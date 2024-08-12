  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
消委會報告
etnet專輯

手機出貨量躋身日本前三，券商料季績勝預期，小米股價向好可以點部署？

12/08/2024

　　據調研機構最新數據，小米(01810)手機於日本次季出貨量按年增長近3.6倍，躋身日本市場前三名，另據報小米汽車二期工廠已開工建設，料明年竣工，其新建產能可能是為未來新車型做準備。此外，小米快將公布業績，多家券商都料其次季業績好過市場預期，今早(12日)股價繼續向好，已連升兩日，若想吸納應如何部署？

 


（Shutterstock）

 

小米手機日本次季出貨量按年增近3.6倍　市佔率達6%

 

　　小米日本日前於社交平台X發帖文指，據市場調研機構Canalys公布的最新數據，今年第二季小米手機在日本市場的出貨量按年增長359%，市佔率達6%，躋身日本市場前三名。蘋果第二季出貨量倒退4%，市佔率達56%，排名第一，而排第二名的Google第二季出貨量增長37%，市佔率12%。


　　小米表示，儘管已取得初步成功，但仍需進一步提高市場份額，並計劃繼續向日本市場推出更具吸引力產品。小米集團總裁盧偉冰於微博上指，日本市場的突破還是非常困難，會繼續加油。


小米汽車二期工廠已開工建設　料明年竣工


　　內媒日前報道，小米首款小米汽車SU7熱賣，但小米目前最大的問題並非沒有訂單，而是產能跟不上，令交付速度不夠快，故小米汽車二期工廠自7月25日已開工建設，甚至連周末晚上都加班施工，意味二期工廠從開工至竣工的速度，或較一期工期的14個月更快。根據規劃，小米汽車二期工廠計劃於2025年竣工，有關工廠的建設不會對今年的產能提升產生直接影響，其新建產能可能是為未來的新車型做準備，目前該些新車型正處於研發階段。小米董事長雷軍早前指，小米汽車有望在11月提前實現全年交付10萬輛的目標，目前第一期工廠年設計產能為15萬輛，惟交付時間仍較長。

 

　　值得一提，中國汽車流通協會乘用車市場信息聯席分會近日發布數據，2024年7月全國乘用車市場零售汽車172萬輛，同比下降2.8%，環比下降2.6%，其中7月常規燃油乘用車零售汽車84萬輛，同比下降26%，環比下降7%，7月新能源乘用車市場零售汽車87.8萬輛，同比增長36.9%，環比增2.8%。7月新能源乘用車月度銷量首超過燃油乘用車，單月零售滲透率首次超過50%，達到51.1%，同比提升15個百分點。

 

中銀國際料小米次季業績勝預期　升目標價至25.75元

 

　　另方面，小米將於本月中旬公布業績，中銀國際發表研報指，雖然投資者或擔憂智能手機零部件價格上漲將令小米利潤率受壓，但考慮到集團在智能手機及IoT產品的高端化、年中618大促強勁銷售表現、海外擴張進展、強勁的成本控制措施，以及電動汽車銷量向好等利好因素，目前仍然預期小米今年第二季業績表現將再次超出市場預期。中銀將小米第二季經調整淨利潤預測從45億元人民幣上調至52億元人民幣，認為市場普遍低估了集團未來幾年盈利潛力。另預期小米第二季電動汽車業務收入及經調整經營虧損大致符合預期，新業務全年經營虧損可能低於原先指引的介乎110億至120億元人民幣，將目標價由25.72元升至25.75元，重申「買入」評級，並列行業首選。

 

　　花旗亦預計，小米第二季業績將優於市場預期。整體而言，雖然智能手機通用市場或屬利淡因素，但IoT的銷售額增長或為市場帶來驚喜。預計集團次季的淨利潤將高於預期21%；智能手機出貨量略高於該行早前預測，但毛利率或一如預期，料受到記憶體成本上升及其股權增益策略的拖累，維持「買入」評級，目標價22.4元。鑑於預期集團第二季業績表現強勁，對其建立30日正面催化劑觀望。

