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美股 | 勞動力數據推動美股大漲，標普創兩年來最佳表現

09/08/2024

最新勞動力市場數據有助於緩解對美國經濟全面放緩的擔憂，美股周四（8日）大漲

美國上周首次申領失業救濟人數報23.3萬人，創出近一年來最大降幅，緩解投資者對勞動力市場過快降溫的擔憂

 

美股 | 勞動力數據推動美股大漲，標普創兩年來最佳表現

 

　　最新勞動力市場數據有助於緩解對美國經濟全面放緩的擔憂，美股周四（8日）大漲。


　　道指上漲683.04，或1.8%，報39446.49點。標普500上漲119.81點，或2.3%，報5319.31點，創2022年11月以來最大單日漲幅。納指上漲464.21點，或2.9%，報16660.02點。


　　美國上周首次申領失業救濟人數報23.3萬人，創出近一年來最大降幅，緩解投資者對勞動力市場過快降溫的擔憂。不過，華爾街仍擔憂聯儲局未能及時降息以防經濟下滑。摩根大通如今認為美國經濟到今年年底陷入衰退的可能性為35%，高於上月初的25%。


　　美元上行，美匯指數報103.21。日圓轉跌，美元兌日圓漲0.3%，至147.12。日本央行7月31日的政策會議意見摘要顯示，即便是在加息過後，官員們仍預計貨幣政策將保持寬鬆。


　　美元兌瑞郎漲0.5%，至0.8658。澳元兌美元上漲1.1%，至0.6588，此前澳洲央行行長布洛克(Michele Bullock)稱，必要時決策者會毫不猶豫地進一步加息。

*避險需求推動金價上漲*

　　避險需求和對聯儲局9月降息的押注，推動黃金價格上漲，紐約期金漲1.3%，收每盎司2463.3美元。


　　油價上漲，延續了近期反彈勢頭。紐約期油上漲96美仙，結算價報每桶76.19美元。布蘭特期油結算價上漲83美仙，報每桶79.16美元。

 

撰文：經濟通國金組

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