業務增長將持續優於同業

美銀認為，騰訊未來增長引擎將轉向遊戲和廣告業務，以抵銷金融科技業務的放緩，並繼續預期集團盈利將優於周期。新作《DNF手遊》表現強勁，相信有潛力成為常青大作。

美銀預計，騰訊今年的廣告業務增長將持續優於同業，而廣告商亦普遍增加對視頻號預算分配和作為營運重點，預期視頻號可能會為騰訊帶來20%—30%的增量預算，高於美銀對整體廣告業務收入增長18%的預測。

大和看淡金融科技業務收入增長放緩

大和引述人民銀行數據，今年首季非銀行線上支付交易額按年增1.5%，較去年增速11%有所放緩，並低於大和預期。該行因而將騰訊第二至四季金融科技業務的季度收入增長預測由百分之十幾（teens percentage），下調至僅增6%。

大和指出，在消費疲弱背景下支付業務將遜於預期，預計騰訊今年第二季收入為1620億元，經調整淨利潤為481億元。

撰文：經濟通記者趙嘉駿

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