 

中金：小米全球智能手機銷售強勁　予目標價23元


　　中金表示，行業數據顯示，小米全球智能手機銷售表現強勁，第二季出貨量預期按年增長27%至4230萬部，超越全球市場整體的12%增速，市場份額預料提升至15%，繼續位列第三。其中，中國市場出貨量預料按年增加17%至1000萬部，市場份額提升至14%，而印度市場出貨量則提升24%至670萬部，市佔率18%排名第一位。綜合出貨量及產品售價數據，預測小米第二季手機業務收入將達到465.3億元人民幣，按年增長27.1%。計及IoT與大家電業務增長，以及汽車銷售前景，預測小米第二季經調整淨利潤將達54.32億元人民幣，即按年增長5.7%，相應將其今明兩年經調整淨利潤預測上調14.6%及20.8%，至189.17億及211.4億元人民幣，維持「跑贏行業」評級及目標價23元。

 

　　大和稱，小米第二季利潤及IoT收入料好於市場預期，將其IoT毛利率預測由18%上調至19%，由於海外業務毛利率跑贏內地等因素；經營開支亦料低於預期。估算其第二季總收入888億元人民幣，按年升32%；經調整純利50億元人民幣，按年跌2%，由於新業務投入。此外，由於智能手機業務因市場份額擴大，導致部分利潤率遭抵銷，連同記憶體零部件成本增加，料該分部毛利率按年跌1.3個百分點至12%。另電動車平均售價低於預期，預測該分部毛利率4%，收入60億元人民幣。為反映IoT銷售表現較強勁，經營開支低於預期，上調公司今年全年盈利預測5%。惟反映較低的同業估值水平，將其預測市盈率由23倍降至20倍，因此將目標價由19元降至18元，維持「優於大市」評級。

 

溫傑：利好因素已反映且造車仍蝕錢　短期料15至18元上落

 

　　凱基亞洲投資策略部主管溫傑於今日《開市Good Morning》節目指，小米此前股價曾由12元炒至最高20元，已反映很多利好因素，包括手機毛利率提升、AIoT業務表現好、所造汽車熱賣等，料股價短期只會於15至18元附近區間上落。小米汽車的確比預期快落地兼銷量很好，但造車業務仍蝕錢，就如美團(03690)搞新業務不斷燒錢，拖累到店及外賣業務收入。記得上周恒指曾跌至16400點，當時小米也跌至15.36元，該處應會有很大支持，其實短期於17元附近已有阻力。

 

　　小米半日升0.61%收報16.5元，連升兩日，累升4.17%，成交4.52億元。其他科技股表現各異，騰訊(00700)升1.24%報374.6元，阿里巴巴(09988)升0.58%報78.3元，美團跌2.26%報103.8元，京東(09618)跌0.5%報99.7元，百度(09888)跌0.78%報82.55元，網易(09999)跌0.29%報139.7元。

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》溫傑分析，請按此


其他小米相關新聞：
小米手機出貨量躋身日本三甲，第二季按年增近３﹒６倍

夏日中暑高風險！即睇中暑迷思＋預防措施！► 立即了解

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

08491

COOL LINK

0.265

異動股

00291

華潤啤酒

23.550

異動股

03110

ＧＸ恒生高股息率

21.880

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 08491 COOL LINK
  • 0.260
  • 00291 華潤啤酒
  • 23.650
  • 03110 ＧＸ恒生高股息率
  • 21.880
  • 00120 四海國際
  • 0.335
  • 08196 福田股份
  • 0.040
股份推介
  • 00152 深圳國際
  • 6.570
  • 目標︰$7.10
  • 09999 網易－Ｓ
  • 140.900
  • 目標︰$170.00
  • 00700 騰訊控股
  • 374.600
  • 目標︰$400.20
  • 02001 新高教集團
  • 2.010
  • 目標︰--
  • 00288 萬洲國際
  • 5.260
  • 目標︰$5.75
人氣股
  • 00941 中國移動
  • 70.750
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 78.750
  • 00005 滙豐控股
  • 64.200
  • 00700 騰訊控股
  • 374.600
  • 00001 長和
  • 40.400
報章貼士
  • 00836 華潤電力
  • 21.950
  • 目標︰--
  • 02186 綠葉製藥
  • 2.910
  • 目標︰$3.10
  • 00916 龍源電力
  • 7.040
  • 目標︰$8.80
熱炒概念股
  • 家電 More
  • 01070 ＴＣＬ電子
  • 4.830
即時重點新聞

