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一周部署 | 多隻重磅股公布業績，歐加日7月通脹數據出爐宜留意（有片）

18/08/2024

　　本周有多隻大型藍籌股公布業績，今年以來表現較佳的電力股，本周四（22日）就有大唐發電(00991)、中國電力(02380)及華電國際(01071)公布中期業績，能否中止近期的回調，重拾升勢值得期待。

 

　　市場擔心美國或陷入經濟衰退，航運股的業績有啟示作用。本周三（21日）海豐國際(01308)、周四的東方海外(00316)及周五（23日）的中遠海運(00517)公布業績，宜留意。另外，國際金價自4月以來維持在每盎司2200美元以上，且看能否在紫金礦業(02899)及招金礦業(01818)本周五公布的中期業績反映出來。

 

　　此外，多隻重磅科網、手機相關股份亦將於本周公布業績，分別舜宇光學(02382)、快手(01024)、百度集團(09888)、網易(09999)、嗶哩嗶哩(09626)及微博(09898)。而重磅醫股藥明合聯(02268)及藥明生物(02269)，以及新能源車股如小鵬汽車(09868)及小米集團(01810)亦有布業績，藍籌股還有港交所(00388)、友邦保險(01299)及中國平安(02318)公布業績，本周港股波動性料擴大。

 

　　外圍方面，英國7月份通脹略為回升，但美國7月份通脹則進一步回落至3%以下，預料市場將會關注本周歐元區、加拿大及日本公布7月份消費者物價指數。此外，本周四日本、歐元區及美國將會公布一系列採購經理指數，對於經濟前景同樣有啟示作用。

 

上市公司業績、重要經濟數據及消息等：

 

一周部署 | 多隻重磅股公布業績，歐加日7月通脹數據出爐宜留意（有片）

 

一周部署 | 多隻重磅股公布業績，歐加日7月通脹數據出爐宜留意（有片）

*上表綜合列出上市發行人所公布的董事會會議召開日期。本清單未必盡列所有同類事項，並僅供參考。閣下應隨時留意上市發行人的公告。

 

一周部署 | 多隻重磅股公布業績，歐加日7月通脹數據出爐宜留意（有片）

 

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