手機出貨量躋身日本前三，券商料季績勝預期，小米股價向好可以點部署？

據調研機構最新數據，小米(01810)手機於日本次季出貨量按年增長近3.6倍，躋身日本市場前三名，另據報小米汽車二期工廠已開工建設，料明年竣工，其新建產能可能是為未來新車型做準備。此外，小米快將公布業績，多家券商都料其次季業績好過市場預期，今早(12日)股價繼續向好，已連升兩日，若想吸納應如何部署？





（Shutterstock）



小米手機日本次季出貨量按年增近3.6倍 市佔率達6%

小米日本日前於社交平台X發帖文指，據市場調研機構Canalys公布的最新數據，今年第二季小米手機在日本市場的出貨量按年增長359%，市佔率達6%，躋身日本市場前三名。蘋果第二季出貨量倒退4%，市佔率達56%，排名第一，而排第二名的Google第二季出貨量增長37%，市佔率12%。



小米表示，儘管已取得初步成功，但仍需進一步提高市場份額，並計劃繼續向日本市場推出更具吸引力產品。小米集團總裁盧偉冰於微博上指，日本市場的突破還是非常困難，會繼續加油。



小米汽車二期工廠已開工建設 料明年竣工



內媒日前報道，小米首款小米汽車SU7熱賣，但小米目前最大的問題並非沒有訂單，而是產能跟不上，令交付速度不夠快，故小米汽車二期工廠自7月25日已開工建設，甚至連周末晚上都加班施工，意味二期工廠從開工至竣工的速度，或較一期工期的14個月更快。根據規劃，小米汽車二期工廠計劃於2025年竣工，有關工廠的建設不會對今年的產能提升產生直接影響，其新建產能可能是為未來的新車型做準備，目前該些新車型正處於研發階段。小米董事長雷軍早前指，小米汽車有望在11月提前實現全年交付10萬輛的目標，目前第一期工廠年設計產能為15萬輛，惟交付時間仍較長。

值得一提，中國汽車流通協會乘用車市場信息聯席分會近日發布數據，2024年7月全國乘用車市場零售汽車172萬輛，同比下降2.8%，環比下降2.6%，其中7月常規燃油乘用車零售汽車84萬輛，同比下降26%，環比下降7%，7月新能源乘用車市場零售汽車87.8萬輛，同比增長36.9%，環比增2.8%。7月新能源乘用車月度銷量首超過燃油乘用車，單月零售滲透率首次超過50%，達到51.1%，同比提升15個百分點。

中銀國際料小米次季業績勝預期 升目標價至25.75元

另方面，小米將於本月中旬公布業績，中銀國際發表研報指，雖然投資者或擔憂智能手機零部件價格上漲將令小米利潤率受壓，但考慮到集團在智能手機及IoT產品的高端化、年中618大促強勁銷售表現、海外擴張進展、強勁的成本控制措施，以及電動汽車銷量向好等利好因素，目前仍然預期小米今年第二季業績表現將再次超出市場預期。中銀將小米第二季經調整淨利潤預測從45億元人民幣上調至52億元人民幣，認為市場普遍低估了集團未來幾年盈利潛力。另預期小米第二季電動汽車業務收入及經調整經營虧損大致符合預期，新業務全年經營虧損可能低於原先指引的介乎110億至120億元人民幣，將目標價由25.72元升至25.75元，重申「買入」評級，並列行業首選。

花旗亦預計，小米第二季業績將優於市場預期。整體而言，雖然智能手機通用市場或屬利淡因素，但IoT的銷售額增長或為市場帶來驚喜。預計集團次季的淨利潤將高於預期21%；智能手機出貨量略高於該行早前預測，但毛利率或一如預期，料受到記憶體成本上升及其股權增益策略的拖累，維持「買入」評級，目標價22.4元。鑑於預期集團第二季業績表現強勁，對其建立30日正面催化劑觀望。

中金：小米全球智能手機銷售強勁 予目標價23元



中金表示，行業數據顯示，小米全球智能手機銷售表現強勁，第二季出貨量預期按年增長27%至4230萬部，超越全球市場整體的12%增速，市場份額預料提升至15%，繼續位列第三。其中，中國市場出貨量預料按年增加17%至1000萬部，市場份額提升至14%，而印度市場出貨量則提升24%至670萬部，市佔率18%排名第一位。綜合出貨量及產品售價數據，預測小米第二季手機業務收入將達到465.3億元人民幣，按年增長27.1%。計及IoT與大家電業務增長，以及汽車銷售前景，預測小米第二季經調整淨利潤將達54.32億元人民幣，即按年增長5.7%，相應將其今明兩年經調整淨利潤預測上調14.6%及20.8%，至189.17億及211.4億元人民幣，維持「跑贏行業」評級及目標價23元。

大和稱，小米第二季利潤及IoT收入料好於市場預期，將其IoT毛利率預測由18%上調至19%，由於海外業務毛利率跑贏內地等因素；經營開支亦料低於預期。估算其第二季總收入888億元人民幣，按年升32%；經調整純利50億元人民幣，按年跌2%，由於新業務投入。此外，由於智能手機業務因市場份額擴大，導致部分利潤率遭抵銷，連同記憶體零部件成本增加，料該分部毛利率按年跌1.3個百分點至12%。另電動車平均售價低於預期，預測該分部毛利率4%，收入60億元人民幣。為反映IoT銷售表現較強勁，經營開支低於預期，上調公司今年全年盈利預測5%。惟反映較低的同業估值水平，將其預測市盈率由23倍降至20倍，因此將目標價由19元降至18元，維持「優於大市」評級。

溫傑：利好因素已反映且造車仍蝕錢 短期料15至18元上落

凱基亞洲投資策略部主管溫傑於今日《開市Good Morning》節目指，小米此前股價曾由12元炒至最高20元，已反映很多利好因素，包括手機毛利率提升、AIoT業務表現好、所造汽車熱賣等，料股價短期只會於15至18元附近區間上落。小米汽車的確比預期快落地兼銷量很好，但造車業務仍蝕錢，就如美團(03690)搞新業務不斷燒錢，拖累到店及外賣業務收入。記得上周恒指曾跌至16400點，當時小米也跌至15.36元，該處應會有很大支持，其實短期於17元附近已有阻力。

小米半日升0.61%收報16.5元，連升兩日，累升4.17%，成交4.52億元。其他科技股表現各異，騰訊(00700)升1.24%報374.6元，阿里巴巴(09988)升0.58%報78.3元，美團跌2.26%報103.8元，京東(09618)跌0.5%報99.7元，百度(09888)跌0.78%報82.55元，網易(09999)跌0.29%報139.7元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

重溫《開市Good Morning》溫傑分析，請按此







其他小米相關新聞：

小米手機出貨量躋身日本三甲，第二季按年增近３﹒６倍

夏日中暑高風險！即睇中暑迷思＋預防措施！► 立即了解