一周部署 | 騰訊阿里公布業績，美國7月CPI出爐左右減息幅度（有片）

本周公布業績的股類別眾多，當中更包括了多隻重磅股，如騰訊控股(00700)、阿里巴巴(09988)及京東集團(09618)。長和系依次是長江生科(00775)、長江基建(01038)、長實集團(01113)及長和(00001)。賭股方面就有銀河娛樂(00027)及永利澳門（01128)。此外，公布最新業績的股份類別包括了能源、醫業、新能源車、體品、房地產及零售等。

外圍方面，新西蘭儲備銀行將於周三（14日）議息，預料維持利率不變。同日英國將會公布7月CPI，翌日公布第二季GDP，而周二（13日）將會公布4至6月失業率。由於英倫銀行於8月1日的議息會後，以5對4票決定減息25基點，將指標利率降至5厘，故上述數據的變化對英倫銀行的貨幣政策的取態將有啟示作用。另外，美國亦將於周三公布最新CPI，目前市場已開始預期美聯儲局很可能在9月份減息50基點，若然最新CPI反映美國通脹率進一步回落，預料將會深化減息50基點的預期。

上市公司業績、重要經濟數據及消息等：

*上表綜合列出上市發行人所公布的董事會會議召開日期。本清單未必盡列所有同類事項，並僅供參考。閣下應隨時留意上市發行人的公告。

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