12/08/2024 13:50  【國際要聞】日本首發「巨大地震」預警，全國至少設139避難所

12/08/2024 13:20  【阿里預測】券商料阿里首財季少賺14%，GMV好轉改革初見效

12/08/2024 12:10  《午市前瞻》騰訊績前大市傾向觀望，政策消息勢持續不利濠賭股

12/08/2024 12:06  恒指半日升8點報17098，藥明生物升3%，中聯通逆市跌5%

12/08/2024 09:14  《本港樓市》十大屋苑周末成交增至12宗，買家回流二手市場

12/08/2024 07:53  【北水炒Ｄ乜】淨流入２２﹒７８億元，買騰訊沽中移動

12/08/2024 08:53  【大行炒Ｄ乜】高盛削內險股目標，滙證微降港交所目標

12/08/2024 11:39  《財資快訊》美電軟報７﹒７９８３，隔夜拆息較上日微軟１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

阿里預測 | 券商料阿里首財季少賺14%，GMV好轉改革初見效新文章
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】奧運曲終人散，品牌較量未完新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

海迅供應鏈 | 海迅供應鏈疑欠薪，積金局：未為400員工交MPF涉160萬元新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂 What’s On

長洲一日遊 | 周末長洲遊8大玩樂美食推介！文青必去藝術小店買文創手工藝品 / 可愛包山壁畫打卡 / 露營主題Café食爆漿髒髒撻 / 流沙奶黃脆脆平安包
人氣文章

騙局大拆解

騙案手法 | 私隱專員公署真人示範Deepfake實時變臉馮素波以假亂真！上半年收600宗個人資料詐騙案！即睇防騙自保6招
人氣文章

英倫歲月．范強

馬卓安辭職給我上了一堂英國政治課
DIVA CHANNEL
人氣文章

古董投資秘笈．費吉

從吳冠中的偽作《池塘》案裁決，看中國大陸拍賣市場與買家之間的關係
人氣文章

Fashion

Lyst 2024 Q2 大熱時尚品牌排名：Loewe反超Miu Miu、聯名鞋款登熱搜Top1！奪冠靠Met Gala和名人效應？
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

巴黎奧運 | 從香氛、美妝到護膚，享受奧運盛事！Officine Universelle Buly推運動鞋專用香水、Fenty Beauty贈化妝包予義工
健康好人生 Health Channel
人氣文章
綠茶能降膽固醇卻又削胃傷身？體質偏寒／偏熱吃甚麼有助降血脂膽固醇？這種食物所有體質都啱！每周吃2次已見效？
人氣文章
咖啡功效 | 防癌、抗炎、降膽固醇！醫生拆解咖啡7大好處：推薦1款咖啡益處最大＋最佳飲用時間
人氣文章
英國研究揭人類口腔一種常見細菌可消滅癌細胞！成功率高達99%？兩種癌症效果特別顯著
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/08/2024 15:19
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/08/2024 15:20
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 12/08/2024 15:19
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 12/08/2024 15:00
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章財經熱話12/08/2024
阿里預測 | 券商料阿里首財季少賺14%，GMV好轉改革初見效
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【30週年連環賞】同行．感謝禮：送你HK$30現金券

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

高息定存 | 一周高息合集，美減息預期升溫，港銀紛降定存息，...

11/08/2024 10:55

貨幣攻略

奧運的兩種精神

09/08/2024 07:39

大國博弈

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 虛擬貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金