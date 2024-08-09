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港股 | 午市前瞻 | 業績驚喜少恒指難破17500 中移動趁低分注買

09/08/2024

　　恒生指數半日報17191，升299點或1.8%，主板成交逾536億元。恒生中國企業指數報6056，升115點或1.9%。恒生科技指數報3465，升98點或2.9%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、中移動(00941)及阿里(09988)；騰訊報372元，升3.8元或1%，成交31.93億元；中移動報71.25元，跌1元或1.4%，成交22.55億元；阿里報78.6元，升2.05元或2.7%，成交15.91億元。國指三大成交股份依次為騰訊、中移動及阿里。科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團(03690)；美團報107.2元，升2.6元或2.5%，成交12.12億元。

 

 

港股 | 午市前瞻 |

(中移動網頁截圖)

 

 

郭家耀：需有「非常驚喜」業績帶動大市



　　美股彈力十足，隔晚道指急升1.76%，納指大漲2.87%。港股受惠跟隨回升，半日升約300點。宏滙資產管理投資總監郭家耀向《經濟通通訊社》表示，港股跟隨外圍回升，主因早前的套息交易拆倉潮告一段落，利淡因素消化過後，資金回流帶動。但他指出，雖然港股早前已處於極低水平，但近期公布的重磅業績都未算有太大驚喜，如大市要乘勢重上250天線，需要有進一步利好消息，或是非常驚喜的業績公布，否則於17500便有機會受阻。



中移動為市場鍾愛  宜分注吸納



　　中移動(00941)昨日收市後公布截至6月底中期業績，純利按年升5.3%至802.01億人幣，每股賺3.75元人幣，派中期息2.6元，按年增7%。但績後引發好消息出貨潮，半日跌逾1%，低見70.35元。郭家耀指，股份一兩日表現並不代表整體走勢，預計現時「炒股不炒市」下，投資者傾向部署防守股，故電訊股依然會是市場偏好。現時中移動績佳價跌，反為趁低吸納時機。


　　郭家耀指出，如以收息作為主要投資目標，當然愈低愈好，建議現價起分注吸納，71元可先落第一注，如有機會跌至69至70元可部署第二注。此外，其餘兩隻中資電訊股今日亦見較深調整，但他認為既然即將公布業績，不如等業績過後再留意更好。

 

 

港股 | 午市前瞻 |

中移動股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

港股 | 午市前瞻 |

中電信股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

港股 | 午市前瞻 |

中聯通股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

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